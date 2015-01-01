 百分点集团发布中国首个行业AI决策系统产品Deep Matrix

革命性的智能技术，一边撕裂旧世界，一边创造对未来的无限渴望。 以大数据+人工智能等技术推动的智能革命让企业组织又一次站在了进化的奇点上。

跨越智能鸿沟

革命性的智能技术，一边撕裂旧世界，一边创造对未来的无限渴望。

以大数据+人工智能等技术推动的智能革命让企业组织又一次站在了进化的奇点上。智能经济时代，数据、计算力和算 法叠加后产生的能力差异，正快速形成企业组织间不可逆且不可逾越的智能鸿沟。

2017年12月14日，以“决策·进化”为主题的中国首个行业AI决策系统发布会在北京召开。（点击观看现场视频）百分点集团正式发布了行业AI决策系统Deep Matrix及覆盖五大行业的决策系统产品，致力于推动企业组织跨越智能鸿沟、向智能决策方向迈进。

在此次大会上，百分点集团与中国电子进出口有限公司（CEIEC）、共青团中央网络中心、中国人民公安大学、京东云等多位合作伙伴发布战略合作与联合实验室，共同探索技术前沿与行业创新的无限可能。

终极智能的核心：智能决策

密集推出的各项国家政策无疑加速了行业“数字化”和“智能化”。IDC发布的预测报告显示，到2021年中国数字经济的比重将达55%。令人惊讶的是，目前国内76%以上的数字经济都是由传统行业贡献的，可以想象，数字经济正在重构实体经济的边界，随之而来的就是运用大数据+AI技术进行颠覆性变革。

智能进化正在发生，比如在人工智能的感知层，人脸识别、智能助手已普及应用；在认知层，智能客服、智能医疗助手等也已被大众所熟知；接下来，AI在企业和组织的决策层也即将进化。

图：百分点集团董事长兼CEO苏萌博士

百分点集团董事长兼CEO苏萌博士认为：“对企业和组织来说，终极智能是解决问题的智能，核心是‘智能决策’，基于大数据+AI的‘智能决策’将是未来企业决策进化的方向。”

回看企业进化史，已经走过了从劳动密集型到资本密集型，如今在这场前所未见的变革中，大数据+人工智能作为新的生产工具，正在助推企业的智能进化，向数据密集型和智能密集型演进。

这也是此次发布会以“决策·进化”为主题的初衷，一场深度进化的变革正在拉开序幕。

中国首个行业AI决策系统：Deep Matrix

未来，企业和组织所面临的内外部环境将会更加复杂，业务问题呈现出复杂化、多维化、关联化、实时化的特点，企业过去所依赖的基于局部数据、传统工具而进行的业务决策方式必将跌落鸿沟。

这种背景下，百分点集团发布了中国首个行业AI决策系统——Deep Matrix，该系统是融合大数据与人工智能技术，基于动态知识图谱和行业业务模型，具备自优化和自适应能力，支持复杂业务问题的自动识别、判断并做出前瞻或实时决策的智能化产品系统。

图：百分点集团技术副总裁及首席架构师刘译璟博士发布中国首个行业AI决策系统Deep Matrix

百分点Deep Matrix AI决策系统在数字化加速的背景下蕴育而生，以独创的动态知识图谱技术构建“实体-时空-映射“关系，实现以动态复原现实世界的方式解决复杂、变化的现实问题。它具备五大核心能力：

l 海量数据汇聚融合能力：借助百分点大数据系统，将海量的结构化与非结构化业务数据进行汇聚融合；

l 快速感知和认知能力：通过人工智能应用，从海量的数据中快速提取有价值的数据，感知业务与环境的变化；

l 强大的分析和推理能力：对数据进行智能分析与推理，分析出业务的真实动向与未来趋势；

l 自适应与自优化能力：通过对人工配置与机器执行的融合，实现针对应用的智能预警、智能研判；

l 行业智能决策能力：通过大数据与人工智能的结合，最终生成业务指导决策。

为了提升行业智能决策水平，百分点集团将八年来在各行业沉淀出的解决方案基础上，进一步实现产品化，发布了面向五大行业的智能决策应用产品系列，分别是：

智能安全分析系统Deep Finder：利用“动态知识图谱技术” 汇聚人、地、事物、组织等数据和信息，结合关系、时间、空间，快速进行交互式分析研判，用数据还原现实世界；

智能政府决策系统Deep Governor：汇聚行业专家知识，结合6大类50余种社会经济发展综合决策模型，推动政府科学决策水平和决策能力现代化，助推“数据治国”；

智能全媒体服务系统Deep Editor：提供智能专题库、传播影响力分析、全媒体智能用户洞察等服务，是一套实现媒体内容“策采编”智能加工，传播优化，用户追踪洞察的全视角、快反应的智能系统，推动媒体融合创新发展；

智能营销系统Deep Creator：帮助企业捕捉动态用户旅程中所有关键节点，并提供实时智能决策，通过用户触达后的评估结果不断自优化以提升营销转化率，让企业决胜在每个关键时刻；

智能制造大数据系统Deep Sensor：对各种设备提供贯穿生命周期的实时洞察，并提供智能化的健康度预警，实现智能化运维。

百分点集团在推进国家质检总局缺陷产品管理中心汽车召回决策进化中，实现了三大转变：由每季度组织十多名专家耗费数百小时的会商制度转变为“1人+机器协同”的实时决策系统。

追随中国“一带一路“等多项倡议，百分点集团率先出海，在非洲、拉美以及更多国家和地区搭建国家级的大数据和人工智能平台，赋能当地政府的社会治理与民生服务。

跨界联合 决策·进化

以数为基，矩力以决。AI决策层的变革需要下探到行业业务，在技术与业务的纵横交错中形成如矩阵般的力量，实现企业和组织的高速发展，跨越智能鸿沟。

百分点集团与中国电子进出口有限公司和京东云分别发布了战略合作，同时宣布成立“CEIEC-百分点 大数据联合实验室“、”团中央网络与影视中心-百分点 人工智能联合实验室“和”中国人民公安大学-百分点 公共安全大数据与人工智能研究中心“。来自大数据、云计算、人工智能及行业伙伴在圆桌论坛上共同探讨行业创新的无限可能，推动大数据+AI在各行业的纵深发展。

图：百分点集团与中国电子进出口有限公司（CEIEC）、共青团中央网络中心、中国人民公安大学、京东云等多位合作伙伴发布战略合作与联合实验室

中国电子进出口有限公司董事长兼党委书记朱以明表示，希望大数据、人工智能技术企业与各行业专家共同参与到“走出去”战略中，形成走出去的完整解决方案，即“中国方案“。

百分点集团联合京东云在发布会上宣布，在新一代信息技术和应用领域达成战略合作关系，共同发布“CloudMatrix云矩阵”战略。双方将依托各自技术优势，在技术市场层面展开合作，以“产品+咨询+服务”的方式提供大数据应用部署服务，同时通过与京东云平台结合，提升服务丰富度以及支持复杂解决方案的能力，满足不同行业客户在不同云环境下的差异化需求。

百分点集团企业业务事业部总裁高体伟表示，“未来基于云端的数据和AI技术服务将成为新趋势，打造数据云生态能够更快速地帮助行业客户实现数据价值。同时，大数据和AI技术在传统行业的进一步发展，还有赖于各行业的先验经验和知识，需要整合拥有前沿应用和先进理念的行业领导者共同探索行业创新。