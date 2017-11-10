HPE 3PAR在美销量表现疲弱 新销售体系或将能够扭转局面

HPE在美国大力推动3PAR产品尽管第四季度存储收入略有增长，但由于销售组织有所变化，其中四分之一销售额由美国市场贡献。

HPE在美国大力推动3PAR产品尽管第四季度存储收入略有增长，但由于销售组织有所变化，其中四分之一销售额由美国市场贡献。

本季度存储营收为8.71亿美元，较上年同期的8.27亿美元增长5%。在HPE财报电话会议中，公司CFO Tim Stonesifer表示："存储营收受Nimble收购案的驱动而增长5%。全闪存阵列在Nimble的推动下同比提升16%，其中Nimble营收增长超过80%，这一表现可谓远超预期。" 那么3PAR全闪存阵列以及3PAR本体的营收出了什么问题？

Stonesifer解释称，"3PAR业绩表现较为疲弱，这主要是受到中端市场激烈的竞争环境以及美国本土市场上挑战性因素的影响。"

即将离职的公司CEO Meg Whitman提到，"美国市场确实存在一些销售挑战。"她同时补充称，"在美国之外的存储业务挑战主要是由于这方面的专家仍然比较匮乏。坦率地说，我们在这些市场上的存储销售需要进一步提升规模。"

这个问题要如何解决？Stonsifer表示："我们正在通过将Nimble与3PAR销售团队聚集在新的领导者、前Nimble销售负责人Keegan Riley之下的方式解决这些挑战，而我们亦在积极启用更多这一领域的存储专家来应对这些挑战。"

Whitman指出，"作为我们新的销售负责人，Phil Davis拥有存储行业从业背景。可以看到，他在存储领域的经验要比我们之前的几位销售负责人更为丰富。这一举措理应提振美国本土市场的业务表现。另外在欧洲、非洲与中东（简称EMEA）市场以及亚太与日本市场亦表现出色。因此，我认为我们在美国市场上的存储业务将迎来起色。"

事实上，销售力量的调整已经开始出现。

这位CEO表示："在今年第四季度，我们已经开始实施这些销售变化。并且此前已经完成--相关工作于11月1日开始，其中涉及众多变化--但第四季度实施的工作同样相当可观。具体来讲，我们清理了销售体系内的架空结构，重新调整了销售队伍，并向其中投入了更多专家。从第四季度的变化来看，这些调整对前线销售并没有影响。"

因此尽管3PAR在美国的销售情况不甚理想，但Whitman仍然坚称："从第四季度的变化来看，这些调整对前线销售并没有影响。"

不过这样的结论似乎与事实不符--在美国市场上，3PAR的销量实际上确有下降。更具体地讲，HPE公司对自身销售的重组很可能损害到了3PAR的销量。

新的销售体系与InfoSight对3PAR的加持应该能够扭转局面，Stonesifer则表示希望这一切能够"尽快"成为现实。