西数推全新My Cloud Home及自动备份充电座 挖掘移动端市场

随着移动端应用的崛起和渗透，越来越多的应用场景由web端逐渐转移至移动端。基于移动端的崛起和网民们生活方式的改变，不少存储厂商也开始大力挖掘移动端市场。

随着移动端应用的崛起和渗透，越来越多的应用场景由web端逐渐转移至移动端。基于移动端的崛起和网民们生活方式的改变，不少存储厂商也开始大力挖掘移动端市场。

西部数据作为存储技术和解决方案知名厂商，基于当下市场趋势，重磅推出旗下品牌闪迪欣享™自动备份充电座及My Cloud™ Home两款产品。

闪迪欣享™自动备份充电座 惬意生活随心享

据介绍， 自动备份充电座主要适用于iPhone，可以将iPhone照片、视频和联系人资料轻松备份。借助于闪迪欣享自动备份充电座，用户无需调整任何日常生活习惯，只需将他们的iPhone接上闪迪欣享自动备份充电座即可自动备份手机的内容，并同时为手机充电。

据西部数据公司最近一的项调查显示，超过85％的受访者表示iPhone是他们拍摄照片和视频的主要设备。由于iPhone上存有众多用户重要的数据内容，但通过电脑备份的程序相对繁琐，因此用户试图寻找简单操作方式来管理备份数据。基于市场需求，部数据公司推出结合了充电与备份的功能的闪迪欣享自动备份充电座，为用户提供了一套易于操作的存储解决方案，让用户随时可以轻松备份iPhone/iPad上的数据内容。

正是贴合如今的用户需求，在存储空间上，闪迪欣享?自动备份充电座可以为用户提供高达256GB2的存储空间，并能够自动保存原始质量文件，而无需为云存储支付使用费。在外形设计也下足功夫，采用了简洁的外形设计，能够方便地放置在床头柜或书桌上，而且配有一个软橡胶顶部供放置手机，还配备了一个环绕槽让您井然有序的收纳Lighting电线。

“iPhone用户非常重视他们的数据内容，并了解保护这些内容的重要性。我们的首要任务是提供诸如闪迪欣享自动备份充电座这样方便、顺应人们的日常生活习惯的解决方案。如此一来，用户就无需改变他们的日常生活行为，也不必担心会失去宝贵的回忆 。”西部数据公司客户解决方案高级副总裁Jim Welsh表示。

My Cloud™ Home 轻松管理存储数据

随着数据的快速增长以及当代用户使用的数据存储设备日益分散，用户很难快速便捷地获取所有个人数据。而随着虚拟现实、4K、8K和360度全景视频等大容量应用的日益普及，存储的数据量将会进一步增长。

西部数据推出的My Cloud Home，用户可以用户可以将手机、电脑、USB、云端和社交媒体的照片、视频及文件轻松集中在一个系统上进行管理，随时随地通过手机、平板电脑或计算机轻松连接云端，与家人、好友一起体验和分享精彩内容。

在整合层面，My Cloud Home会自动持续从智能手机和电脑中备份数据。USB闪存盘、外接硬盘和存储卡中的数据可以通过USB接口快速导入。此外，用户还可以连接到他们喜爱的社交媒体平台或云服务（如Dropbox、Box、Google Drive和Facebook）进行数据传输，并且通过Plex™应用在智能电视或播放器上欣赏储存在My Cloud Home上的电视节目、电影、家庭视频和音乐。这些内容也同样可以通过My Cloud Home app在智能手机或平板电脑上欣赏。

除此之外，不论是设置还是日常使用，您的手机就可以成为My Cloud Home的控制中心。借助于My Cloud Home app，用户得以在世界上任何地方分享、获取和欣赏他们的所有内容。My Cloud Home app还能够管理My Cloud Home解决方案，包括添加服务、用户，并通过最新软件进行系统更新 。

对于创意工作者而言，他们需要更多的存储空间来存放他们的数据库。为此，西部数据提供了My Cloud Home Duo双硬盘智能个人云。My Cloud Home Duo包含了My Cloud Home的全部功能，另外还提供了一套设置为镜像模式（RAID 1）的双硬盘配置，自动复制其数据内容到第二个硬盘上，使用户倍加放心。

“用户正在寻求一种能够将各设备中照片、视频和其他文件轻松整合的方式，包括智能手机、电脑、无人机以及社交网站平台的数据。让用户和专业人士得以随时随地掌控他们的数据生活——这是西部数据公司的专注所在。”西部数据公司客户解决方案高级副总裁Jim Welsh表示。