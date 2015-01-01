Dell EMC打造基于英特尔最新处理器的Azure Stack一体机

Dell EMC在今天宣布推出了升级版本的Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack一体机，该产品结合了服务器、存储和网络设备，安装了Azure Stack软件。Azure Stack是微软开发的平台，可让企业构建本地部署环境，其中复制了微软公有云的功能。

Dell EMC正在对超融合基础设施产品组合进行重磅升级。

如今这家数据中心设备提供商已经归属于Dell Technologies旗下。Dell EMC在今天宣布推出了升级版本的Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack一体机，该产品结合了服务器、存储和网络设备，安装了Azure Stack软件。Azure Stack是微软开发的平台，可让企业构建本地部署环境，其中复制了微软公有云的功能。

Dell EMC是提供基于Azure Stack的硬件厂商之一。这个新版本的一体机是基于今年初发布的Dell第14代PowerEdge服务器，采用英特尔至强Scalable处理器。这款新的芯片号称要比上一代快了165%。

这一性能水平反应在Dell EMC新一体机的规格上。据Dell EMC称，在可比较的运行条件下，该系统能够运行的虚拟机数量是上一代的1.5倍。

这款一体机还继承了英特尔已经融入到至强Scalable处理器中的软件增强功能。其中最值得关注的就是Key Protection Technology，这个功能可加密和解密数据而无需将用于任务的密码存储在系统内存中，这让黑客更难以得到密钥。

Dell EMC高管Paul Galjan表示，他预计Dell EMC将是市场中第一家推出基于英特尔最新一代处理器的Azure Stack一体机的厂商。新系统将从下个月开始售卖，第一批将于12月发货。

Dell EMC Cloud for Microsoft Azure Stack将提供三种配置，规格从24个处理器核心、384B内存的最小配置，一直到48个核心、657GB内存的最高配置。在存储方面，该设备提供了最高10TB磁盘容量，外加1920GB闪存，用户保存频繁访问的数据。