 华制智能携手华为发布“智造云”，深耕工业互联网

2017年11月7日，在第十九届中国国际工业博览会举办期间，华制智能在上海举办以“华云合璧，智造未来”为主题的产品发布会，携手华为发布“智造云”，共建工业云生态系统。

2017年11月7日，在第十九届中国国际工业博览会举办期间，华制智能在上海举办以“华云合璧，智造未来”为主题的产品发布会，携手华为发布“智造云”，共建工业云生态系统。

华制智能总部位于深圳，是智能制造领跑者。“智造云”的发布，将实现工业互联网领域物联网、大数据、云计算、人工智能等技术的整合，打造工业垂直平台，为真正实现智能制造提供场景应用和数据驱动。



习近平总书记在党的十九大报告中强调，建设现代化经济体系，深化供给侧结构性改革，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。国务院总理李克强10月30日主持召开的国务院常务会议通过《深化“互联网+先进制造业”发展工业互联网的指导意见》。会议指出，中国要结合实施“中国制造2025”，加快建设和发展工业互联网，促进新一代信息技术与制造业深度融合，这对推动实体经济转型升级，大力发展数字经济，打造制造强国、网络强国，具有重要意义。

不仅是中国，全球都在高度关注被誉为“第四次工业革命”的制造业与互联网的结合，并为之制订相应的国家战略。无论是德国的“工业4.0”还是美国的“工业互联网”，都是在促进数字世界和物理世界融合。这，是一场“未来之争”！

工业互联网催生了新一代信息技术与工业深度融合发展， 以实现生产效率提升为战略主线，以物联网、大数据、云计算、人工智能集成与互联为战略基础，以打造智能化产业体系为战略核心。

从云的角度讲，不仅仅是计算+存储+网络+安全，而是为客户提供全价值链端到端解决方案；也不仅仅是软件与服务，而是真正面向企业统一数据平台和云操作系统。

发布会现场

发布会现场座无虚席

华制智能是一家全球化智能制造解决方案提供商，拥有自主研发的软硬件产品及系统，包括工业数据采集平台、工业物联网平台、智能工厂集成管控平台、三维智能工厂等产品，能为中国制造业企业提供智能制造顶层设计与规划、智能工厂建设与改造、智能制造项目集成与实施等整体解决方案服务。

据介绍，华制智能携手华为将共同服务于制造业企业，以云平台的方式，结合工业应用场景，打造软件和硬件融合解决方案，助力制造企业更加方便快捷实现智能制造的转型。

此次发布的“智造云”，将致力于打造适合中国制造的世界级工业云平台，构建“智造云”生态系统，激活传统工业，助力中国制造业转型升级。