Infortrend推出EonStor GS实现混合云应用平滑过渡

今天，人们都已经意识到混合云的优势，分析机构Gartner预测，到2020年90%的组织将利用混合云管理基础设施。使工作负载能够运行在公有云和私有云上，结合私有云和公有云的优势来管理数据存储。

今天，人们都已经意识到混合云的优势，分析机构Gartner预测，到2020年90%的组织将利用混合云管理基础设施。使工作负载能够运行在公有云和私有云上，结合私有云和公有云的优势来管理数据存储。因为混合云解决方案的提出完美解决了私有云与公有云两者之间的互联问题。

但是对于企业来说如果将数据存储在混合云中，企业需要面对的是本地数据存储高性能和可管理，与云端数据传输快捷体验的矛盾需求，也就是说企业用户既需要获得公有云的快速部署、敏捷性和响应能力，同时确保数据在企业内部的高性能和可管理性。有没有一款产品不需要企业自身构建混合云系统，同时打通公有云和本地存储的管理界限？拥有20多年的专业存储技术的存储行业技术领军者Infortrend，推出公有云和本地存储的管理平台--Eonstor GS 。

EonStor GS打通云上云下数据管理

Infortrend推出的 EonStor GS数据管理平台，EonStor GS 系构更容易的扩展集成到云服务中去。

Infortrend专家告诉至顶网记者，EonStor GS首先集文件存储、块存储与云存储服务于一体，做到一套存储系统应用于多种不同的业务场景，实现了丰富的数据服务及数据管理功能。其次EonStor GS具有高速的数据读写性能与灵活的云扩展能力，能够更好的利用本地私有云的高性能存储空间与公有云的计算、存储资源。再次，EonStor GS更加智能，能够广泛支持各种云数据服务，并拥有本地及云端全方位的数据保护功能。

EonStor GS能够实现更好的数据流通

据至顶网记者了解到，这款产品对于企业来说，业务应用不需要进行协议转换，现有的IT系统不需要更新升级，就能实现云端与本地数据的统一管理，EonStor GS系列最大提供1680颗硬盘的海量数据空间。仅需一套系统，即可充当文件级、块级和云级存储多个角色。其集成统一的架构，对于结构化数据以及非结构化数据的不同应用场景，EonStor GS都能灵活的、无限扩展的提供本地数据中心或不同应用场景与云端对接的解决方案。Infortrend的实践方案经得起时间考验，最大的特点是保证了用户的充份利用混合云，不需要企业业务转型，实现云和本地数据同步。

基于混合云的管理，Infortrend的技术实现了新的分层管理。传统的存储实现本地的一些分级管理，包括固态盘分层，传统盘分层管理，Infortrend的产品实现了网络上的云上数据的分层管理，对接公有云厂商的存储空间。

让数据快速和公有云做对接，是Infortrend重要的技术创新

EonStor GS为确保云的灵活性、高可用性，和无限扩展性，整合了智能云网关引擎，可配置成云存储缓存，保存活跃的本地数据，而非活跃数据则迁移到云端，EonStor GS支持企业完美对接阿里巴巴等公有云。也就是说Infortrend帮助企业可以在本地管理包含云的空间，打通了本地数据中心和云互联互通，在空间和时间上实现统一的整体的管理。

针对公有云私有云的对接，不仅支持EonStor GS存储端的删重和压缩，EonStor GS基于分段读取与上传文件创新技术，从云端读取文件时，只针对需要读取的区段分段读取，减少带宽使用。 从云端上传文件时，支针对有变更得区段分段上传，减少带宽使用，增加和云端同步的效能。让企业真正的实现哪些数据适合放在公有云，哪些数据适合放在近端的本地数据中心。EonStor GS存储系统会根据企业的需求实现数据的流通和管理。

EonStor GS更加智能，能够广泛支持各种云数据服务

EonStor GS整合了智能云数据服务引擎，广泛支持各种私有云(OpenStack)和公有云服务。这样可以将 EonStor GS配置成云存储的缓存，保存活跃的本地数据，而其他类型的数据则迁移到云端，最大程度利用私有云和公有云不同的特性优势。这些功能完美的将本地存储与云存储结合在一起，自动优化数据分配，同时降低设置与维护的整体成本。

EonStor GS还能够支持Docker方式布署应用软件，支持利用公有云的计算资源实现大数据分析、高性能计算等，支持企业对接以OpenStack技术部署的私有云环境，以及自定义云端与本地端数据存储管理策略。针对NVR的视频监控数据还可通过 NFS/CIFS/FTP或公有云 共享给异地的其他用户或应用。

通过这些功能EonStor GS实现了完善的混合云解决方案，通过智能算法，优化EonStor GS与云之间的数据分配，用户可以获取最佳的性能，优化存储的空间分配，为包括医疗云，广电云，安防警视云等业务提供云备份、云缓存以及云分层等不同场景的云集成方案。

云备份能够实现本地数据在云端进行备份，以便灾难恢复时使用；云缓存实现频繁访问的热数据或所有数据（全缓存）保存在本地存储，实现本地中心的高速访问，云分层能够实现频繁访问的数据保存在本地存储，不经常使用的数据迁移到云端。达到利用云空间扩展本地存储，或者进行站外备份与灾难恢复的目的。

EonStor GS提供全方位保护数据安全

数据在云存储中最为重要的一环是它的安全性，在这方面EonStor GS系列提供256位AES加密，数据传输或闲置时都可以通过AES 256位算法进行加密，同时兼容硬盘自动加密（ SED），保证数据安全，避免恶意攻击。

更重要的是集成SSL，在服务器和客户之间的链接同样实现加密传输保护。 安全威胁只是数据安全保护要考虑到的一个方面，硬盘的意外故障，自然灾害和突然断电都会增加数据丢失的危险。EonStor GS系列努力将这种风险降到最低，为此整合了各种数据服务和数据管理功能，例如智能硬盘恢复（IDR）、快照、本地复制、 远程复制和文件级远程同步。 系统支持本地块级与SMB3.0透明故障转移保证服务的连续性和多路径链路冗余。另外，冗余对称双活控制器和无单点故障硬件的设计，保证业务高效不间断的连续进行。

通过EonStor GS系列产品，至顶网发现，对于公有云、私有云还是混合云的落地，以及中小企业的需求，面临数据存储问题的时候， Infortrend通过多年的技术和行业经验能够快速推出相对于的解决混合云的存储问题。

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