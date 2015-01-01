VIPKID项碧波：大数据让大规模的个性化教育成为现实

VIPKID，一个有小孩的家庭基本上都知道的一个在线少儿英语教育平台，近日2017易观A10大数据应用峰会上VIPKID高级副总裁项碧波，阐述了VIPKID利用大数据不仅实现了大规模的个性化的教育。

VIPKID，一个有小孩的家庭基本上都知道的一个在线少儿英语教育平台，近日2017易观A10大数据应用峰会上VIPKID高级副总裁项碧波，阐述了VIPKID利用大数据不仅实现了大规模的个性化的教育。而且通过大数据和人工智能建立了完善的大规模个性化学习路径，实现了每个月新增的学员通 过转介绍的占比超过 70%、学生留存率超过 90%。

而这些都是通过VIPKID通过云计算、大数据和AI等技术深度融合来帮助每个孩子高效地接受个性化学习。

目前VIPKID 目前付费学员超过 20 万人、注册学员超过 260 万。而中国用户在工作日多集中在晚上6-8点，针对至顶网记者 VIPKID是如何解决这个时间段的直播并发的问题？

通过云计算技术来实现，VIPKID与腾讯、阿里云等达成合作，数百台云主机保证课程实时并发，能够高性能及稳定性保障在线教室业务的高可用，同时多线BGP网络和多区域网络保证用户高覆盖。

项碧波认为中国用户在工作日多集中在晚上6-8点，节假日时间不固定。而在VIPKID的教学形式中，外教老师在北美，学生分布在中国等35个国家和地区，网络的任何波动都会影响到服务质量。为了保障服务体验，VIPKID在底层技术上投入巨大，租用了多条中美独享专线，根据外教和孩子的分布全球部署中转服务器，通过不懈努力，在保证数万课程实时并发的同时，让网络延时持续保持在200毫秒以内。

通过大数据技术VIPKID推出了三大智能教学体系，智能教师管理系统、智能教学辅助系统和智能教学内容迭代系统。智能教师管理系统能够基于老师的教学素质，如学历、年龄、教学经验、教学技巧等建立数据模型；智能教学辅助系统可以利用人脸识别、大数据技术实时反馈教师与学生的上课数据，同时实现师生的最佳匹配；智能教学内容迭代系统可以监测师生交互行为，累计用户行为数据，根据数据更全面更细粒度了解教学内容的优点与不足之处，从而及时优化教学内容。

通过人工智能技术据项碧波介绍，VIPKID可以运用人脸识别技术实现课堂表情数据分析，优化教学方式。在教学过程中，VIPKID通过人脸识别、情绪识别等技术抓取用户上课数据（如孩子在学习过程中的瞳孔和表情变化等），对师生的表情进行分析，得出用户的视线关注情况、上课情绪等，从而促成孩子专注度的形成与高效学习。

目前VIPKID的20多万学员每月在课前预习、课中教学、课后复习、作业、答题测评等环节会产生超过100TB的数据增量，在对庞大数据进行分析之后，系统会自动生成针对每个学生的量化学习报告和个性化学习图谱；与此同时，系统也可以通过语音识别、人脸识别等技术对外教的讲话速度及节奏、手势的使用频次、是否使用教具等方面的数据进行分析和收集，进而构建出北美外教的能力图谱，使所有外教有针对性地优化自己的教学方式，从而进一步提高课堂质量。

最终基于移动互联网，VIPKID对学习终端、学习路径与课程体系进行了升级，无论孩子和家长身在何处，只要连接互联网，就可以任意通过PC端、iPad端进行学习，根据我们的后台数据显示，今年十一期间，有的孩子就算远在国外，也会用iPad端学习英语。

最后项碧波说：“大规模的个性化教育可以说是每个教育者的梦想，但直到今天，人类才有可能借助大数据和人工智能解决这个问题。当大规模的个性化教育成为现实后，孩子们无论在城市还是乡村、家境贫困还是富有，都可以接受最适合自己的教育，人类的未来也将因此变得更加多元而美好。”