 吞并SimpliVity之后HPE如何发展超融合？

既然HPE已经收购并且正在“消化”SimpliVity，那么HPE现在是怎么看待超融合基础设施（HCI）的呢？

既然HPE已经收购并且正在“消化”SimpliVity，那么HPE现在是怎么看待超融合基础设施（HCI）的呢？

特别是HPE带有聚合组件的超融合产品，如何契合HPE Synergy可组合式基础设施的理念？Synergy采用分解的组件，这些组件在运行的时候组合成为各种平台。

我们采访了HPE软件定义和云部门营销副总裁Paul Miller，来探讨HPE的想法。

HPE是否认同HCI将成为本地IT主流架构这一观点？

软件定义基础设施正在迅速成为本地架构的实施标准。HCI属于软件定义基础设施这一类，而这一类覆盖从HCI到可组合的基础设施。

客户正在他们的环境内追求简单性、敏捷性、弹性、安全性和可预测性。每个客户将选择他们自己的路径来满足他们独特的业务要求。对于一些客户来说，这将是100%的HCI。对于其他人来说，他们将混合采用HCI与可组合式基础设施。

HPE是否认为HCI必须拥抱混合IT，并且做公有云的集成？

是的，如今混合IT已经占有一席之地。客户运行的多种云将提供一系列跨公有云和本地基础设施的服务。很多HCI解决方案只是把一个HCI孤岛扩展到单一的公有云。这并不是混合IT。

HPE的New Stack项目提供了一种开放云的方式，面向云中的任何云和任何服务，结合本地HCI以及可组合式基础设施，从而统一了客户的混合体验。

HPE是否认同HCI是一种虚拟SAN、但是容器即将来临？

我们看到，客户希望在他们的HCI环境中既能运行虚拟机也能运行容器。我们与Docker、Kubernetes以及Mesos等容器领导厂商都有密切的合作，我们将致力于在HCI和可组合式基础设施上对容器进行优化。

HCI与可组合式基础设施有怎样的关联？

HCI和可组合式基础设施是软件定义基础设施的一部分。HCI为虚拟化环境提供了简化性、敏捷性、弹性、安全性和可预测性，可组合式基础设施也为裸机、虚拟机和容器提供了相同的特性。注意，可组合式基础设施既能运行软件定义存储也能运行传统SAN存储。

HCI应该是完全采用商用硬件、没有额外的ASIC/FPGA组件？

客户希望得到性能和简化性，他们不会问在Azure中上面运行虚拟机的服务器是否采用了FPGA。最终结果，是要为客户以具有吸引力的价格提供一个整体的解决方案。

微软在Azure服务器中部署FPGA，英特尔以167亿美元收购Altera，GPU市场在过去几年内一直在扩张。HPE SimpliVity采用FPGA来提供像可预测性能这样的独有能力，这一点我们可通过始终在线的重复数据删除和压缩来保证。没有其他HCI解决方案可以保证性能——至少目前是这样的。

NVMe驱动器、NVMe over Fabric和存储级内存（例如Optane，也就是3D XPoint）会给HCI系统带来怎样的影响？

这些技术肯定会影响到HCI市场。HCI系统需要随着技术市场的变化而发展。HPE SimpliVity从第一天开始就被设计成为介质不可感知的，将发展成为一个100%闪存的产品组合，因为这样就会为客户提供最高的价值。随着存储级内存、高速互连以及高速介质持续步入主流，HPE将继续在HCI市场保持我们的技术领导力。

评论

在某种程度上，我们可以将Synergy视为一种在运行中的动态组合式超融合基础设施，然后在不需要的时候将服务器、存储和网络硬件返回到资源池中。

但是，HCI也是对客户在购买、安装、集成、操作和管理服务器、存储、网络以及系统软件各种独立应用堆栈中遇到的各种难题的一个回应。购买一个SKU，对其进行横向扩展，这是对这个难题的一个简单回应。

如果客户能够使用通用商用在组件获得可组合式的基础设施堆栈，理论上，对于HCIA的需求就不复存在。HPE对Synergy完成这一任务寄予厚望。