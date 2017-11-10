 Nutanix .NEXT大会公布多项计算和对象存储新服务

Nutanix提出了One Click、One OS、Any Cloud的理念，推出了一系列新服务来跨多种云，私有的和公有的、虚拟化计算和对象存储。

Nutanix提出了One Click、One OS、Any Cloud的理念，推出了一系列新服务来跨多种云，私有的和公有的、虚拟化计算和对象存储。

当然，这是假设本地部署的IT是以公有云的方式运行。Nutanix的观点是，几乎一切都是数字化的，当然也包含公有云。换句话说，软件抽象层会虚拟化并提供对底层物理资源与虚拟资源的访问，以及两种资源之间的移动性。将会有一个集中控制平面来运行这个分散的系统，这Nutanix。

Nutanix推出了三款针对Acropolis Hypervisor（AHV）的、面向开发者的服务：Acropolis Object Storage Service、Acropolis Compute Cloud (AC2)和Nutanix App Marketplace。

Acropolis Object Storage Service

该服务兼容S3 API接口，将嵌入到Nutanix的Enterprise Cloud OS中。换句话说，Nutanix正在向AHV中添加对象存储。

这么做旨在提供一个按需对象存储工具，用于收集、保存和管理单一命名空间内的数十亿个对象，针对像归档这样的应用，将采用公有云的消费模式。

Nutanix表示，这将为多云存储设施提供基础，带有对数据对象的生命周期管理和跨云分层功能。

Acropolis Compute Cloud

AC2将成为Enterprise Cloud OS的一部分，支持Nutanix部署中的纯计算节点，用于CPU密集型应用，例如分布式分析工作负载、前端Web服务、Citrix XenApp部署和内存分析。

Nutanix表示，IT经理将能够以一种可消费的、纵向扩展的、向下扩展的资源形式把计算交付给应用开发团队。

Nutanix App Marketplace

App Marketplace服务添加到Nutanix多云应用、自动化和编排工具Calm中。可通过基于标准的蓝图进行定义，然后发布到Marketplace中。然后应用团队可以在他们的开发中使用这些服务。

此外还将推出针对基础设施和开发者工具——例如Kubernetes、Hadoop、MySQL、Jenkins和Puppet。

评论

未来我们将看到，在运行时，开发代码会使用（S3访问的）对象存储服务和可用的计算服务，这都是AHV自带的，或者VMware、Amazon、Azure、Google计算、Cloudian、Amazon S3或者其他S3访问的对象存储。

在尼斯举行的Nutanix .NEXT大会上，Nutanix公司首席执行官Dheeraj Pandey表示：“云不是一个物理的目的地，它也可以数字化。云是一个高度数字化的数据中心。”他喜欢隐形的数据中心和消费级简化性等这些理念。

通过使用你可以提供访问的软件抽象层，以及这之间的移动性，很多你已经抽象的实例，不管是物理服务器、物理存储还是公有云服务。这避免了锁定问题，提供了服务消费模式的灵活性。

AHV v5.5

即将发布的AHV v5.5将包含Citrix Provisioning Service (PVS)，这是一项针对VDI部署的技术，支持虚拟GPU。

这将帮助Nutanix AHV客户加速在高分辨率医学成像、3D地理空间应用等领域的图形渲染。

Nutanix的Enterprise Cloud OS软件将支持现在已经在Nutanix一体机中的Skylake CPU，来自Dell EMC和联想等OEM合作伙伴的服务器平台，以及来自HPE和思科的认证服务器。

这些功能正在开发中，对HPE和思科售卖的至强Skylake服务器的认证正在进行中，定价细节将随后公布。