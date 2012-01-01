2017年存储业界的10大动态

下面一些重大的新闻事件，其中一些仍然在进行中，在这一年中给我留下了深刻的印象，首先，就是就是持续了很久的东芝出售芯片业务。

这是存储新闻层出不穷的一年，我们看到很多公布和活动，其中一些尤为突出。

下面一些重大的新闻事件，其中一些仍然在进行中，在这一年中给我留下了深刻的印象，首先，就是就是持续了很久的东芝出售芯片业务。

东芝出售芯片业务

对于存储新闻编辑来说，这个事件是当无聊时反反复复给予他们的礼物。

东芝和WDC在日本四日市设有闪存代工厂合资企业。东芝位于西屋核电厂的建设业务陷入了财务困境，需要筹集数万亿日元才能摆脱负资产，巨额亏损的业务规模也是很庞大的。

东芝举办了一场拍卖会吸引外界对其合资公司的兴趣。WDC宣称对这次出售具有否决权，并试图购买东芝的股份。东芝表示，会把这部分业务出售给以Bain Capital主导的财团，该财团中包括WDC竞争对手SK Hynix以及希捷，过程尤为漫长。

WDC试图通过把东芝送往国际仲裁院来阻止出售。东芝则把WDC送上上东京的法庭，指控WDC损害了自己的业务，包括工厂停工的威胁、禁止工厂数据库访问等，然后东芝开始独立在四日市的3D NAND工厂投资，甚至谈到自己打算建造一个全新的工厂。

此外东芝还通过股票配售筹集了新的资金，为解决合资公司问题争取时间。

所以，让我们期待着WDC和东芝解决分歧，放弃诉讼，WDC的出走也有可能会带来SK Hynix以及希捷参与和接触合资公司NAND技术的机会。

14TB磁盘驱动器

一段时间以来，磁盘驱动器行业一直朝着14TB的方向发展。2017年初我们看到了12TB的磁盘驱动器。充氦气驱动器意味着盘片数量可能会增加，另外垂直磁记录（PMR）技术的迭代也会带来容量的提升。

WDC业务部门HGST发布了一款14TB叠瓦式驱动器，意味着部分重叠写入块会追踪哪部分让重写操作速度降低下来。它采用了8个盘片，在10月上市。

本月早些时候，在硬盘行业排名第三的东芝公司终于做到了这一点，推出了自主开发的充氦气驱动器技术，同时通过使用传统PMR记录技术而不是叠瓦式技术实现了14TB的容量。

东芝14TB驱动器

这款驱动器容纳了9个盘片，可能是另一个第一。

明年我们可能会看到16TB PMR，也许是18TB叠瓦式磁记录（SMR）驱动器。希捷正在推进自己的热辅助磁记录（HAMR）技术，其中包括在驱动器盘片上字位区域进行激光加热，而另一方面，WDC已经放弃了HAMR技术，选择微波辅助磁记录（MAMR）。如果PMR没有迭代的话，那么它就会发展为MAMR或者HAMR驱动器，达到并突破15TB大关。

WDC预测到2025年会出现40TB MAMR驱动器。容量非常大，磁盘出现故障的区域也在快速扩大。未来在小型硬盘配置中如何解决这个问题？

DSSD的消亡

DSSD——我们能说什么呢？有一种观点认为，EMC的错误导致十亿美元的损失。

EMC在2014年5月收购了DSSD公司，预计规模数十亿美元。

EMC DSSD D5阵列

DSSD的技术承诺提供超高速的、机架级的存储阵列访问，NVMe over Fabric连接到闪存驱动器。D5存储阵列采用专用组件，并没有得到市场的欢迎。

DSSD阵列在2016年上半年出货。一年之后，戴尔（也是现在EMC的拥有者）取消了它。我们得知，戴尔将在自己的存储和平台中采用DSSD技术，但是看起来似乎是为了利用残骸中所剩的价值。

除了两年独立开发成本之外，EMC似乎已经在DSSD这笔投资上浪费了10多亿美元，而让其他像Apeiron、E8、Excelero等初创公司在NVMe over Fabric阵列访问市场取得了成果。

NetApp HCI

NetApp预示了市场中会迎来一款基于SolidFire的超融合系统。值得注意的是，这是NetApp首次向客户提供服务器，当然这些服务器是嵌入其HCI系统中的。

NetApp HCI

这意味着NetApp将不再受到独立存储这一思想的限制。公司首席执行官George Kurian重新振兴公司，让其闪存阵列业务不断壮大。

我们还没有看到任何有关NetApp HCI的销售数字，同时由Nutanix、Dell VxRail以及VSAN系统主导的竞争也是非常激烈的。NetApp的基础设施销售人员将极力推销这款系统，并证明NetApp在独立存储阵列之外也是占有一席之地的。

WDC收购Tegile

硬盘和SSD厂商WDC通过垂直向上和向下整合的方式扩展业务，收购了面向一般企业市场提供混合阵列和全闪存阵列的初创公司Tegile。

这笔交易是在8月份完成的，让WD成为最具垂直整合能力的存储公司。WDC与东芝打造了闪存芯片，在SSD中出货这些芯片，现在又有了采用WDC SSD的全闪存阵列。

此外WDC还做硬盘，在混合阵列中出货，并向OEM客户出售这些硬盘，这些OEM客户也会收购WDC的SSD。

理论上是这样的。OEM阵列制造客户是否想要从一个组件提供商那里采购SSD和HDD，而这个提供商还和他们在阵列业务方面有竞争关系，这一点是未经考验的。

线索可能首先会出现在2018年下半年，到那个时候，希捷和东芝将接手来自WDC的硬盘业务，而东芝、三星、英特尔和美光接手SSD业务。

希捷把ClusterStor业务卖给Cray，联合Bain财团

希捷退出了高性能计算阵列业务，7月将自己的ClusterStor高性能计算阵列业务卖给了Cray，交易金额未披露。

希捷在2013年以3.74亿美元收购了ClusterStor，显然现在决定可以把资金投入到其他地方。希捷已经开始最初的、也是有限的尝试，试图通过与Bain财团联合收购东芝闪存代工厂合资公司来投身到NAND业务中。

如果成功的话，希捷将首次获得闪存芯片的战略性供应，并且可能做更多的事情。目前看起来希捷注重以硬盘为中心的业务，WDC——假设与东芝之间的纠葛可以解决——可能会在闪存方面做更多垂直集成，并转向磁盘阵列业务。

希捷是否会进军闪存业务，还是退缩回硬盘业务这一舒适区域，持有已经比较薄弱的DotHill OEM磁盘阵列业务和相对平凡的SSD业务？

明年业务我们能看到答案。

梭子鱼被私募股权公司吞并

今年备份业务普遍呈现蓬勃发展的态势。像Druva、Rubrik和Veeam这样的公司迅猛增长，就像没有明天一样，但是相比之下，老牌的梭子鱼公司显得有些衰败了。

梭子鱼已经开始从售卖一体机转向售卖订阅服务。增长很缓慢，每季度收入在8000万美元到9500万美元之间，一个季度的盈利在150万美元到320万美元之间，但是速度还不够快。

也许这和赛门铁克的例子一样，安全和存储产品之间没有你想象的那么有协同作用。备份被视为数据管理的一部分，而安全则被视为一个独立的IT领域。

不管交付不足的原因是什么，所有者还是在11月以16亿美元的价格将梭子鱼卖给了私募股权公司Thom Bravo。这绝不是一场大甩卖，根本就不是，我们期待着看看Thoma Bravo是否会把梭子鱼的安全和备份业务分拆开。

Violin Memory从死亡中重生

是的，Violin Memory又重新从破产中归来了，部分由George Soros的庞大帝国所拥有，并以Violin Systems继续交易。

新任CEO和前高级副总裁Ebrahim Abbasi表示，他是一名翻身专家，将重拾Violin的价值。

目前这只涅槃的凤凰还只是一个全身灰烬的可怜的鸟儿，它可能还会飞起来，但是成本被牢牢控制，不会飞得像以前那么高了。

Symbolic IO的兴衰沉浮

这也许是2017年最奇怪的故事了。Symbolic IO公司首席执行官、创始人Brian Ignomirello是前HP公司的CTO，他在2017年年初推出了Symbolic IO，并在年初公布了IRIS（Intensified RAM Intelligent Server）计算定义的存储系统。

它使用了一种新的数据编码方式，并有望实现存储容量节约以及性能提升。

然后奇怪的是，Ignorimello因违反家庭暴力限制令被捕，Symbolic IO发现自己没有了CEO，也没有了向前发展的动力。

结果就是公司处于停滞状态，临时CEO Thomas Cowan正在进行第二轮融资，寻找新的永久CEO。

HDS变成了Hitachi Vantara……因为物联网

随着智能工业机器、工厂和城市设施的日益发展，物联网的未来前景给日立带来了极大的吸引力，最终促使它将Hitachi Data Systems (HDS)重新命名为Hitachi Vantara。Hitachi Vantara将向OT（运营技术）中增加IT（信息技术），以便在智能系统中运行新一代智能机器，记录和分析数十亿传感器源记录，从而提高机器的效率，使其支持的系统变得更加强大。

现在Hitachi Vantara还处于初期阶段，计划在2018年开始存储产品的研发。日立已经从IT运营转向了物联网业务，比戴尔和惠普更进一步，后两者也把物联网举措集中在边缘设备上。

这是一个需要长时间发展的战略，Hitachi Vantara的前景要到2018年之后才会逐渐明朗化。

评论

2017年的存储市场充满了活力，让2018年变得充满期待，因为存储级内存和NVMe over Fabrics将让基础的服务器和存储组件靠得更近，而超融合系统也在更高层面上做着相同的事情。

如果像Wikibon这样的分析公司是正确的话，我们将会看到HCI收入在SAN/NAS收入上实现增长，但这可能要等到2019年了。与此同时，让我们一起享受软件定义的、数据驱动的、多云的数字化转型之旅，实现更棒的存储开发。