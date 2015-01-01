英特尔发布P900 Optane固态盘 而主打的市场并非数据中心

Optane是英特尔3D XPoint固态技术的品牌名，这种固态存储延迟小于10?s，比闪存快但是比主内存慢，其定位为介于DRAM和NAND之间的持久性内存缓存。

近日，英特尔宣布推出了一款更小型的Optane驱动器--P900。

Optane是英特尔3D XPoint固态技术的品牌名，这种固态存储延迟小于10?s，比闪存快但是比主内存慢，其定位为介于DRAM和NAND之间的持久性内存缓存。

它延续了今年3月推出的Optane SSD--P4800X，有375GB、750GB和1.5TB三个容量，有HHHL Add-In Card（AIC）和U.2（2.5英寸）两种规格。

另外，还有一个M.2规格的Optane卡，有16GB和32GB两个容量点。

900P介于这些之间，有280GB和480GB两个容量点，有AIC和U.2两种规格。它的随机读/写IOPS性能最高可达到5500000/500000，与P4800X基本一致。而它的连续读/写带宽是每秒2.5/2.0GB，要好于P4800X的每秒2.4/2.0GB。它有160万小时的正常运转时间，要与P4800X的100万个小时。

P4800X的耐用性是12.3PB、每天30次驱动器写入，而P900只有8.6PB、每天10驱动器写入。两款驱动器都有一个PCIe Gen3 x 4 NVMe接口。

AIC和U.2 900P Optane驱动器

英特尔建议，P900是用于工程工作负载、媒体创作和游戏开发等。下面是与512GB三星960 Pro SSD的性能对比：

两款驱动器在金融服务应用下的表现差不多，但是在其他类别中Optane要更快一些。

这并不是一般的企业计算套件，它是针对需要高速视频显示处理的高性能工作站和游戏PC。实际上它被用于图形内存，主攻游戏领域。英特尔外对将其作为适用于多人游戏Star Citizen的一款驱动器。

如此一来，便与企业IT数据中心没有太大关联性。我们想知道三星的Z-SSD（基于高速SLC技术，读延迟15?s）是否在数据中心发挥真正的作用。除非英特尔可以提高Optane容量，降低价格，否则它看起来就是一款被过度设计的细分产品，无法发挥最初宣称在多个维度"比闪存好1000倍"的潜力。

要提高Optane的容量，可能会以堆叠芯片的方式实现，而不是把芯片内部层数增加到两层。

现在你可以在Amazon上以1791亿美元购买一个375GB的P4800X驱动器，也就是每GB 4.78美元。

900P的推荐销售价格为480GB 599美元（每GB 1.25美元）以及288GB的389美元（每GB 1.4美元）；远比Amazon上P4800X的每GB价格要低，那么P4800X会降价吗？