Synology®新增支持腾讯云COS对象存储

群晖科技Synology®宣布新增支持腾讯云COS对象存储，用户可以通过群晖NAS提供的Cloud Sync套件将NAS数据与腾讯云COS对象存储进行单向或是双向同步，只需要三步骤就能快速构建低成本的异地备份解决方案。

群晖科技Synology®宣布新增支持腾讯云COS对象存储，用户可以通过群晖NAS提供的Cloud Sync套件将NAS数据与腾讯云COS对象存储进行单向或是双向同步，只需要三步骤就能快速构建低成本的异地备份解决方案。

腾讯云对象存储COS，基于支撑腾讯集团11年存储服务的TFS分布式存储平台。截至2015年，存储规模已达EB级，用户数已达数十亿级别。同时，腾讯云对象存储COS对外提供高达11个9的高可靠性、99.95%的高可用性及全链路安全保障。另外，腾讯云对象存储COS完全兼容S3也降低用户API/SDK的学习成本，提高接入效率。

群晖Cloud Sync可将NAS数据与腾讯云COS、阿里云OSS、Microsoft OneDrive等公有云同步，提供灵活、安全的异地备份解决方案。用户可以依据需求设定同步方向与任务排程，将NAS数据备份至腾讯云COS，或是将腾讯云COS数据备份至NAS。Cloud Sync支持标准、低频两种不同的腾讯云COS存储级别，用户可以针对不同的业务场景和成本需求选择适合的COS产品来进行备份。当需要备份大文件以及在恶劣的网络环境下，Cloud Sync还支持文件拆分功能，可以将文件分片进行独立传输重试，中途暂停后也支持断点续传功能，减少重复上传时间。在安全方面，通过Cloud Sync数据在传输至腾讯云COS前可事先被加密，传输过程及云端数据全程支持AES 256加密，安全保护企业机密数据。

通过群晖Cloud Sync实现异地容灾只需要简单三步：

1. 添加腾讯云COS：前往套件中心，下载Cloud Sync。打开Cloud Sync界面，添加腾讯云COS；

2. 绑定腾讯云COS账号：输入腾讯云COS账号信息，并且选择同步的Bucket；

3. 设置Cloud Sync任务：进入"任务设置"操作面板，选择本地与腾讯云COS需要被同步的文件夹，设置同步方向、文件拆分大小与存储级别，点击"下一步 > 应用"即完成设置

群晖科技中国区CEO陈予建表示："对企业来说，异地容灾往往需要庞大的预算与维护成本，相较于租用机房并且购买实体机器，通过公有云与群晖NAS的结合，中小企业能够以更低的成本快速实现异地容灾。群晖一直致力于提供国内用户更好的体验，这一次与腾讯云的合作将为用户提供更强大的混合云架构，实现更多的可能性。"

腾讯存储产品中心总经理黄炳琪表示："腾讯云对象存储COS是面向企业和个人开发者提供的高可用、高稳定、强安全的云端存储服务。我们很高兴群晖NAS支持腾讯云存储COS，群晖在中小企业与家用NAS市场拥有庞大的客户群体，群晖与腾讯云的强强联手将会为彼此用户带来更丰富的应用场景。"

目前，腾讯云对象存储COS为客户每月提供免费额度：50GB存储空间+10GB外网下行流量+10GB 腾讯云CDN回源流量。