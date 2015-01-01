三进一出：Gartner公布2017年对象存储魔力象限

在Gartner一年一度的对象存储魔力象限中，有三个新来者和一个消亡者。在Gartner公布的2017年分布式文件系统和对象存储系统魔力象限中，以“前瞻性”和“执行能力”两个维度对分布式文件系统和对象存储厂商进行了评估。

在Gartner一年一度的对象存储魔力象限中，有三个新来者和一个消亡者。

在Gartner公布的2017年分布式文件系统和对象存储系统魔力象限中，以“前瞻性”和“执行能力”两个维度对分布式文件系统和对象存储厂商进行了评估。四个象限分别是下方的“特定领域者”和“远见者”，以及上方的“挑战者”和“领导者”。

下面就让我们看看2017年10月版的魔力象限，然后是去年的版本。

2017年Gartner分布式文件系统和对象存储魔力象限

2016年Gartner分布式文件系统和对象存储魔力象限

需要注意的一点是，领导者和挑战者没有太大改变，只有象限内的小幅位置移动。HDS变成了Hitachi Vantara，因为日立的业务部门进行了重组和命名。

Qumulo以远见者的身份进入该魔力象限，HGST和StorageCraft（Exablox）以特定领域者进入象限。

Panasas曾经是在特定领域者象限，现在已经完全消失了。

关于这些新进的和消失的厂商，Gartner是怎么说的？

- Qumulo的业务扩展到了北美之外的地区，现在已经得到了Gartner魔力象限的认可

- HGST ActiveScale已经突破了面向生产客户的限制，现在得到了Gartner魔力象限的认可

- StorageCraft （Exablox） OneBlox产品开发现在覆盖了多种使用实例，这得到了Gartner魔力象限的认可

- Panasas：在2017年的魔力象限中Gartner对入围标准做了修改，仅包括那些可应对多种使用实例的厂商，而Panasas ActiveStor并不满足这一条，因为它只针对商业高性能计算

Gartner分析师认为，到2021年将有超过80%的企业数据保存在企业的横向扩展系统和云数据中心内，高于如今的30%。这对于该领域中的初创公司和新来者是个好消息。

分析师建议我们应该关注特定的一些厂商，因为这些厂商开始在非结构化数据存储市场获得更多关注：

- Elastifile

- 微软

- Hedvig

- Minio

- Nexenta

- Pure Storage

- 浪潮

明年的魔力象限期待看到一些有趣的变化。