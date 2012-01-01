 VMware 郭尊华：抓住战略机遇，打造云数据中心，与伙伴共赢市场！

至顶网独家视频采访了VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华，谈了谈VMware在中国云计算市场的策略以及他眼中的华云数据集团。

2017年12月5日，华云·VMware云生态合作计划落地暨联合战略升级发布会在京举行。VMware作为全球云基础架构和移动商务解决方案的领导厂商，对云计算发展现状、VMware在中国云计算市场的机遇以及合作伙伴建设方面有独特的见解。当天至顶网独家视频采访了VMware全球副总裁、大中华区总裁郭尊华，谈了谈VMware在中国云计算市场的策略以及他眼中的华云数据集团。

至顶网：请分享一下中国云计算市场现状和VMware在中国云计算市场面临哪些机遇？

郭尊华：未来几年充满了机遇，云计算市场将快速增长，这与政府大力推动“互联网+”以及创新科技的发展不无相关。举个例子，十九大提出“推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”，而VMware致力于帮助客户搭建全新的数据中心，助力企业拥抱多云的环境；为客户提供高度信息安全保障；搭建数字化工作空间提高工作效率并改善用户体验。未来，VMware希望跟中国经济一起共发展、齐腾飞。

至顶网：能不能简单谈一谈2017年VMware如何帮助合作伙伴共同发展？

郭尊华：VMware如何帮助客户拥抱多云的环境呢？我们通过VCPP来实现，VCPP是一项VMware与合作伙伴的合作计划。VMware在全球拥有4000个VCPP合作伙伴，但在中国区，我们认为要精益求精、贵精不贵多，所以在选择合作伙伴的时候，要求很严谨，审核流程很严密。我们一直非常重视中国市场。2014年，VMware全球CEO帕特基辛格承诺将在华投资10亿美金用于本土技术开发和创新。2016年，我们与中科曙光合作，成立了在华第一家合资公司。今天，我们又与华云进一步升级战略合作，在中国大力推广VCPP。我们非常高兴看到华云在其自有的深圳数据中心搭建了VCPP节点，让更多本土企业享受到VMware软件定义数据中心以及混合云服务带来的便利。

VMware全球副总裁、大中华区总裁 郭尊华

至顶网：从去年9月份开始到今年落地生花，您眼中的华云是什么样的状态？

郭尊华：VMware高度重视此次与华云的合作，这缘于华云自身强大的实力。华云是一家非常扎实的公司，拥有八年在云计算领域的发展历程，有着自己的数据中心。不是每一个云公司都有自己的数据中心，这个非常难得。同时，他们还用自己的光纤把五个主要的数据中心连在一起，能够给用户提供快速响应的服务。除此以外， IPV4的地址码超过100万，这将赋予企业客户的业务非常高的灵活度。

至顶网：双方合作达成一个怎么样的共识？

郭尊华：我们双方的合作基于共同的愿景：以客户为中心，满足客户的需求，为其提供快速且稳定的服务。只有共同满足了客户需求的时候，我们才能从中享受喜悦，开心地开开玩笑或者吃个饭来庆祝一下。但最重要的是如何把业界领先的服务和技术交付给客户，让客户真正做到跨云，助力他们在多云时代获得成功。