从宁波效实中学校园信息化建设看群晖NAS深度应用

教育信息化是国家信息化的重要组成部分，也是教育现代化的大势所趋。宁波市效实中学通过数字化校园建设来实践教育信息化工作，取得了一定的经验。在推进过程中，效实中学选择了群晖NAS来为学校师生提供私有云存储空间，考虑的绝不仅仅是性价比。

创办于1912年的宁波效实中学是浙江省一级重点中学，并被连续多年列入"中国百强中学"。效实中学关注国际教育的交流与合作，先后与世界多所知名学校建立了友好关系和师生互访，每一年，都有多位学子考入清华、北大、复旦、哈佛、耶鲁等世界名校，是浙江省，乃至中国教学质量位于前列的学校之一。

不仅仅是教学质量名列前茅，效实中学在推进校园信息化和教育信息化建设的路上也是不遗余力。通过数字化校园的建设与完善--即根据学校自身发展需要，以网络为基础，利用先进的信息化手段和工具，实现对学校与教学、教科研、管理和生活服务有关的所有信息资源进行全面的数字化，实现从环境（包括移动终端设备、教室）、资源（如图书、讲义、课件）到应用（包括教学、管理、服务、办公等）的全部数字化，实现在传统校园基础上构建一个数字空间，提升传统校园的运行效率，最终实现教育过程全面信息化的目的。

这里，我们想探讨的是，群晖NAS在推进校园信息化过程中所扮演的角色以及承担的职责。

这就是宁波效实中学的校园网，作为推进教育信息化工作的主要载体，它所承担的功能绝不仅仅只是展示，还包括教务、教师、学生、家长等校内外约2000多人提供云空间、电子图书馆、FTP下载等多项教学管理服务。

效实中学所提供的各类校园服务一览

对于每一位教工、教师以及学生，效实中学都会提供一个云账号，利用SSO单点登录的方式，即可根据权限使用各项校园服务。在这里，【NAS云空间服务】主要以存储和协同办公为主，点击之后我们会看到一个熟悉的界面：

没错！效实中学的NAS云空间就是搭载DSM操作系统的群晖NAS空间。

效实中学将其OA管理系统与群晖NAS相结合，并且使用同一套账号密码，打造了一款量身定做的效实中学云系统。该系统是以存储和共享教学资料为主的在线系统，全校学生都有一个云账号，采用单点登陆的方式进入云系统，刚入学的新生在班级没有正式分配前系统会分配一个临时帐号，学生除了没有上传的权限之外可以浏览学校的各项资料，便于学生及家长提前了解学校的要求和教学目的。而在新生正式入学之后，每一个学生都能够很方便的下载资料、上传作业。

为了便于统一2000多个账号的权限分配与管理，以及教学过程的信息化，效实中学选择了群晖RS3617xs+及RS2416+构成了整个校园网后台的存储与管理系统。

谈及缘何选择群晖，效实中学高级工程师坦言，首先考虑的是性价比的问题，相比于市场上的专用存储服务器，选择群晖NAS能够为学校节约十余万的预算。

当然，除了性价比，群晖在解决学校的使用场景痛点及实际应用上也不遑多让。主要表现为以下2点：

一、群晖NAS--完善管理的拼图

由于效实中学校园网采用SSO单点登录的模式，即一个账号能够根据权限访问各类服务，考虑到学校校园网的实际应用痛点--即2000余名师生的账号管理和权限分配问题，过往FTP系统的权限管理适用于专业软件，对于IT基础的要求较高，同时，FTP在文件检索、课堂笔记或者考试要点整理等文件类服务方面的支持较少，不仅费时，还费力。

为每一位学生设置空间配额，让每一个学生都拥有私有的云空间

当然，除了简单、便捷的账号管理与权限设置，群晖NAS还支持用户群组管理，将相关人员匹配相应的用户群组，如信息管理组，科研小组等，能够快速将权限及空间配额分配到组的每一个成员。

用户群组的成员管理与权限设定

同时，群晖另一项全校教师都在用的应用就是协同办公，学校内部使用协同办公中的Excel进行共享，通过权限的分配，以及使用在线协同编辑的便利，老师们可以共同在一个Excel里输入学生的成绩，不用像以前还要多次导入，容易出错又费时费力。并且老师可以对学生区的资料进行管理，同时存储空间也设置了公用空间以及老师各自的存储空间。

得益于群晖DSM操作系统简单便捷的账号管理与权限分配功能，可以通过web页面，通过sso进行自动登陆，让管理员可以节约很多时间。由于学校数据内容较大，导入、分类、整理都比较吃力。群晖NAS能够快速分配不同帐号，分为老师和学生两类帐号，让管理员不再需要将更多的时间耗费在账号设置以及复杂的权限管理上。

快速的用户账号管理，简单的协同办公，解决了效实中学推进校园数字化工作最大的痛点，也使得整个校园网的构建得以完善。

二、群晖NAS--教学创新的窗口

校园数字化、教育信息化的目的绝不仅仅是设备的信息化，更多的是在教学过程中如何使用信息化的手段"传道授业解惑"，这就是群晖NAS的第二个应用，通过File Station、Photo Station等套件实现教学手段的信息化。这里的信息化主要指各类教学照片及教学视频的播放、共享与管理；教职员工的协同办公以及File Station等套件支持下文件检索与管理。

在实际应用过程中，效实中学的教师们将学校活动、教学资料、教学视频等存放于NAS中，不仅在授课过程中可以直接通过电脑、平板等电子设备进行播放，也可以供学生们自行下载学习，对于教学效果的提升作用还是比较显著的。

群晖Photo Station+Video Station：整合各类学校及教学多媒体资料

针对教学过程中产生的大量影音资料，采用群晖Photo Station+Video Station能够很好的整合资料，不仅能够根据内容、时间等（如班级、活动主题、社团等）对影音资料进行排序整理，提高了资料检索与应用的效率，同时，由于所有资料集中存储在群辉NAS内，教学、课程、科普等教学资料都可以很方便的通过电脑、电视或者平板、手机等浏览与播放，得益于统一的校园网络，播放的画面体验度都能够拥有一个很高的标准。

群晖File Station：文件分门别类，学生和教师各自的专用存储

说到资料的整合，这里也不得不说一下资料的存储与管理。学校因为类别繁复，文件较多且较分散，存放及调取都非常麻烦。使用File Station之后可以非常便利的进行分类并存放文件，全校都可以用来存储下载文件。通过不同的权限分配，以及不同功能的文件夹，从不同课目，不同班级等进行整理分类后，所有文件一目了然。

打开群晖NAS的File Station，不仅学生、教师们拥有专用空间，各个实验室、课题研究小组也拥有专门的文件夹，藉由前文所述的群晖账号管理和权限分配，每一位用户都能够在NAS里快速找到、分享想要的资料。

除了管理资料，群晖NAS还能够提供教职员工统一的协同办公空间，以成绩录入、统计为例，原先单人录入，专人汇总的方式显然费时费力，而在群晖Office套件中，学校内部可以使用协同办公中的Excel，进行考生的成绩共享。通过权限的分配，以及使用在线协同编辑的便利，老师们可以共同在一个Excel里输入学生的成绩，不用像以前还要多次导入，容易出错又费时费力。

教学过程的创新是一项在实践中不断尝试和纠错的过程，找到最适合学生的教学方式并采用合适的教学手段，这就是教学的创新，在这里，群晖提供了一个解决方案，那就是一套设备+多个教师共享+多台设备共用，助力校园信息化工作的落地。

信息化时代的到来，不仅改变着人们的生产方式和生活方式，也改变着人们的思维方式和学习方式，这是对教育的挑战，而效实中学无疑走出了一条独特的教育信息化创新之路。群晖NAS在助力效实中学校园数字化工作推进中的几个应用，从账号管理、教学创新、到资料共享，也希望能够成为教育信息化改革的"拼图"、"窗口"和"空间"。