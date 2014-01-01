爱数凭什么“引领灾备市场的下一个10年”？

当年爱数推出业内第一款备份一体机，并且迅速在备份市场获得市场认可。当时数字化转型概念还没有那么火热，云计算、大数据等还在孕育爆发过程中，云的作用还没有那么清楚。

当年爱数推出业内第一款备份一体机，并且迅速在备份市场获得市场认可。当时数字化转型概念还没有那么火热，云计算、大数据等还在孕育爆发过程中，云的作用还没有那么清楚。成为备份一体机领导者的爱数，也在思考公司的转型和突破。如果我没有记错的话，爱数创始人兼CEO贺鸿富说这个思考和转型过程经历了三年，“云时代还需要备份吗？ 云时代只是需要云备份吗？”

可以想象，转型和突破个过程并不轻松，既要立足企业的核心竞争力——数据的备份和保护，又要结合不断云化的数据应用，还要从根本上认知到数据保护和恢复对于企业今天的数字化转型的重要性 。

贺鸿富给出自己的答案，谁能够在云时代重新定义备份，不仅仅将重获生命，而且将引领下一个十年的趋势。

在2017年11月24日下午，北京。爱数推出“闪电恢复的灾备云 – 爱数AnyBackup Family 7.0新品，同时贺鸿富信心满满的希望这款产品能够在灾备市场“引领下一个10年的趋势”。

闪电恢复的灾备云--云中分钟级数据恢复能力

爱数产品副总裁邓平在发布会上谈到爱数AnyBackup Family 7.0 : 闪电恢复的灾备云包括AnyBackup 7.0 企业级数据保护 、AnyBackup Cloud 7.0 企业级数据保护即服务、 AnyBackup CDM 7.0 企业级副本数据管理 、AnyBackup Master Server 7.0 企业级灾备运营管理四大核心产品。实现保护任意云上的数据，以及把数据保护到任意云中同时像云基础架构一样的弹性以及云中分钟级数据恢复能力。

保护任意云上的数据，实现本地云、私有云、公有云以及托管云等备份/复制/迁移/容灾/归档。同时通过灾备云向包括公有云、私有云和行业云等的备份/复制/迁移/容灾/归档服务。通过三大技术方案，实现云中分钟级数据恢复，包括：数据库实时复制、CDP以及副本数据管理，能够帮助客户实现云中数据的分钟级恢复。通过数据库实时复制技术实现在数据库层面的秒级接管，通过CDP技术实现虚拟化平台、云平台之间的同构和异构虚拟机或云主机分钟级容灾接管，通过副本数据管理技术实现任意数据都能在分钟级进行恢复。

闪电恢复的灾备云--实现跨云的数据管理

AnyBackup Family 7.0，在闪电恢复的基础上，定义了四大跨云数据管理特性，实现跨云的数据管理。爱数产品规划总监谢枫谢枫谈到，本次AnyBackup Family 7.0的全新升级，通过四大产品特性在跨云的数据管理方面取得了实质性的突破，四大特性分别为：云上云下的备份恢复、跨云的开发测试、查询分析、跨云的合规性数据管理以及跨云的快照数据统一管理。

爱数最终要实现一个混合灾备云解决方案。不仅需要核心的技术还需要构建一个共赢共生的灾备云生态圈。在现场爱数与灾备云生态圈的合作代表华为共同推出混合灾备云方案、CDP灾备方案、存储快照数据管理方案。最终为用户提供一个节省TCO成本的轻松实现异地备份，资源云化服务化，按需扩展、海量存储空间以及部署和运维简单的基于数据管理的全面的解决方案。