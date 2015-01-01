新零售大潮下 联想与BHG Mall签约共建智慧商城

众所周知，实体零售业作为中国实体经济的重要组成部分，起着至关重要的作用。当然，利用互联网、大数据技术打通线上、线下割裂的数据，创造一种全新的商业模式将是未来实体零售业发展的重要课题。在这方面，联想率先迈出了一步。

在如今新零售的时代语境下，由于电商平台的流量红利开始退潮以及政府意见加持，实体零售业貌似正焕发"第二春"，正在掀起一场翻天覆地的变化。

众所周知，实体零售业作为中国实体经济的重要组成部分，起着至关重要的作用。当然，利用互联网、大数据技术打通线上、线下割裂的数据，创造一种全新的商业模式将是未来实体零售业发展的重要课题。在这方面，联想率先迈出了一步。

近日，联想集团与BHG Mall北京华联购物中心达成战略合作举行签约发布会，双方将共同推进BHG Mall智慧商城的建设。会上，联想集团中国服务总经理戴炜，联想IT管理服务总经理冀晓东及联想IT管理服务慧觉业务负责人徐鹏纷纷出席并对联想智慧服务业务及慧觉行业解决方案做出解析。

双方签约握手

当下，全行业消费模式逐渐升级，新零售已成为业界共识，体验与服务变得愈发重要。BHG Mall北京华联购物中心顺应趋势，将由传统的购物商城向智慧商城转型，充分利用人工智能、大数据、物联网等数据技术对线下门店进行升级改造，提升消费者的购物体验，创造全新智慧经营模式。

据戴炜介绍，联想作为知名企业级终端提供商，为BHG Mall提供慧觉连锁行业解决方案，涵盖升级改造、大数据分析、全渠道营销、数字化转型等一站式智慧运营管理服务，实现全线业务打通，以提升购物体验。

联想中国服务总经理戴炜

新零售、智慧商城是当下各大平台一直在鼓吹的概念，无人超市等项目也都进行的如火如荼，那么在市场众多玩家中，联想智慧商城的独特优势体现在哪里？对此，戴炜表示："新零售中无论是精准营销、精准推送、客户消费行业分析……其最终核心是数据，且是基于高质量的数据。因此，无论是线下与线下，大数据才是最重要的核心竞争力。联想的慧觉连锁行业解决方案，可以根据BHG Mall的人流分类推送不同信息，让每一位进驻的租户，感受到BHG Mall的服务与传统购物中心的区别，这就是AI的驱动和端到端的智慧解决方案。"

随着当下信息的发展，智慧城市成为炙手可热的城市发展方向，目前正逐渐从积累阶段迈入飞跃阶段。其中，住建部也将启动对智慧城市试点城市建设成果的评估，加大推广示范期，除智慧城市之外，智慧园区、智慧商城等业务需求也较为迫切。

事实上，对于联想来说，"智慧"业务的布局其实已经展开很久，从智慧商城、智慧园区到智慧商城均有一系列解决方案。而此次与BHG Mall的达成战略合作，再次证明了智慧商城和新零售融合的必要性。

徐鹏补充道："联想作为一家老牌的零售型企业，在慧觉方案中，想向市场灌输的联想并不仅仅是一个技术厂商，更是以服务身份向市场投入的解决方案。此次与BHG Mall北京华联购物中心签署合作协议是协助华联实现在新商业阶段下所要完成的智慧商城目标。"

除了现在推进的智慧商城，联想今年还与徐州泉州山政府携手共建智慧园区，在智慧城市上，联想也是积极参与者。戴炜提到，联想新一轮战略规划可总结为八个字，即"智慧联想，服务中国"，战略诉求主要还是在中国市场通过服务去带动转型。

"不同的客户提供不同服务，这是联想服务转型非常重要的战略方向，我们也希望通过联想的服务方案让企业级客户更好的服务于他们的消费者。我相信做好这一点，才是真正的智慧服务，转型也才能真正实现。"截炜表示。