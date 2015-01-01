华云和VMware合作落地的成果价值有多大？听听专家的详细答案！

华云·VMware云生态合作计划落地暨联合战略升级发布会在京举行。那么双方的合作是如何落地的？华云VCPP能提供哪些具体的服务？VCPP能给用户带来哪些价值？

从2016年的vFORUM大会上，VMware与华云正式签署合作备忘录，以加速VMware vCloud Air Network计划（现升级为VMware Cloud Provider Program，即VCPP）在中国的落地实施。到2017年12月5日，华云·VMware云生态合作计划落地暨联合战略升级发布会在京举行。那么双方的合作是如何落地的？华云VCPP能提供哪些具体的服务？VCPP能给用户带来哪些价值？一起来听听华云数据集团产品中心副总裁郭晓的回答。

至顶网：请郭晓先生，介绍一些华云VCPP落地的过程？

郭晓：我简单说一下我们落地的一个过程吧，在2016年的时候，我们跟VMware签订了战略合作协议，双方联合在中国来落地VCPP服务，当时还叫做VCAN计划。经过大半年的努力这个数据中心在深圳的机房落成。我们一共有两个数据中心，这两个数据中心之间的物理距离30公里，形成了互备的情况。

第一期，华云投入了差不多4个微模块，1400多台服务器，以及我们的40G的BGP带宽，还有落地的IP地址，那我们希望通过基于VMware虚拟化的技术，去打造一个高品质的公有云的服务，来服务对系统性能、安全性、稳定性有特别高追求的用户。同时因为VMware的虚拟化产品在我们的市场占有率非常高，那我们通过这种技术的一致性，打造私有云的用户一致的公有云的节点，帮助用户在实现两朵云之间，它的私有云以及华云的VCPP公有云之间的无缝迁移，所以在这个理念之下，我们把数据中心做起来了。那接下来，我们的数据中心还会在明年的上半年扩展到北京、上海、深圳、成都这几个城市。

至顶网：您能具体谈谈VCPP数据中心会提供哪些服务吗？

郭晓：我们现在打造的这个VCPP数据中心呢，一共会提供给用户三种的服务模式。第一种服务模式，就是完全像公有云一样的，像华云提供的公有云或者阿里云、腾讯云呀，是买的是计算存储网络，说直白一点，就是买的云主机，这样的服务。那这种呢，我们是根据用户的实际使用量去跟用户进行收费的，那VMware提供的是虚拟化的技术，那华云提供的是整个数据中心的资源，以及华云的运维的能力，华云的这个监控管理的能力，还有华云的这个我们投入了20个以上的VCPP认证的工程师，那我们希望帮用户，让用户获得一个比较好的服务，以及比较快捷的这个服务响应，把所有的服务都在华云这边来完成。

VCPP数据中心在全国布局了100多个（pop）接入点，用户可以通过自己的（pop）接入点把私有云和华云的公有云网络打通过，当然我们的用户也可以直接把光纤拉到华云的数据中心，因为我们刚才说的数据中心都是华云自建的，不会存在像运营商数据中心那样的问题，就是运营商不允许自己拉入光纤到运营商的数据中心，这是我们华云VCPP数据中心公有云服务的模式。

第二种模式，托管私有云的服务，传统的这个情况下，一个用户想上一朵基于VMware技术的私有云的话，第一件事情要把设备准备好，第二把数据中心准备好，第三把软件的服务买好，然后去部属。那我们华云现在通过这种预先采购的方式，我们已经准备好了数据中心、服务器以及VMware的软件课件，然后加上我们工程师具备的快速部署的能力，我们的用户可以在下订单之后的两三天时间内可以获得一套完整的用户需要的这个私有云的环境，用户不需要自己准备数据中心、不需要准备服务器，也不需要采购软件，也不需要去对对方环境进行任何的运维，它不需要有这套环境的运维能力，因为这些运维能力全部由华云来输出给用户使用。这是我们说的第二种，托管私有云的模式。

第三种，其实是前两种模式的结合，用户的私有云可以是基于VMware技术的私有云，也可以是基于OpenStack技术的私有云，不管是这两种技术哪一种技术的私有云，华云都提供了很好的对接能力，首先我们可以把私有云跟我们的提供的VCPP的公有云做一个网络上的打通，基于VMware的这个（NSX）的技术，我们可以获得一个连通在一起的二层打通的网络。通过这个网络，用户可以在自己的私有云和公有云上调整自己的应用的负载，比如说一些访问突增的情况下，用户可以把自己的应用的负载扩展到公有云上，那平时用户可以让应用的负载，主要是在自己的私有云上来承载这个负载。

这样，对用户的成本来说是非常有利的，用户可以把自己的敏感数据放在自己的私有云里，脱敏的数据放在公有云上，这是我们华云支持的模式。

那用户的负载还有一种可能性，负载会发生迁移，原本运行在私有云上的一些应用，现在因为业务的发展需要，用户需要把应用直接迁到公有云上运行，那华云和VMware技术的结合，我们可以让基于VMware（VMware vCloud Director）插件我们可以让用户的VMware私有云以及华云的提供的VCPP公有云进行打通，然后在业务不中断的情况下，把月湖的应用或者虚拟机顺利的迁移到公有云上，那这边业务就中断了。这对用户来说，减少了很多迁移上的运维的成本。

第二个，针对Openstack的私有云，华云开发的混合云管理的产品，通过去调度（Vcloud）的API角度，Openstack的API，以及做一些对应的底层的转换工作也可以实现，把OpenStack的虚拟机在不中断的情况下，动态的迁移到VCPP的公有云上，所以我们的混合云呢，做了这两件事情，我们觉得这个是可以帮助用户解决一些实际的问题的。综上所述，我们说的三种合作模式，

至顶网：您怎么看此次合作，以及站在用户角度，VCPP能给用户带来哪些价值？

郭晓：其实VMware之前在全球范围内都有合作伙伴去落地公有云的，VMware自己现在的定位是不做公有云，但我们很多用户它是需要公有云服务的，因为它没有能力自己去运营一套私有云的场景，对它来说使用成本是比较高的。

VMware选择华云落地中国，除了华云的资质非常健全，我们是完全合规的，在国内开展公有云业务以外，华云还有很多的政企客户，医疗、轨道交通、公安以及经侦、园区领域的一些客户。那我们这些客户，它实际上对虚拟化的环境的稳定性要求是非常高的，VMware在全球市场的地位，其实不用说大家也知道，它的技术，在虚拟化领域一定是排名第一的，通过我们华云在公有云领域积累的优势，数据中心资源，易购的管理能力，我们的运维团队，这些优势，结合VMware的技术，那我们希望就是大家强强合作，然后把这样一个公有云交付给我们的这个对安全性、稳定性、性能要求特别高的这样的一批用户，其实我们在实际的公有云做了八年时间，我们发现传统的基于开元技术做的一些公有云，实际上比较难满足这批用户，这批用户它以前也是VMware的用户，它想把它的工作负载从它的VMware私有云迁移到阿里云、华云、腾讯云等等一系列的公有云服务厂商的时候，它们的代价是很高的，那我们通过原生的云的支持，希望用户获得非常好的迁移的体验，这正是我们VCPP的公有云的价值之一。