一起来看看海康威视、大华股份以及希捷对于AI硬盘的认知

在第十六届中国国际社会公共安全博览会，希捷创新的推出全球首发酷鹰人工智能（SkyHawk AI）监控硬盘和酷鹰硬盘健康管理方案（SkyHawk Health Management）。

视频监控从模拟到标清，从标清到高清，数据流发生着爆炸式增长。而随着云计算、大数据加上人工智能等技术的融合，视频监控领域也发生了天翻地覆的变化，到今天从高清到智能，视频监控带来的社会价值和作用越来越明显。同样对于背后的数据存储产生深刻的变革，尤其是面部识别和违规行为分析等深度学习和机器学习应用飞速发展的情况下，视频监控领域对于存储介质的性能、稳定和智慧化有了新的要求。

在第十六届中国国际社会公共安全博览会，希捷创新的推出全球首发酷鹰人工智能（SkyHawk AI）监控硬盘和酷鹰硬盘健康管理方案（SkyHawk Health Management）。就像十多年前，希捷洞察全球社会对于视频监控的需求首推监控硬盘，在视频监控领域实现了与像海康威视、大华股份、宇视科技等企业腾飞。今天再创新的发布人工智能监控硬盘，一方面再次证明希捷的技术创新能力和市场洞察力。也希望在未来的智慧社会生活中，希捷这种不断适应、跟随以及引领的企业文化，继续引领视频监控领域数据存储的引领者。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士与海康威视国内营销中心副总经理郭旭东

视频监控领域领导者如何看待AI？

海康威视国内营销中心副总经理郭旭东认为从早年的高清元年到人工智能元年，以及今天人工智能开始落地。在安防领域人工智能将无处不在，可以说从标清到高清在到智能，安防领域发展的第三波浪潮已经到来。

大华股份国内营销中心渠道总监史东认为对于大华股份来讲，AI是一个刚需。大华股份的整个发展经历了几个阶段，第一个阶段大华股份把握住了从后端到前端的阶段，又把握住了从标清到高清，今天从高清到人工智能阶段，大华股份的态度应该是势在必得的。它应该不是一个概念，无论在安防还是金融、医疗、自动驾驶汽车领域，在多个领域其实它已经变成一种刚需。AI是安防的趋势，也是整个市场发展的趋势。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹表示从IT的角度看边缘智能平台已经初现，而安防行业肯定是智能平台首先落地的垂直行业。在人工智能行业中，安防应该算是很早落地的行业。希捷也看到安防应用需求正是边缘计算和智能的结合，希捷看到了这样的趋势，所以发布了人工智能硬盘。

同时现在的存储的工作模式在变，以前可能安防主要是写，很少去读。现在要求一边写一边读，要多写多读。根据工作模式改变，希捷在硬盘设计上一定要配合这样的需求，如果不能配合这样的需求，找不到这样的工作负载，那可能客户就会要么选择更昂贵的解决方案，或者盘不适合就要被淘汰。这是一个必须的过程。不仅仅是性能，同时还要求能够实现传输和存储高清视频的能力，同时还要做数据分析，还要低延迟。都是根据AI的需求设计的。

希捷科技全球副总裁暨中国区总裁孙丹女士与大华股份国内营销中心渠道总监史东

希捷的AI硬盘的特点有哪些？

现场希捷技术专家介绍了AI硬盘的特点，酷鹰人工智能（SkyHawk AI）硬盘具备高吞吐量和优化的缓存，能够提供低延迟和极佳随机读取性能，实现对视频图像的迅速定位与传送并进行影像分析，是解决随着人工智能工作流产生的密集计算工作负载的理想方案。这款硬盘有助于推进决策，消除云数据交换和处理的延时。

具体来说酷鹰人工智能（SkyHawk AI）硬盘具有更加敏捷、安全和放心的特征。配有希捷ImagePerfect人工智能固件，能够显著提升高负载处理能力，在确保超清画质的前提下，同时支持不断来自智能监控系统的AI分析工作负载。能够可靠无损地记录高质量的重要视频片段，同时支持智能NVR的多路视频分析，确保视频监控图像信息不会丢失。

全新定制的全面支持16路AI视频分析流，并连续无损地录制最多64路高清视频流。

显著提升高负载处理能力来适应AI监控系统。酷鹰AI硬盘工作负载设计为500TB/年，为普通监控盘的3倍。 还有高级震动管理，进一步提升在大于16盘位的NVR系统上的持续稳定的高性能。

从上图可以看到，AI硬盘还有一个更重要的功能就是集成了Rescue Data Recovery原厂的数据保护功能，实现数据恢复成功率高达90%。真正保证了每一块酷鹰AI硬盘的数据安全。

AI硬盘配合SHM实现硬盘系统完美管理

而希捷与海康威视共同研发的酷鹰硬盘健康管理（SkyHawk Health Management），结合酷鹰人工智能（SkyHawk AI）监控硬盘为安防监控系统存储提供更强大的保障。能够实现对硬盘故障的提前预判、干预和恢复。郭旭东多次强调SHM不是给海康威视定制的，是给用户定制的，海康威视做的所有的系统都是为用户的应用出发，而现阶段SHM需要和硬件高度集成才能为用户提供一个完美的监控管理系统。

大家可能有疑问？不是服务器上很早就有了硬盘报警这些功能了吗？孙丹解释到，做服务器的厂商提供给客户不是对硬盘底层的调用，比如说温度、湿度、振动，这些需要硬盘厂商开通底层架构给到服务器厂商才可以调用，以前传统服务器厂商没有把功能调用开放给最终用户，最终用户只能管理到硬盘报警，运营时硬盘报警是可以的，但是怎么分析硬盘参数底层是没有的。

SHM完全是硬盘底层的参数，对真正出问题出现的时候可以预警、做干预。而服务器只会报错，而且经常报错，报错的硬盘可能是错的，送回厂商发现硬盘是好的，也就是说因为没有调用硬盘底层，这是错误的报警。同时硬盘报警红灯亮的时候，是因为振动出问题、还是磁头脏是不知道的，而SHM是最底层监控，是真正的提前报警，这是真实的，不是错误报警。

最后借着采访，孙丹也回答了至顶网关于今后希捷的合作计划。孙丹透露了希捷与海康、大华股份等战略合作伙伴的未来的合作计划，孙丹从市场战略、技术、供应链等角度做了解释。

首先希捷会积极配合合作伙伴的全球规划战略，第一，全球化的规划，希捷与合作伙伴现在是一个一个国家地在规划，每周都会看每个国家的进度，希望配合大华股份、海康威视的全球化的步伐，利用希捷全球销售的团队一起，每个国家都一起拓展，最后落实到实际的执行层面。

也看到未来三到五年大华股份、海康威视等合作伙伴的全球化步伐只会加快。中国安防行业是很值得骄傲的，在全球都是领先的市场，中国企业往外在拓展与希捷的合作是全球的合作，不是希捷中国一起在做，而是希捷全球整个公司销售团队在配合合作伙伴。

第二，积极配合人工智能战略。人工智能在安防行业这个行业最先落地，希捷在产品研发也是看客户在智能化的需求，现在只推出第一款，后面有没有更多的智能化要求，比如说现在16路，如果以后智能化越来越多，未来是不是要求32路？智能分析都有可能。而通过海康威视、大华股份了解客户的需求，希捷跟他们一起配合满足存储的要求。

第三长期稳定的供应链，我们看到今年一年内存都是缺货的，硬盘没有缺货。但是未来会不会突然有物联网爆发式增长？必须预防这个东西，战略合作就是要优先满足合作伙伴，所以在供应链上有很多探讨和合作，希望优先保证海康威视、大华股份等战略合作伙伴在供应链上没有问题。

最后市场。希捷渠道销售和他们渠道销售每年一起做很多活动，跟集成商做很多市场活动，一起拓展。