NetApp收入增长稳定 全闪存阵列增长潜力巨大

虽然还没有恢复到2015财年辉煌时期的水平，但是NetApp表示，自己的全闪存阵列销售十分火爆，预计还会有增长的空间。

虽然还没有恢复到2015财年辉煌时期的水平，但是NetApp表示，自己的全闪存阵列销售十分火爆，预计还会有增长的空间。

在2018财年第二季度，NetApp收入为14.2亿美元，同比增长6%，环比增长6.7%，超出了此前华尔街预期的13.8亿美元。

该季度NetApp的利润（GAAP）为1.75亿美元，相比去年同期的1.09亿美元同比增长了60.6%，环比增长了28.7%。NetApp有60美元现金和等值资金，并从运营中获得了3.14亿美元现金，去年同期为1.58亿美元。

NetApp表示，全闪存阵列的年运营率现在达到了17亿美元，同比增长58%。装机群中有10%是采用了全闪存阵列，这样未来会有大量潜在的销售机会。

富国银行（Wells Fargo）分析师Aaron Rakers指出：“NetApp在激烈的竞争（主要面对IBM、日立、Dell/EMC）中取得了强劲的增长势头，特别是该季度每天都会发生2个竞争对手的替代（2017年5月那个季度是每天有1个）。”

在财报电话会议中，NetApp公司首席执行官George Kurian表示：“毫无疑问我们在各种面都展开了竞争。”

他提到了OEM方面的机会：“从7模式向集群式ONTAP的转变已经完成。我们的附加硬件业务正在增长，我们将重点重新放在硬件和软件OEM的机会上。”

NetApp下个季度的收入预计在114.25亿美元到15.75亿美元之间，中间点是15亿美元，这意味着同比增长7%。NetApp公司首席财务官Ron Pasek表示：“我们预计长期业务的收入增幅在低个位数的水平。”

展望未来，Kurian表示：“我们将提高下半年的收入指南。”

以现在的增长速度，想要重新达到2015财年的水平还有一段距离，有可能会在2019财年实现。