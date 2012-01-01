美光公司即将在中国推出其256 GB监控SD卡

据悉，美光不仅将采用64层、双层单元、3D NAND等技术，还配备了一款能够最大限度降低掉帧与视频丢失的固件，并且现已确定该监控闪存卡的故障前平均时间（MTBF）可达200万小时。

美光公司宣布其即将推出高达256GB容量的监控闪存卡，并强调视频监控的未来属于边缘存储。

目前，该监控闪存卡的现有容量为32与64GB，而美光方面即将推出128与256GB版本。据悉，后者不仅将采用64层、双层单元、3D NAND等技术，还配备了一款能够最大限度降低掉帧与视频丢失的固件，并且现已确定该监控闪存卡的故障前平均时间（MTBF）可达200万小时。

此外，该监控闪存卡还内置了监控软件以评估其剩余使用寿命。

美光公司为该监控闪存卡提供了3年无限保修并表示这款工业级microSD比消费者版本的更为可靠。不过该公司并没有提供这两个版本的具体比较数据。另外，美光方面还宣称该闪存卡的可靠性是希捷公司4 TB SkyHawk视频监控磁盘驱动器的两倍。

然而对于美光而言，世事真是瞬息万变。最新版的SkyHawk AI驱动器的MTBF也达到了200万小时。

另外，SanDisk也拥有容量高达400 GB的microSD卡，其采用三层单元（TLC）3D NAND技术。该款SD卡具有10年保修周期，适用于智能手机或数码相机。据悉，该产品可防水、耐高温、抗摔，甚至连X射线也奈何它不得。

我们认为，为期10年的保修周期为SanDisk提供了足够的技术上升空间以生产工业级别的microSD。然而，SanDisk可能会降低额定容量并采用已存储的闪存单元以提高耐用性。

美光公司声称边缘视频——能够将数据存储于相机内而非网络上的中央记录设备中——将成为IP视频监控设备未来发展的热门领域。那么，这款microSD卡的推出将能够让边缘设备具有以上所提及的数据存储能力，而摄像机配备了闪存卡也早已成为业界常态。

美光公司的这一系列举措，表明该公司倾向于将其已有的现代科技逐步应用至时下热门的物联网或边缘存储领域。

该款监控存储卡首次亮相于中国深圳。美光方面目前已与深圳市安防与保护工业协会（SSPIA）建立了合作伙伴关系，并且其渠道合作伙伴Jinyu Global则将负责该SD卡在中国发行销售的相关事宜。

该SD卡的32 GB与64 GB版本现已上市，而128 GB 与256 GB版本的样品则预计将于2018年初完成设计并在同年第二季度进入批量生产阶段。