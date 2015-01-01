西部数据财报抢眼 但东芝谈判案或将影响其NAND供应

西部数据的收入和利润在2018财年第一季度都有所增长，但对东芝谈判的失败可能会在法庭上败诉，影响对96层3D NAND业务。

西部数据的收入和利润在2018财年第一季度都有所增长，但对东芝谈判的失败可能会在法庭上败诉，影响对96层3D NAND业务。

在2018财年第一季度中，西部数据的利润大幅增长，远高于去年同期的亏损3.66亿美元，达到今年的盈利6.81亿美元，收入为52亿美元，同比增长10.6%，因为西部数据减少了磁盘驱动器的销售量，而受益于闪存价格的提高。

西部数据公司首席执行官Steve Milligan表示，"在9月这个季度继续保持抢眼的业绩表现。我们有强大的运营现金流，同时反映了我们最终市场的健康需求，其中最突出的就是我们基于闪存的业务。"

WDC出货了4220万部驱动器，少于去年同期的4750万部。而这些业务的划分，显示了总体走低的趋势中有部分季度性的上扬。

其中，企业级驱动器则例外，这部分业务无论是同比还是环比都在下滑。总出货容量为87.4EB，去年同期和上个季度分别为80EB和81.2EB。我们也期待着在财报电话会议上听到更多关于与东芝谈判的信息以及关于放弃HAMR技术而选择MAMR，还有可能会推出40TB驱动器等方面的信息。

财报电话会议

对此，Milligan并没有表现的很失望，他首先谈到了与东芝的问题，称一直在与东芝的谈判中有积极的进展。

"在整个谈判过程中，我们提供了许多津贴，以满足东芝和其他利益如贷款人、客户、供应商和政府机构等相关者的需求。最值得注意的是，我们退出了INCJ-KKR联盟，这也避免我们参与东芝内存公司（TMC）股权所有，从而尽量减少监管风险，直接解决TMC管理层的关键问题。"

Milligan谈到。"虽然我们相信西部数据为东芝机器利益相关者提供了最好的解决方案，但东芝宣布与由海力士和贝恩资本联合领导的财团进行交易。我们已经明确表达了对这一财团的关切。我们的立场仍然是，这个交易未经同意是不允许的。也因此导致出现今天这样的情况。"

Milligan 表示："有两个潜在的解决途径。利益相关者要么在不久的将来进行建设性对话，要么这个问题将通过客观的仲裁程序来解决。"

也就是说，要么上法庭，要么与西部数据达成协议。这看起来似乎很难，但是随后Milligan却看到最不希望看到的一情形，既东芝代工合资公司及其它投资者们进行了交谈。

他表示法庭是最后的解决方案，但我们不轻易诉讼。

他谈到了西部数据认为东芝无法独自完成的Fab 6投资。"我们不会同意像闪迪最终将单方放弃或否定其作为参与条款的同意权，这是东芝提出的条件。因此我们现在还不确定下一代投资是否会就此达成协议。"

"我们的董事会和管理层专注于解决我们与东芝的分歧，无论是通过谈判协议还是仲裁程序……我们坚定地致力于保护我们和西部数据利益相关者的利益，并且有信心基于事实的法律立场以及申请禁令救济的权利。"

Cowen & Co分析师问出了一个关键问题："我知道由贝恩资本领导的财团必须在2029年之前完成供应协议，但是主协议是否规定东芝和贝恩财团必须为现有的晶圆工厂投资3D NAND技术？因为如果没有的话，那么眼前Fab 6缺少供应协议--我认为目前的计划是构建96层3D NAND--限制了3D NAND的技术路线图，如今Fab 3、Fab 4和Fab 5都已经在生产3D NAND了。"

WDC的Mike Cordano表示"我们的首要任务就是保持合资公司的长期活力和成功，你问到的一些细节，目前我不希望被这些杂乱的问题所困扰。"

评论

如果贝恩+东芝联盟联合起来或许会严重打击到西部数据96层3D NAND的关键业务。

显然东芝正在利用Fab 6作为谈判手段。贝恩和东芝不像西部数据那样对法律权利有着强烈的信念。如果持续的时间越长，贝恩和东芝对西部数据及其CEO的不妥协立场就越敌对。

如果Milligan现在妥协，那么他会颜面大失，人们就会质疑他之前为什么战略失误。所以这件事会一直僵持下去，要么贝恩和东芝放弃，要么WDC在法庭上胜利/失败，可以确定的是，这将改变双方之间的关系。

下个季度，西部数据预计收入为52亿美元到53亿美元之间，中间点是52.5亿美元，高于去年同期的49亿美元。

更新

东芝对Milligan的言论很不高兴，东芝的一位发言人表示：

"西部数据的声明不是真实的。TMC从没有对Fab 6联合投资中闪迪最终单方面放弃或者否定其同意权'设置条件。"目前TMC正在与闪迪进行磋商，看是否打算共同参与Fab 6工厂的第二次投资。