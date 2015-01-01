 闪存、海量和AI：新华三眼中的存储新常态

AI、闪存和海量被新华三统一称为存储新常态，是当下存储行业最热的话题，也是新华三重点发力的几个领域。

今年3月，HPE以12亿美元（10美元现金+2亿美元非既得股权）收购Nimble Storage，曾引起了业内关注。Nimble Storage是一家提供全闪存和混合存储阵列的初创公司，这一收购给HPE新添了不少新的能力，其中就包括InfoSight。InfoSight独特的AI能力让HPE站到了存储行业的潮头，如今新华三将InfoSight的这一能力带到了中国市场。不仅如此，依托HPE的技术产品优势加上新华三的本土化研发和服务能力，新华三还在闪存、海量存储方面不断发力，为中国用户提供各种领先的存储解决方案。 实际上，AI、闪存和海量被新华三统一称为存储新常态，是当下存储行业最热的话题，也是新华三重点发力的几个领域。

Infosight：存储的先知系统

如今的AI正在向各个行业、各个业务领域广泛渗透，并深刻地改变这些行业，存储行业也不例外。InfoSight就是其中的一个代表。InfoSight是Nimble公司的一大创新，作为一个大数据的应用平台，InfoSight用大数据和人工智能的手段来进行存储管理和维护。同时，InfoSight还能使用分析和人工智能技术预测未来的需求。

新华三存储产品部总经理徐润安

新华三存储产品部总经理徐润安称之为存储的先知系统。“InfoSight收集到了很多数据，能让我们更清楚地看到我们的存储系统运行得到底怎么样，同时还能够预测到未来的需求。”徐润安说。

InfoSight在每个阵列上有超过四千个传感器或者探针来收集阵列运行的各种各样的数据。收集数据只是基础，更为关键的是InfoSight强大的分析能力，而且InfoSight不是简单地把日志收集，而是要对收集回来的海量数据进行分析和学习，从而发现可能存在的某些潜在风险。

“InfoSight是一个自我习练的系统，它通过收集主机虚拟化网络的各种配置情况，能知道你运行的是什么，它还会比较类似系统的运行状况来判断你的系统状况是不是合理，这样让你更高效、更有把握的运行你的存储系统。”徐润安表示。

比如，通过对系统运行数据进行分析，InfoSight可以告诉存储管理员将来两三个月自己的存储容量和性能是否会遇到瓶颈、是否需要扩容。又如， InfoSight可以对过去的某个峰值情况进行解读，从而发现问题于未然。

“对系统管理人而言，一个难题是能难回溯到半个小时以前，看到底发生了什么，而InfoSight可以告诉你半个小时前发生了什么，是因为网卡的延迟还是因为某台主机大量的IO占用了资源导致整个系统的反应速度慢等，这样帮助我们在下一次发生这样问题之前解决问题。”徐润安说，正因为有了InfoSight的帮助，新华三的存储可以做到86%的问题在出现时就立刻被解决掉，同时还可以真正检测系统的可用性是否达到6个9。

有意思的是，InfoSight还可能为存储系统“翻案”。 “当我们试图打开一个页面却迟迟打不开，运维管理人第一个想到的是存储出问题了。InfoSight统计的数据显示，当我们以为是存储出问题的时候，其实只有46%的时候的确是如此，而更多的时候是因为资源的冲突导致性能下，或者是网卡的驱动和操作系统之间不兼容导致性能下降等原因。存储只是在背锅。”徐润安表示。

据悉，目前，HPE把InfoSight作为其旗下的存储产品的附加功能，不久HPE旗下的所有产品（服务器、存储和网络）都将会具有这一功能。

持续发力闪存与海量

今年，闪存在存储行业的扩展趋势非常明显，市场上也出现了各种各样的闪存解决方案，或全闪或者混闪，新华三在闪存市场同样表现亮眼。

比如，在全闪存产品方面，新华三今年推出了全新的3PAR系列闪存产品3PAR 9450全闪存储与3PAR 20000系列。这些产品在性能、易管理性、安全性、稳定性、性价比等方面都得到了大幅度提升，为用户的业务提速、简化管理、降低业务风险、优化投资等都有着十分显著的价值。

据徐润安介绍，通过闪存的使用，新华三正在将存储系统的业务延时降到0.25毫秒以下，未来将把所有业务系统延时降到0.1毫秒，从而极大地缩短得到创新的时间，为企业的业务带来更多的价值。另外，3PAP还做到了做到真正的端到端的双模，这个端不仅是控制器，而且是到磁盘和SSD。比如，3PAR的双控制器可以同时访问一块SSD，做到真正的双活。

值得一提的是，随着对Nimble收购，Nimble的全闪和混闪的产品线对3PAR的全闪产品线形成了比较好的补充，特别是补充3PAR之前8450以下的产品线，以及20000和9450之间的空白。

而在海量数据存储方面，新华三新推出了 UniStor X10000，可以做到288个节点、50PB的单文件系统，有五款产品以满足不同的业务需求，包括视频、道路监控、医疗影像、图书馆、生命科学等等领域。

徐润安表示：“新华三不仅以高性能的融合闪存阵列持续引领闪存存储市场，还推出自研海量存储系统，解决用户海量非结构化数据的存储与管理难题。此外，新华三独家拥有备份软件、磁盘备份设备、备份一体机、物理带库的全系列数据保护产品。新华三能够提供全方位的存储解决方案。”