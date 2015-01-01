 戴尔超融合产品线全面采用基于Skylake的14G PowerEdge服务器

戴尔正在通过增加14G PowerEdge服务器来提高自己超融合产品线的性能，VxRail也实现了三位数的收入增长，这只是短期的上涨还是更深层次的东西？

戴尔正在通过增加14G PowerEdge服务器来提高自己超融合产品线的性能，VxRail也实现了三位数的收入增长，这只是短期的上涨还是更深层次的东西？

戴尔的VxRail和XC系列一体机将采用最新的至强Scalable处理器。XC系列也将被赋予新的NVMe SSD配置。

采用Skylake的VxRail系统可以实现是13G产品线2倍的IOPS性能，更快的响应时间，可预测的响应时间缩短了9倍，而价格是相同的。

此外这些系统得到了Isilon SD Edge的文件支持，可用于远程办公或者分支到边缘的文件部署，可以配置3个Nvidia GPU而不是1个，戴尔认为这将有助于扩大用例范围。

XC系列采用Skylake的一体机核心数都增加了50%，GPU性能也提高了50%。增加了数据保护软件，同样地，这再次扩大了用例覆盖范围。

令我们惊讶的是，戴尔有超过100万个独立的HCI配置，所有挑剔的选项都考虑在内。

HCI市场增长

超融合基础设施（HCI）在整个融合基础设施市场中是增长最快的，根据IDC的数据，第二季度这部分市场的收入达到7.634亿美元，年增幅为48.5%。HCI现在已经在整个融合基础设施市场中占比1/4，预计到2021年规模将超过76亿美元。

戴尔称自己在HCI市场占据领导位置，根据IDC的数据，第二季度戴尔在该市场的份额为29%，年增幅为149%。

戴尔EMC融合平台及解决方案部门总裁Chad Sakac认为VxRail在第二季度实现275%的增长“令人惊讶的”。戴尔估计，今年HCI的收入——也就是VxRail、XC和VSAN Ready Nodes——接近10亿美元。

目前戴尔有大约11000家VSAN客户，其中1/3是运行VxRail的，也就是数千家客户，此外还有2/3的客户希望自己动手构建HCI而不是采用一体化的、按键即用的HCI。

Sakac认为，一家成功的提供商需要有这两种产品——杀手级的软件和杀手级的一体化产品。

HCI市场的发展

HCI正在成为本地基础设施的标准化构建模块。在我们看来，这意味着Sakac的部门将成为年收入10亿美元的部门。

他认为，我们仍处于HCI增长的初期，这并不是一种“零和博弈”，HCI会取代现有套件，而不是让这个市场扩大。“可能会有很多玩家成长起来。”

他认为，未来一定会出现HCI提供商的整合。现在我们看到了思科收购Springpath，HPE收购SimpliVity。

我们还会看到新的玩家吗？我们可以猜测，会看到一种Google Kubernetes的一体机。Red Hat可能会做些什么，当然是为自己打造的HCI产品构建一个软件和硬件的生态系统。

Sakac认为，HCI正被越来越多地用于任务关键型企业。我们将会看到HCI用于物联网，简化边缘IT系统环境，我们将看到HCI功能中将增加对象存储。

评论

将HCI产品升级到Skylake处理器，这对戴尔以及所有基于x86的HCI厂商来说都一个一个赌注。提升的性能意味着可以支持更多工作负载，如果提供商不升级的话，他们的产品会看起来动力不足。

采用14G的VxRail一体机可以从12月2日开始供货，采用14G的XC640、XC740xd和XC740现在已经开始供货。