Nutanix .NEXT：IBM公布基于POWER的超融合战略

本周在尼斯举行的Nutanix .NEXT大会上，有大约30多家合作伙伴参会，其中有多家备份合作伙伴——Exagrid、CommVault、Druva、HYCU、Rubrik、Unitrends、Veeam、Veritas。第三方数据保护是Nutanix生态系统的很大一部分。

在超融合基础设施一体机领域，x86主导一切。对于已经把x86服务器业务卖给了联想的IBM来说可能是个例外，但是你可能会感到意外。

本周在尼斯举行的Nutanix .NEXT大会上，你会看到有大约30多家合作伙伴参会，其中有多家备份合作伙伴——Exagrid、CommVault、Druva、HYCU、Rubrik、Unitrends、Veeam、Veritas。第三方数据保护是Nutanix生态系统的很大一部分。

在硬件方面，联想的服务器运行Nutanix的软件。Dell EMC运行XC HCA系统。然后你看看IBM。

IBM的立场是由Nutanix提供支持的超融合系统，也就是POWER系统。有1U和2U的一体机运行Nutanix Enterprise Cloud Platform软件，采用AHV。IBM将其定位为针对高性能工作负载，在这方面POWER胜过x86。

IBM表示，POWER系统平均每1美元的性能要比x86服务器高出80%。

此外IBM还提到了WebSphere Application Server、NGINX、BigInsights/Hadoop和NoSQL数据库。

这个1U设备是CS821平台，采用2个10核2.09GHz POWER9处理器，4个10GbitE端口，4个SAS接口的三星SM863a SSD，有480GB、960GB或者1.92TB三个容量点。

2U节点的CS822平台配置了2 x 11-core 2.89GHz POWER9处理器，相同的以太网端口，8个三星的SSD。

欢迎IBM加入HCIA的行列，给你的HCI加入更多“Power”吧。