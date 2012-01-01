 HPE与霍金COSMOS项目开展合作，计划采用Superdome Flex内存内系统

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COSMOS与剑桥大学数学系建立起一系列合作举措。HPE公司表示，其将与霍金的理论宇宙学中心（简称COSMOS）合作绘制宇宙起源与结构图。而霍金建立的这一研究中心则与剑桥大学数学系保持着紧密合作。
根据协议安排，COSMOS将利用HPE的Superdome Flex内存内计算平台收集与早期宇宙及黑洞发展相关的数据。
COSMOS建立于1997年，负责利用超级计算能力支持宇宙学、天体物理学与粒子物理学研究。即将卸任的HPE公司CEO Meg Whitman将在本届于马德里召开的Discovery大会上同霍金正式开展合作。
这套系统将HPE的Superdome Flex及其Apollo超级计算机与英特尔至强Phi系统加以结合，共同为COSMOS提供协助。该超级计算机能够解析诸如引力波、宇宙微波背景、星系与星体分布等及为庞大的数据集。
Superdome Flex能够在单一系统中扩展4到32个插槽，接入768 GB至48 TB共享内存，亦可支持数学体系下的环境科学、医学成像及其它领域的研究。
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