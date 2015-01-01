艾默生正式启动北京测量技术中心 范大为：助力在华客户的数字化转型

随着工业4.0浪潮的影响和逐渐深入，硬件革新、软件升级、软硬整合等趋势不断演进，智能制造已成为不可阻挡的主流趋势。艾默生作为业界知名企业，顺应政策及行业趋势，宣布正式启动运营北京的测量技术中心。

随着工业4.0浪潮的影响和逐渐深入，硬件革新、软件升级、软硬整合等趋势不断演进，智能制造已成为不可阻挡的主流趋势。艾默生作为业界知名企业，顺应政策及行业趋势，宣布正式启动运营北京的测量技术中心。

"能够参与中国经济的发展和增长，并带领艾默生在中国成为行业引领者，这是我作为全球商业领袖的职业生涯中最有收获的方面之一。" 艾默生董事长兼首席执行官范大为在出席启动仪式时感慨道。据他介绍，自上世纪70年代起，艾默生一直在中国持续投资，通过新的测量技术中心，艾默生将进一步加强与中国客户的合作，帮助产业数字化转型的发展。

艾默生董事长兼首席执行官范大为现场致辞

其全新的测量技术中心拥有无论在地理位置、技术、产品等层面均拥有独特优势：

在投资与技术上，新的测量技术中心投资1.9亿元人民币，包括了艾默生在中国首个客户解决方案中心以及全新扩建的生产设施，旨在满足国内和亚太市场客户的各种需求。 并且通过提供精确的测量技术，确保流程顺畅和实时洞察，助力工厂实现运营效率最大化。另外，该中心还可以帮助工业客户利用工业物联网（IIoT）技术在当今数字经济中获益。

在地理位置上，新技术中心位于北京大兴区，主要生产罗斯蒙特压力、温度、液位开关、雷达仪表、流量测量部件等多元化产品。这些产品均为构建艾默生基于工业物联网的Plantweb数字生态系统的基础。值得一提的是，北京技术中心是公司在美国以外最大的生产测量仪表核心部件制造基地，产品服务于亚洲市场。

艾默生北京解决方案中心

在技术与设施层面，新的生产设施开展智能制造领域的多种最佳实践，包括在关键阶段采用机器人和通信网络技术，从而提供稳定的数据流来监控产品质量和生产效率。工厂严格的质量控制系统包括一个工程和设计实验室及一个质量控制实验室，确保艾默生推出的高质量产品能满足所有客户的要求。工厂的研发中心具备的3D 打印，盐雾试验，振动试验等能力，全力支持新产品开发和产品质量改进。

商务部副部长俞建华一行视察艾默生北京解决方案中心

除此之外，中心还设有艾默生在中国的首个面向工业领域的解决方案中心，客户在此可以亲身体验Plantweb数字生态系统的技术。据介绍，基于公司先进的过程控制和安全系统，艾默生的Plantweb数字生态系统可方便地在现有自动化设施基础上进行扩展，并通过丰富的普适测量技术组合、广泛的分析软件工具、安全可靠的数据架构设备和专家服务，充分发挥工业物联网的优势。在解决方案中心，客户能够进行远程运营和全球专家的协同操作。

在科技日新月异的今天，对于工业企业来说，能够快速采集数据并传输以加以应用是获得成功的关键所在。 "新中心将发挥重要作用，协助艾默生的客户充分利用工业物联网技术获取技能，通过实现卓越运营成为标杆企业。" 艾默生自动化解决方案执行总裁Mike Train指出。