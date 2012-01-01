 全年盘点：2017最酷的10家存储公司

下面就让我们来看看这10家要么走出了隐身模式、要么在过去12个月中推出了首款产品的独立存储厂商。

存储初创公司：新鲜血液持续吸引关注

尽管存储行业通过收购或者停业逐渐整合，但是仍然有不少小规模的新公司希望能够在市场中站稳脚跟。这些新公司都有新方法解决大量数据不断增长的管理问题，或者对现有技术采取新的措施。这些公司凭借着改变数据存储的潜力进入到市场中。

下面就让我们来看看这10家要么走出了隐身模式、要么在过去12个月中推出了首款产品的独立存储厂商。

Excelero

CEO: Lior Gal

软件定义存储技术初创公司Excelero在3月走出隐身模式，推出了NVMesh Server SAN软件。Excelero设计的软件旨在将来自多个服务器的NVMe存储池化，作为服务企业关键任务应用的高性能基础，具有超大规模公有云提供商的块存储性能。这家以色列公司到目前为止已经在融资中获得1750万美元。

Leonovus

董事长: Michael Gaffney

Leonovus针对企业本地环境、混合云或者公有云用户开发软件定义对象存储技术，可以解决监管、风险管理和法规遵从的要求。该软件运行在现有的存储硬件上。这家位于安大略省渥太华的公司在3月融资130万美元，用于扩大生产和销售能力。

Minio

CEO: Anand Babu Periasamy

Minio的开源对象存储服务器带有一个兼容Amazon S3的API。Minio开发的软件面向云原生应用和容器应用，用于管理非结构化数据的增长。它可以在几秒钟内就部署好Amazon S3兼容的对象存储服务器。这家公司在9月完成了A轮融资，获得2000万美元。

Nyriad

CEO: Matthew Simmons

Nyriad开发的高级存储技术用于大数据和高性能计算。Nyriad是从Square Kilometre Array射电望远镜项目分拆出来的第一个商业项目，旨在捕获约160 TBps的无线电数据，这些数据需要并行计算和分布式存储处理。该技术适用于OEM和云提供商。

ScaleFlux

CEO: Hao Zhong

ScaleFlux最近凭借着自己的Computational Storage Subsystem（CSS）技术进入市场，该技术面向高性能计算、可伸缩、灵活的计算密集型和存储I/O密集型应用，例如大数据、数据库、数据仓库和物联网。CSS可以用于PCIe卡或者U.2驱动器，并将重度计算引擎与TB级闪存存储进行集成。

StorageOS

CEO: Chris Brandon

StorageOS开发了持久状态的容器存储，用于Docker Swarm或者Kubernetes容器。部署StorageOS卷插件或者容器在每个节点上，把可用的服务器存储聚合到一个分布式的池子中，把虚拟块设备呈现给客户，从而形成一个StorageOS集群。今年StorageOS获得了200万美元的种子资金。

Storj Labs

首席战略官: Shawn Wilkinson

Storj Labs开发了Storj开源去中心化云存储平台。Storj利用社区成员的冗余存储容量保存已经被打碎和加密的数据。这家位于亚特兰大的公司是不同寻常的，因为它使用自己的加密货币，因为其他形式的货币颗粒度不够精细到用于小额支付获得共享容量。

Vexata

CEO: Zahid Hussain

Vexata今天发布了自己的首款产品VX-100 Scalable Storage System，基于自己的VX-OS软件。该系统通过呈现一个块或者非结构化数据I/O接口，让应用能够以高吞吐量和低延迟来访问和更新大量数据，并且可以部署为一个完全容器化或者云规模的产品。

Wasabi

CEO: David Friend

云存储初创公司Wasabi在5月走出隐身模式，承诺利用它的云保存数据的速度要比Amazon S3快6倍，而费用仅为每月每GB 0.0039美元。这家位于波士顿的公司已经在融资中获得850万美元，提供的一项开放服务100%兼容Amazon S3 API。

WekaIO

CEO: Liran Zvibel

WekaIO开发了WekaIO Matrix，是一个云原生的可扩展文件系统，据称该系统提供了全闪存存储性能，以及NAS的简单性。WekaIO Matrix可根据应用要求提供资源的细颗粒度、动态扩展。这是一个分布式的全局命名空间文件系统，可扩展至数千个计算节点和数PB存储，提供到云的集成分层。