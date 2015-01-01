深圳安防展Infortrend邀您共同见证混合云监控一体机解决方案

2017年10月29-11月1日将在深圳举办全国大型安防行业展会，此次展会Infortrend将与Toshiba强强联手，向市场推出混合云监控一体机解决方案，此方案可以解决安防传统监控方案面临的诸多问题，满足政府云、公安云等行业云在视频监控项目的最新需求。

2017年10月29-11月1日将在深圳举办全国大型安防行业展会，此次展会Infortrend将与Toshiba强强联手，向市场推出混合云监控一体机解决方案，此方案可以解决安防传统监控方案面临的诸多问题，满足政府云、公安云等行业云在视频监控项目的最新需求。

混合云以其整合本地与云端数据的特性，倍受大家关注。混合云可以帮助企业在不改变传统存储架构的基础上向云端发展，实现数字化转型。它其实是旧的企业内部部署与新兴的云世界之间的桥梁，帮助客户轻松实现在本地数据中心和公有云之间的无缝对接。

此次Infortrend EnStor GSe 3016这款混合云监控一体机解决方案，集文件存储、块存储、对象存储与云存储服务于一体，全面保存数据，共享文件夹。利用与公有云和私有云对接，展现出顶级的数据访问性能与灵活的云扩展能力。

以Docker方式部署NVR软件，通过网络连接前端网络数字摄像头，提供录制本地录像以及回放能力。Docker即为容器式服务，可以为用户提供高性能的容器集群管理方案，其特点是启动速度快 、资源利用率高，能耗小。依据此功能特性，可以帮助企业快速部署服务，轻松运维。

在云集成功能方面集成公有云与私有云，利用云功能简化对冷数据与站外数据保护的管理，如云同步、云分层、云缓存及云备份。

EonStor GSe可与Dropbox、Google Cloud、Amazon S3、阿里云等公有云连接，也可以连接Openstack帮助企业建立属于自己的行业云。通过GSe 3016云端同步的功能，本地数据上传到云端在云平台上进行各类型分析计算，如进行AI大数据分析，建立案件管理、轨迹分析、车辆排查、人脸排查、视频摘要、快照检索、图像增强、视频复原、挂图作战、视频非编处理各种安防应用系统。

当用户本地存储容量有限或不充足时，也可运用"同步云"的功能，将需要长期保存的录像资料上传到云端，即节省本地存储容量的同时又提升了数据安全级别。

在多台EonStor GSe系统与云存储之间实现自动实时同步，可以每10秒钟将本地的更新即时发送给远端的存储.这非常适合总部与分支机构不在同一地点的企事业单位，进行文件共享与业务协作，同时NVR的影像数据还可透过 NFS/CIFS/FTP 分享给其他的使用者或应用。

当数据丢失或者更严重的灾难发生时，由于数据已同步到云端上，只需要再架设一台GSe 3016即可与云端再次对接，运用"云备份"即可将需要的数据备份到本地存储上，实现数据恢复。

"云缓存"的功能大大解决数据上传云端时对带宽及延时的要求，通过云缓存功能将本地数据依次上传，而在读取数据时，依需求把云端数据缓存至本地端，帮忙用户随时调用录像回放查看，同时也节省了本地存储容量的开销。

监控每天会产生的大量视频数据，通过我们的智能算法，优化EonStor GSe与云之间的数据分配，用户可以获取最佳的性能，优化存储的空间分配。

企业数据存储容量需求一般都会随着企业发展壮大而改变，当企业最初的存储布署已满足不了工作需求时，可在原有的设备基础上按需扩展存储容量。

Infortrend EnStor GSe 3016支持高密度的4U 60盘位扩展柜，可最大支持 856颗硬盘，单套存储最大容量支持PB级，足以满足未来3-5年建设规划。

数据的保存时间也可以根据客户的自身需求设置保存周期与保存策略，设置本地合规数据保存30天或云端合规数据保存180天，完全符合目前安防行业监控数据保存规定。

多地共享功能，使得用户即使在不同地区，也可通过EonStor GSe 3016系统实现播放、视频资料的查询与回放，更专业、更便捷的满足视频监控项目需求。

Infortrend致力于存储行业20余年，自主研发产品与生产制造，不断追求产品创新，严格把控产品质量，为客户创造最佳的解决方案。此次邀请您共同见证Infortrend混合云监控一体机超强实力，深圳安防展1号馆1A18，期待您的莅临!