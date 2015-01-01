"智胜数据 颠覆未来"---Informatica 数据管理高峰论坛上海见！

2017年10月31日，由 Informatica 和至顶网、锦囊专家联合举办的 Informatica 数据管理高峰论坛将在上海举行，以"智胜数据 颠覆未来"为主题，展示创新化数据管理解决方案及其变革成果，同时针对智能化数据驱动的商业颠覆性变革的动力进行探讨。

2017年10月31日，由 Informatica 和至顶网、锦囊专家联合举办的 Informatica 数据管理高峰论坛将在上海举行，以"智胜数据 颠覆未来"为主题，展示创新化数据管理解决方案及其变革成果，同时针对智能化数据驱动的商业颠覆性变革的动力进行探讨。

随着数字生活、智能社会的到来，释放数据潜能成为商业技术的创新性发展的动力源泉，未来商业要取得颠覆性变革，赢得新商业，就需要进一步释放数据潜能，实现以数据为驱动的数字化变革。

在这样的时代背景下，Informatica 联合至顶网希望能够搭建一个平台来，通过Informatica与客户、合作伙伴在云数据管理领域的一些经验和案例，来为中国企业分享自身的数字化变革经验。

2017年亦是Informatica进入中国发展的十年。十年征程不忘初心，随着云计算、大数据、人工智能的爆发，Informatica也在不断蜕变进化，成为深耕云数据管理领域的专家，论坛上我们将看到Informatica在数据的管理能力与人工智能结合、与大数据、云数据管理及数字化转型相结合，从而为企业客户提供新的应用体验，实现释放数据的真正潜能。

从数据驱动到智能转型，从数据科学到机器学习，从数据可视到智能分析，此次论坛汇聚全球智力，瞭望前瞻趋势；其中， Informatica 大中国区总经理王晨杰将介绍十年来Informatica在中国数据市场的变革之路；Informatica 亚太和日本区资深副总裁Murray Sargant就释放数据的颠覆力量进行分享；Informatica 亚太和日本区大数据产品总监Daniel Clarke就数据驱动企业智能转型，决胜未来商业给出自己的思考。

Informatica 大中国区首席架构师但彬、Informatica 香港首席技术顾问梁有为、Informatica 中国区资深产品顾问孙大山和Informatica 中国区资深技术顾问熊大勇也从实战案例和方案解读来探讨企业的数字战略、混合云下的数据管理以及现代数据管理和技术趋势。

论坛上同样有来自包括金融、智能制造等专家分享的数字化转型案例，会上还邀请全球合作伙伴大数据公司Cloudera和数据可视化公司Tableau来进一步理解数据和管理数据。Cloudera大中华区总经理兼公司副总裁凌琦带来了企业中的数据科学和机器学习展望；Tableau 客户解决方案高级顾问周永明就Tableau 就助力企业级数据可视化分析进行探讨。安盛天平财产保险股份有限公司数据服务亚太区负责人Alex Valkov带来了助力金融行业，开启数字化转型新征程；博世汽车部件(苏州)有限公司首席信息官数据刘泉也将带来了洞察力，为工业4.0赋能的精彩分享。

新东方教育科技集团信息管理部经理赵而星、国家电网数据中心架构师李建、太平人寿共享应用中心经理许崇涛、美敦力大中华区应用系统总监Mac Zhang、泉峰集团信息技术部全球应用经理金朝、趋势科技全球信息服务高级经理杨吉田、AWS中国技术合作伙伴部部门主管杜士峰、东方龙马解决方案结构师李文京、文雅科销售总监张一心等各个行业的专家来分享各自领域的云战略、数据战略。

此次论坛分为一个主会场，4个分论坛，除了以"智胜数据 颠覆未来"为主题的主会场之外，当天还有大数据与智能应用、云数据管理、数字化转型与创新以及生态合作伙伴颁奖大会四个分会场。相信来自全球的合作伙伴和分析师、来自两岸三地的企业客户代表，通过共同探讨创新型革新技术，来帮助企业释放数据潜能，推动智能化颠覆变革，决胜未来商业。

更多信息请点击：http://stor-age.zhiding.cn/special/Informatica_10