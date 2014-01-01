 金山云大米赋能云计算，让中小企业注重业务创新

11月7日下午，2017中关村前沿科技创新大赛——智能制造领域决赛在北京圆满举行，金山云作为大赛唯一云服务合作伙伴，将为优胜企业提供价值百万元的云资源礼包，助力创新型中小企业利用云计算来加速创新。

11月7日下午，2017中关村前沿科技创新大赛——智能制造领域决赛在北京圆满举行，金山云作为大赛唯一云服务合作伙伴，将为优胜企业提供价值百万元的云资源礼包，助力创新型中小企业利用云计算来加速创新。

针对初创企业，金山云推出的金山云大米，是金山云专为满足中小型企业用户一站式云创平台，平台以优质的云计算资源为基础，结合一整套企业协作服务与数据流共享服务， 让企业在成立初期能够快速上云，充分利用云计算高效、弹性的特性，使业务快速成长。同时基于超强的大数据和深度学习能力，结合金山云KAP人工智能云平台和KDL深度学习平台，能为企业提供高效的计算能力和流程处理，极大提升创业企业生产效率。

金山云线上运营总经理白炜在接受至顶网记者采访时表示，金山云大米云主机为中小企业提供全生命周期的云服务，特别是针对一些规模不大，但是对IT依赖性强的中小企业， 金山云大米愿意为这样的企业进行重点针对性扶持和帮助。包括为智能制造从业者提供无限可扩展的计算资源、专业的大数据处理服务以及最高等级的云安全保障，从而有效降低企业IT部署成本，让创业者专注于产品、技术、模式创新，提高资源利用率，降低创业风险，通过全方位的技术支撑，帮助创业创新成功。

白炜谈到，金山云用三年的时间构建出完善的公有云服务基础设施，具备充足的储备资源环境，现具备资源规模处于国内领先地位。依托金山云成熟的云计算技术并整合金山集团的多种优质资源，大米创业者平台能够为初创企业提供了企业必不可少的协作、办公服务，结合基础云计算上的弹性资源，形成了一种全新的对初创企业发展支撑的平台模式。

在为中小企业服务方面，白炜谈到金山云拥有顶级的云计算专家的服务保障，能够深入用户业务，提供专业贴心的客户支持和全方位的指导，包括从免费提供备案到全天候售后服务等，从资源、运营、传播等角度为中小企业提供全生命周期的支撑。在创业认证扶持方面，中小企业只要在金山云平台进行认证，通过后即可享用专为创业者提供的免费云计算服务；在精品项目扶持方面，创业者凭项目具体信息及运营状况进行申请，通过评估符合金山云精品项目要求后，即可获得金山云协调的全方位扶持资源，解决初创企业发展中最严峻的资源短缺问题；而在业务推广扶持方面，金山云利用自身深厚的行业经验和完整的企业生态，为创业者解决推广难题，让优质项目能够迅速传播，得到更广大用户的关注。

作为金山云大米提供的聚焦于产业，面向园区、孵化器、创新中心和高新区域而建设的金山云中小企业云服务平台，致力于连接管委会、园区、企业和供应商服务资源，提供包括云计算、人工智能、协同办公、大数据服务、园企互动、运营管理于一体的全流程服务，更好地赋能企业创新发展。