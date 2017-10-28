"智胜数据 颠覆未来"——Informatica 数据管理高峰论坛成功举办！

10月31日，由 Informatica 和至顶网、锦囊专家联合举办，以"智胜数据 颠覆未来"为主题的Informatica 数据管理高峰论坛在上海举行。

（至顶网现场报道）随着数字生活、智能社会的到来，释放数据潜能成为商业技术的创新性发展的动力源泉，未来商业要取得颠覆性变革，赢得新商业，就需要进一步释放数据潜能，实现以数据为驱动的数字化变革。在这样的时代背景下，10月31日，由 Informatica 和至顶网、锦囊专家联合举办，以"智胜数据 颠覆未来"为主题的Informatica 数据管理高峰论坛在上海举行。论坛集中展示了Informatica创新的数据管理解决方案及其变革成果，同时针对智能化数据驱动的商业颠覆性变革的动力进行探讨。来自全球的合作伙伴和分析师、来自两岸三地的300多名企业客户代表参加了本次大会。

未来是数据驱动式的数字化转型

Informatica 大中国区总经理王晨杰在致辞中表示，2017年是非常重要的一年——Informatica进入中国市场已经整整十年。这十年里，Informatica不忘初心、不断进取，专注数据管理领域，连续十二年在行业中处于绝对领先的位置，帮助上千家中国企业实现以数据为驱动的数字化变革，做到了“十年春华秋实，十年并肩前行，十年砥砺蜕变”。大会上，王晨杰还宣布了Informatica的新使命：助力企业实现数据驱动式的数字化转型。

Informatica 大中国区总经理王晨杰

Informatica 亚太和日本区资深副总裁Murray Sargant就释放数据的颠覆力量进行了分享，他认为未来公司都是数据公司，未来竞争来自数据，Informatica愿景是满足不同企业的数据管理需求。他说，“我们生活的时代，每一分钟都在产生大量的数据。大量的公司在收集各种数据，Informatica希望帮助客户收集和管理数据，让各个公司在同一个系统里面，看到和利用好所有结构化的和非结构化的数据。比如，DFS免税店之前用数据去更新业务流程，需要花3周，而Informatica帮它压缩到了1周。”

Informatica 亚太和日本区资深副总裁Murray Sargant

Informatica 亚太和日本区大数据产品总监Daniel Clarke就数据驱动企业智能转型，决胜未来商业给出自己的思考。他认为数据是数字化转型的关键基础，Informatica深信数据的颠覆力量，致力于释放数据潜能。他分享了Informatica最成功的客户案例之一印尼力宝集团。Informatica用6个月帮力宝集团实现了全方位的数据化转型。他说，2016年第一季度，通过使用Informatica技术的客户中，84%的客户都实现利益增长。

Informatica 亚太和日本区大数据产品总监Daniel Clarke

未来商业驱动的重要性

安盛天平财产保险股份有限公司数据服务亚太区负责人Alex Valkov表示，懂得顾客、了解客户是业务开展的基础，客户数据对保险公司来说尤其重要。为了保证数据的全面性、真实性，客户数据不应该仅仅来源于保险公司自己的收集，更需要来自外部数据的多方位验证。安盛天平在Informatica的协助下初步完成了数据化转型，带来了业务上的增长。

安盛天平财产保险股份有限公司数据服务亚太区负责人Alex Valkov

博世汽车部件(苏州)有限公司首席信息官数据刘泉谈到了工业4.0背景下生产型企业的愿景。他说，生产型企业会产生很多数据，要实现增值链上的价值提升，就需要未来工厂和工厂直接对接，生产和研发进行对接；从供应商到用户发现数据的规律，数据实现模块化，实现数据的归类，为生产提供更多的附加值，最终实现一个数据平台来驱动各种应用。博世汽车部件作为一家制造厂商，庞大的生产系统每天都会产生大量的数据，如何通过这些数据，让中高层管理者看见更多的真相和未来，是博世的数据化换转型所承载的期望。在Informatica的协助下，过去3-4年，博世建立了各种数据模型、数据平台等，完成了初步的数据化转型。

博世汽车部件(苏州)有限公司首席信息官数据刘泉

会上还邀请全球合作伙伴大数据公司Cloudera和数据可视化公司Tableau高管进行主题演讲。Cloudera大中华区总经理兼公司副总裁凌琦带来了企业中的数据科学和机器学习展望；Tableau 客户解决方案高级顾问周永明就Tableau 如何助力企业级数据可视化分析进行探讨。除此之外，演讲嘉宾还有多位Informatica和AWS的技术专家，以及来自国家电网、新东方、博世、太平人寿、安盛天平、美敦力、泉峰集团等卓越的数据实践企业技术管理者，他们分别从产业、行业、商业、技术等角度全面探讨了数据的价值。

最后，大会进行了2017年度卓越客户颁奖典礼，国家开发银行、中信建投证券、博世、泉峰、无限极、国泰航空公司、中国信托获得2017年度卓越客户。这是Informatica首次在亚太地区为客户颁发奖项。此前，这类奖项均是由Informatica总部在全球范围内进行评选与颁发。今年首次在亚太区进行奖项颁发，表明Informatica对亚太区域，尤其是中国市场的高度重视。

在上午大会主论坛结束之后，下午还有4个分论坛同步进行，主题分别为大数据与智能应用、云数据管理、数字化转型与创新以及生态合作伙伴颁奖大会。在四个分会场上，Informatica的技术专家和来自制造、金融、政府等行业的典型用户代表就各自主题下的产品、技术以及典型案例进行了介绍和剖析。尤为值得一提的是，获得年度卓越客户大奖的用户代表到分论坛分享了它们的宝贵经验，并就自己如何利用Informatica技术来推动业务发展和创新进行了探讨。

本届峰会共邀请演讲嘉宾20余位，设置4场专题论坛和4场圆桌对话，现场精彩的演讲和热情的互动让人强烈地感受到市场对数据管理这个话题的关注，相信与会者都会收获满满。显然，在数据量爆炸式增长、企业普遍面临数字化转型压力的今天，企业都已经意识到只有管理和利用好数据才能拥有未来。而Informatica 作为企业数据管理领导者，将帮助更多企业释放数据的强大潜能，携手合作伙伴加速创新。