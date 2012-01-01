浪潮与NEC(德国)建立战略合作，开拓欧洲HPC市场

美国当地时间11月14日，浪潮公司与NEC(德国)公司在丹佛举行的2017全球超算大会SC17上宣布战略合作，双方将在产品、技术、市场等方面紧密合作共同拓展欧洲HPC市场。

美国当地时间11月14日，浪潮公司与NEC(德国)公司在丹佛举行的2017全球超算大会SC17上宣布战略合作，双方将在产品、技术、市场等方面紧密合作共同拓展欧洲HPC市场。

浪潮海外总部副总裁Jay zhang

根据已披露的部分合作内容，此次双方合作将围绕HPC领域展开，主要面向欧洲的教育和科研机构、商业公司与工业企业，结合双方在产品、技术与市场上的优势，共同为欧洲客户提供全球品质、值得信赖的HPC产品解决方案和服务，帮助他们在传统科学工程计算、高性能数据分析和新兴的AI计算等HPC相关领域取得卓有成效的进展。

NEC(德国) 总经理及HPC EMEA副总裁Yuichi Kojima

浪潮海外总部副总经理Jay zhang表示："NEC是久负盛名的全球化企业，在欧洲ICT行业尤其是HPC领域，具备广泛的客户基础和强大的研发和交付能力，与NEC建立战略合作伙伴关系将会加速浪潮国际化进程。借助NEC优秀的市场基础，浪潮能够将全球领先的HPC产品与服务，更便捷的交付到欧洲客户手中。"

浪潮海外总部副总裁Jay zhang与NEC(德国) 总经理与HPC EMEA副总裁Yuichi Kojima合影

NEC(德国) 总经理及HPC EMEA副总裁Yuichi Kojima表示："浪潮是世界领先的服务器厂商，在HPC和AI领域具备先进的产品和丰富的经验。NEC(德国)与浪潮的合作将为 HPC产品和解决方案注入更丰富及更具竞争力的新鲜血液，为欧洲客户提供更多优质选择。

据了解，浪潮已与NEC(德国)就多个项目开展合作，其中为全球某著名汽车制造商设计建设的高性能计算集群已进入交付阶段。