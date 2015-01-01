联想豪取TOP500中国第一四连冠 未来聚焦AI

在美国丹佛举办的2017年全球超级计算大会（SC 2017）上，联想以87套份额的绝对优势，连续第四次荣膺HPC TOP500榜单全球第二、中国第一。这也是中国厂商以202套份额，首次赶超美国。

在美国丹佛举办的2017年全球超级计算大会（SC 2017）上，联想以87套份额的绝对优势，连续第四次荣膺HPC TOP500榜单全球第二、中国第一。这也是中国厂商以202套份额，首次赶超美国。与此同时，联想数据中心业务集团携其全新产品和解决方案闪耀SC，以端到端路径推动HPC智慧进化，帮助客户充分利用人工智能，全面提高生产力。

让计算更智慧，联想全新人工智能战略强势出击

随着人工智能（AI）的新一轮兴起，各领域对HPC的应用也迎来增长爆发期，人工智能已成为大多数企业优先考虑的战略方向。最近的一次调查显示，76%的受访者表示人工智能是其运营战略成功的基础，而64%的受访者认为该技术对其企业的长期发展至关重要。与此同时，预计到2020年，全球数据量将会达到44万亿GB。在此种情势下，企业需要在高性能计算

（HPC）基础架构上部署深度学习和推理能力，以高效处理此类信息，生成切实可行的全新洞察，并支持企业不断取得重要商业和科学成果。

联想集团执行副总裁、数据中心业务集团总裁Kirk Skaugen表示：“人工智能已经对传统业务战略和科学研究产生了深远影响，大多数企业已将其视为未来优先发展的重要方向。但要真正从海量数据中获益，客户必须将人工智能作为一种手段，帮助其在竞争激烈的商业环境中取得成功。借助联想全新设立的全球人工智能创新中心和全面的产品与服务组合，我们将能够帮助客户轻松完成人工智能部署。”

SC2017联想展区

以智慧计算为依托，在推动HPC商用化进程中，联想凭借多样化、个性化、定制化的HPC行业解决方案，显著提升行业用户HPC应用的效果和价值，成为助力中国HPC走向普及的中坚力量。

联想的HPC集群，不仅广泛应用于政府、教育、科研等国家投资领域，还大量覆盖了电子、金融、地理、气象、汽车设计等商业应用领域，体现了超大规模数据的可靠性能和整体解决方案能力。此前，联想为中国科学院数学与系统科学研究院打造的高性能集群，实现408个计算节点、1081TFLOPS的优异性能，远远超出客户三倍预期。作为国内首个高校温水水冷高性能计算项目，联想还采用其首创的45℃温水水冷技术，将北京大学全新高性能计算校级公共平台集群集群PUE值控制在1.1， LINPACK效率高达92.6%。

多方合力，提升HPC商业及社会化成效

在人工智能火热的当下，联想正在与客户合作探索人工智能的能力，以实现真正的创新研究，推动提升HPC商业及社会化成效的工作，例如寻找疾病治愈办法以及了解气候变化的真正影响等。

以农业为例，目前，农业用水量占全球淡水使用总量的70%，到2050年，预计仍需额外10%的水资源来加大粮食供应量，以满足全球新增人口的需求。随着用于农业的淡水越来越稀缺，提前发现高风险缺水地区和管理现有水资源以减少对粮食生产的负面影响至关重要。

SC2017联想展区展品展示

为了应对这一全球挑战，联想与北卡罗莱纳州立大学（NCSU）研究人员正在进行合作，开展更深入的研究。在技术层面，通过采用支持人工智能的地理空间图像分析流程，NCSU使用深度学习算法来发现农田、识别农作物、监测土壤状况，并比较需水量和可用水资源，以制作出干旱地区图。这些人工智能技术还可帮助当地和全球农民检查农作物和土壤的健康状况，有效管理灌溉用水和能源资源，提高盈利能力，同时保护稀缺自然资源。

此外，在助力科学研究方面，联想也有着深厚的实战经验。在伦敦大学学院（UCL），研究人员正在通过在欧洲核子研究中心的大型强子对撞机（LHC）上开展的ATLAS实验，重建高能粒子碰撞事件。LHC是世界上最大、能量最高的粒子加速器，这项工作有助于解决有关宇宙起源的一些最基本的问题。然而，LHC碰撞强度的增加给传统模式识别技术带来了严峻挑战，所

要消耗的计算资源极为庞大，使得学院难以为继。通过与联想合作，UCL的研究人员正在使用人工智能，利用来自ATLAS的成像数据来重建粒子轨迹，效率相比传统方法提升显著。这种方法不仅简化了计算资源，还能帮助UCL推进其在重建更复杂事件方面的研究。

联想展区内人潮攒动

三大全球创新中心，发掘数字化转型新动能

立足于联想在人工智能研发和计划方面的12亿美元投资规划，联想数据中心业务集团在美国北卡罗来纳州莫里斯维尔、德国斯图加特和中国北京建立了三个新的人工智能创新中心，帮助客户更好地借助人工智能的东风，助其解决最大的业务挑战。

对此，联想100余名数据科学家和专业人工智能开发人员已开始着手研究支持人工智能的解决方案，如患者影像扫描，以检测和分类肿瘤，并协助医生进行诊断。联想客户能够远程使用创新中心服务，并有机会在专为高性能优化的多种系统上测试和优化应用与工作负载。此外，他们还可以加入由合作伙伴、数据科学家和其他客户组成的联想专家团队，分享洞察和学习，帮助企业应对严峻挑战。

当前，由于大部分人工智能的应用都依赖于正在开发的智能环境，联想充分利用自身深厚积淀，帮助客户真正实现人工智能落地。联想将客户的增强智能之旅分为三个阶段：

• 发现：帮助发现人工智能在广泛应用中的潜能和优势；

• 开发：提供专为人工智能优化的硬件和人工智能框架选择，以加速人工智能应用的开发；

• 部署：利用简化的端到端解决方案和专业服务知识，快速完成部署。

联想数据中心业务集团副总裁兼人工智能与高性能计算业务总经理Madhu Matta表示：“我们相信机器不会取代人类，而是能够改善和辅助我们的工作和生活，为此我们将此愿景称为增强智能。采用人工智能是一项复杂的工作，它需要优异的处理能力和一定程度的技术专业知识和人才，而此类资源往往是客户最缺乏的。联想已创建了一个端到端生态系统，能够在人工智能的每一步使用进程中为客户提供重要支持，助其深入探索人工智能战略，同时释放增强智能的强大力量。”

两款新品发布，推动更为广泛的人工智能创新

人工智能、机器学习和深度学习工作负载需要在灵活、敏捷的高性能计算（HPC）基础架构上运行。为了支持客户获得这些转型能力，联想推出了两款专为未来工作负载设计的卓越产品：

用于ThinkSystem SD530的全新GPU — 支持最新基于NVIDIA? Volta架构的Tesla? V100 GPU加速器和英特尔至强可扩展处理器系列，ThinkSystem SD530可轻松按需调整，能够为客户带来强大动力和出色的可扩展性，全面支持高性能计算和软件定义产品等大型复杂环境。通过采用全新Tesla V100，ThinkSystem SD530为人工智能应用提供了一个强大选择，包括大规模训练工作负载和推理工作负载等。

智能超算管理平台（LiCO） — 这是一款功能强大的管理套件，具有直观的GUI，可全面加快人工智能应用的开发速度。LiCO包含最热门的开源人工智能框架，能够监控神经网络训练进度，在多项目环境中有序安排人工智能工作负载，还可为不同的解决方案提供商业环境。

ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合展示

联想通过推动超算和人工智能的融合，不断降低人工智能工具、数据和计算资源的获取要求，通过开设三家全球人工智能创新中心来提供研发、咨询与测试服务，同时为其高性能计算产品组合推出了最新ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案，为不同规模的客户提供了一条全面的端到端路径，助力客户经济高效地实施人工智能。