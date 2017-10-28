比特驱动瓦特—电力行业升级之路

由 Informatica 和至顶网、锦囊专家联合举办的 "智胜数据 颠覆未来"为主题Informatica 数据管理高峰论坛近日在上海举行。在活动现场，至顶网记者对参加论坛的国家电网数据中心架构师李建进行了采访。

由 Informatica 和至顶网、锦囊专家联合举办的 "智胜数据 颠覆未来"为主题Informatica 数据管理高峰论坛近日在上海举行。在活动现场，至顶网记者对参加论坛的国家电网数据中心架构师李建进行了采访。

他认为，我们正处在能源转型的大背景下，能源互联网与智慧能源将成为未来的发展趋势。建设以电力系统为核心，以智能电网为基础，以接入可再生能源为主，通过分布式动态能量管理对分布式能源设备实施广域优化协调控制，实现冷、热、气、水、电等多种能源互补，提高全社会用能效率的智慧能源管控系统。

加快实现能源互联网和智慧能源的发展的重要途径就是利用互联网和大数据。通过智慧能源将先进信息和通信技术、智能控制和优化技术与现代能源供应、储运、消费技术深度融合，具有数 字化、自动化、信息化、互动化、智能化、精确计量、广泛交互、自律控制等功能，实现能源的优化决策及 广域协调。

李建认为电力行业应用信息化，它有一个先天优势，就是电本身是严格可量化的，所以我们在电力系统运行信息获取和控制上是比其他行业有先天优势。他形象的用“比特驱动瓦特”，来说明未来数据对于电力行业的驱动作用。

而如何实现“比特驱动瓦特”呢？核心是以海量大数据综合分析利用为重点，深入应用“大云物移”新技术，推动新技术应用从零散、局部到统一、全面转变，推动智能电网和企业运营技术水平提升、生产方式变革以及管理模式创新。

当然基于数据，电力行业也面临着众多挑战，李建认为目前电力行业面临的挑战包括，业务复杂、建立数学模型难度高、信息化工具缺少以及信息化周期长等。

电力企业业务复杂， 建立数学模型难度高

电力与外部环境关系密切，但是社会服务范畴因素复杂，较难建立稳定的数学模型指导工作；电力业务流程复杂、范围大，业务涉及学科多，内部数据集关系网和模型化工作量大、复杂度高,有必要进行专业研究与应用。

数据治理、资产管理 信息化工具还需要丰富

如：数据资产对象树管理模块，数据资产标定、存储、审计、发布全寿命管 理模块，数据资产智能盘点、血缘分析工具等。有必要进行利用大数据、机器学习等手段实现资产管理和数据治理。

引入新思想、 新技术周期长

电力行业是一个庞大的组织体系，需要较长时间的培养才能让这样一个组织具有充分的大数技术知识结构，让一个大型组织将大数据思维渗透到日常生产活动中更是一种高难度的管理思想水平提升工作，有必要提前起步，贯穿大数据思想，实现技术同步。

针对电力行业数字管理的问题和挑战，需要探索大型大数据挖掘项目管控方法论，而大数据挖掘项目属于跨知识领域的交叉科目研究，项目从始至终都会面临业务专家、数据分析师和算法工程师知识的融合问题。需要数据分析师、算法工程师与业务专家知识体系互动，来大幅减少了知识交互和业务理解的障碍，提高了项目的成功率。

利用Informatica平台方案去规划数字化进程

对于电力行业数字化挑战和问题，如何利去规划数字化进程？Informatica给出了一个完整的流程。通过制定数据目录，首先是连接到企业所有应用程序和系统中并智能发现客户和产品数据。然后清洗数据。Informatica能够利用流程和工具让非技术的业务人员也能参与数据清洗过程, 并且与IT很好的融合。然后通过管理数据、关连数据、发布数据最后实现治理数据。实现数据治理体系的建设。