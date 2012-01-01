Box CEO：人工智能将改变生活创造巨大机遇

云存储公司Box首席执行官Aaron Levie在近日举行的Boxworks 2017大会上公布了在AI方面的更新。

云存储公司Box首席执行官Aaron Levie在近日举行的Boxworks 2017大会上公布了在AI方面的更新。

- 近日，Box推出的Box Skills可以让应用开发者采用来自微软、Google和IBM的人工智能，运用到他们的云文件中。

- Box首席执行官Aaron Levie表示，就像PC给我们带来的影响一样，AI也将给我们的技术生活带来巨大转变——当数字化生活越来越普及的当下让机器为我们做更多的事情。

- 他认为真正的机会在于利用诞生于硅谷的尖端人工智能技术，并且让开发者随时可以使用。

- 他还说，他以平常心看待竞争对手Dropbox，因为两家厂商瞄准的是不同的市场。

无论你走在硅谷的何处，都能感受到时下最热门的技术就是“人工智能”，人工智能已经成为Google新款Pixel手机、Amazon Echo智能音箱、微软Office和众多技术初创公司的最大卖点。

作为年收入27.5亿美元的云文件公司Box的首席执行官，Aaron Levie坦言，当谈到AI的时候，人们多少有些厌倦了这个被热炒的词。不过，在该公司的Boxworks大会上，Levie宣布Box将发力人工智能，推出新的功能和能力。

这次发布在AI方面的升级，让Box客户可以选择来自Google、微软和IBM的AI服务，然后用于自动分类和标记云中的语音、视频和图像文件。拿医院举例，Box可以使其更轻松地构建一个系统，任何X射线信息都会根据联邦法律被自动标记和保护起来，并锁定到只能被得到允许的医生查看。

“最终，计算机将会代表我们做一些事情，”Levie表示。

他将人工智能的崛起与PC在80年代掀起的革命做类比——这一变化可能会改变我们与技术交互的方式，为那些具有投资AI远见的人带来巨大机会。

“我们还处于刚开始探索我们能在这个领域做些什么，”Levie说。

Box Skills让你可以对你的企业文件运用微软、IBM或者Google的AI技术。在这个例子中，Box会自动生产一个视频脚本，对其进行标记，然后识别每个演员，以及这个演员出现在视频的哪个片段中。

这时候就需要Box了，Levie说。Box将把AI作为自己的优势之一。随着在云中保存的数据量越来越大，组织这些数据也变得越来越困难。当企业寻求以一种更智能的方式来应对这种增长的时候，Levie希望这时候Box可以发挥作用。

“目前机器学习和AI用于这个问题的例子还比较少。在企业中，这是一个难题。”

Levie表示，按照这些方式，人工智能将开发发挥独有的作用，但是对大多数人来说使用人工智能还是一件很难的事情。像AWS、微软Azure和Google Cloud这样的平台，将提供越来越智能的服务来构建软件，但是你必须变得更加资深以利用这个优势。大多数公司在这个过程中可能需要一些帮助。

“在这方面我们将发挥作用，”Levie说。

Box是一家上市公司，并且华尔街显然认为Box有望不断成长——在撰写本文的时候，分析师普遍认为Box的目标价格将增长至每股24美元，高于目前的每股20美元。

Dropbox CEO Drew Houston

Box是一家拥有差异化技术的细分领域领导者，瞄准了移动设备和云计算市场，摩根大通在Boxworks大会后的分析报告中将Box股价评为“中性”。摩根大通表示，尽管Box有经营亏损的历史，但是Box的技术使其能够很好地应对Dropbox、微软和Google等云存储公司。

而且在云协同方面，Levie说他是以平常心看待Dropbox——最大的竞争对手，预计将在今年底IPO。

最近Dropbox重新设计公司标识，印证了Levie关于两家公司实际上是瞄准不同客户的说法。他说，虽然两家公司仍然在小企业领域是竞争关系，但是他相信Dropbox已经开始专注于高端用户和创意专业人士。Levie则着眼于大型企业。

“我们有非常不同的战略，我们面向的市场略有不同。”