除了Dell EMC、NetAPP、IBM外，存储厂商还有这些潜力股

今天的数据备份领域正在加速变化，备份与恢复市场俨然已经进入一个白热化阶段，有数百家供应商的在争夺市场份额。其中，企业级数据中心占据着主导地位。

今天的数据备份领域正在加速变化，备份与恢复市场俨然已经进入一个白热化阶段，有数百家供应商的在争夺市场份额。其中，企业级数据中心占据着主导地位。

在传统的数据中心环境中，通常采用磁带或者磁盘对数据进行备份，随着新兴技术的不断推进，大多数磁盘驱动器厂商退出市场，新兴备份与恢复技术逐渐渗透到各个领域中，同时也开创了市场新商机。细数当下市场供应商，Commvault、Veritas、Dell EMC和IBM等几大耳熟能详的企业仍然领跑市场，其技术与解决方案也是深受好评。然而，这个格局完全有可能被颠覆。实际上，随着闪存、SCM以及软件定义存储的兴起，这个格局甚至随时可能被打破。

以目前的行业趋势来看，数据的保护不仅仅在于备份速度有多快，更多的还是在发生意外情况后能够快速恢复以保证业务连续性。那么，除了这几个大品牌之外，今天笔者就和大家分享几家新兴供应商，他们的出现也推动了企业备份与恢复市场的创新。

Actifio

作为备份恢复市场的新手，Actifio在虚拟系统和大型应用程序方面已经取得了良好的声誉。根据Gartner的报告，Actifio开创了CDM（数据副本管理）的先河。CDM有两大突出优势，其一是将测试/开发，分析和灾难恢复的数据副本数量减少到一个副本。数据显示，大中型企业因为研发、测试、备份归档等方面的原因，数据最多可能达到7份拷贝，在数据爆炸性增长的今天仅此一项就可以为企业节省大量成本；第二个优势是加速数据恢复，按照传统方法如果宕机，恢复时间至少是分钟级，而CDM几乎可以实时挂载，从事实现秒级甚至毫秒级的系统恢复。

Actifio现在将自己定位为企业数据即服务，其中包括混合云数据移动性和智能搜索，而这两个领域都是目前的热门领域。另外，该公司也进入2017年数据中心备份和恢复魔力象限。某些用户曾表示Actifio方案与其它多种竞争产品相比能够显著降低使用成本、降低存储设备采购开支。

Cloudberry

Cloudberry的产品既可以作为软件也可以作为基于AWS的托管服务提供。该产品从一开始就设计为以云为中心。Cloudberry的显著特征包括易于部署与客户应用程序的API集成。

CloudBerry托管备份服务可让MSP、解决方案供应商或IT服务公司能够使用众多公共云计算存储服务(其中包括亚马逊S3、亚马逊Glacier、谷歌云计算存储以及微软Azure)之一为客户提供云计算备份服务。

Druva

Druva总部位于印度浦那，是一家云数据管理初创公司，在美国加州森尼韦尔市也设有办事处。于今年8月份宣布获得一笔8000万美元风险投资。现阶段，Druva公司构建的云数据管理平台旗下为4000多家企业网络（包括终端、基础设施以及App应用）提供数据备份和数据保护服务。

据悉，Druva拥有功能完备的软件解决方案套件，涵盖了云端操作和端点备份以及虚拟和物理服务器备份和存档，吸引了4000多名用户的企业客户群。其中，重复数据删除是其较为强大的功能之一。

Veeam

Veeam是一家纯软件公司，是VMware和Hyper-V环境的顶级备份供应商。在2017年数据中心备份与恢复魔力象限中，连续两年在占据领导者位置，这个云时代背景下，Veeam也更是顺应趋势，不断创新，面向云转型迈进，与合作伙伴共同帮助客户实现业务始终在线。

此外，Veeam已经扩展了其产品组合，包括Linux和Windows的服务器备份以及Exchange和Oracle等应用程序。根据Gartner的数据，Veeam每年的复合增长去年是28%，全球目前有25.5万的规模用户和将近5万家的合作伙伴，公司在备份领域的收入已经达到了第四名，并继续快速增长。

CommVault

最后介绍一下压轴的CommVault，也是一家软件公司，近期最大的新闻则是"Commvault GO 2017"，着重介绍了创新，技术的创新，品牌的创新以及全新的市场战略。

在营收上，2017财年第四季度表现超乎预期。财报显示，2017财年Commvault全年总营收达到6.505亿美元，比2016财年上涨9%。第四季度营收为1.729亿美元，同比上涨8%。Commvault全球业绩上涨的推动力主要来自于Commvault开放式数据管理平台取得的成功，以及客户在数字化转型过程中对全面数据管理需求的不断增长。

在Forrester 2017 年第三季度数据恢复解决方案报告中，被评为数据恢复解决方案领域领导者，并摘得现有服务类别最高分，

除以上几家公司外，当然还有业内名声响当当的IBM，还有Veritas、Dell EMC,各有特色。市场需求强劲，竞争激烈，未来前景还是不错的。