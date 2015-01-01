 Commvault发布横向扩展一体机 矛头对准Rubrik和Cohesity

Commvault将发布一款名为HyperScale的一体化设备，提供一个面向其数据保护和管理服务的横向扩展平台，针对来自Rubrik和Cohesity的竞品。

Commvault将发布一款名为HyperScale的一体化设备，提供一个面向其数据保护和管理服务的横向扩展平台，针对来自Rubrik和Cohesity的竞品。

Commvault首席执行官、董事会主席、总裁Bob Hammer表示，目前业界正在一致且持续地转向在企业数据中心内采用横向扩展的、类似云的基础设施，这将成为主导架构。一体化或者超融合一体机对于客户来说要比多平台组件更容易使用，因为云计算理念的普及，提供商将转移到服务层面基于结果的技术。

传统数据保护方法

HyperScale一体机提供了数据保护和管理，在横向扩展架构中重新实现了Commvault的功能性。它把计算、存储、网络、虚拟化、备份和恢复、全生命周期数据管理、编排、自动化和分析都整合到了一个平台内。

HyperScale可运行在数据中心内，也可以运行在远程和分支机构。在操作和使用方面它和云有些类似，也可桥接到公有云，主要使用它作为一体机提供的整体二级存储池的一个存储层。

Commvault表示，该一体机与存储阵列、虚拟机管理程序、应用和全系列云提供商产品进行整合。Hammer表示：“这是一流的一体机，以低于竞争对手的成本提供了更多功能”，将会吸引企业和管理服务提供商（MSP）的关注。

一体化、横向扩展的一体机方法来保护数据

这里提到的竞争是双重的：来自Data Domain等厂商的纵向扩展系统；以及来自Rubrik和Cohesity的横向扩展系统。

HS1300一体机是基于一个1U双插槽富士通2530 M4机架服务器，配置2TB闪存，4个3.5英寸SAS磁盘驱动器和10GbE网络。

2540运行Red Hat Enterprise Linux、Red Hat Enterprise Virtualization和Red Hat Gluster Storage，以及Windows 2016。Gluster提供横向扩展能力、跨节点的负载均衡、重复数据删除和擦除代码。这是4+2擦除代码，意味着系统可以丢失1个磁盘、多个磁盘或者1个完整节点，并恢复。

该系统具有高可用性和灾难恢复能力，是以订阅形式售卖的，在部署生命周期内提供支持和硬件更新（每三年更新一代）。

Commvault HyperScale一体机

起始配置为3个节点。磁盘驱动器有4TB、6TB、8TB或者10TB，还有4个3节点配置：

- 4TB驱动器，48TB原始容量，32TB可用容量

- 6TB驱动器，72TB原始容量，48TB可用容量

- 8TB驱动器，96TB原始容量，64TB可用容量

- 10TB驱动器，12TB原始容量，80TB可用容量

有33%的原始容量是被擦除代码使用的。

这些节点可在一个Gluster网格内横向扩展到20-30PB可用容量，因为这相当于128个节点也就是说有成排的一体机节点。客户可以通过一个中央平台管理多个网格。

还有一个纯软件的版本可运行在客户自己的硬件上，符合认证参考设计。目前支持的厂商包括富士通、思科、联想、HPE、超微、华为和Dell-EMC。

这个软件可以运行在公有云中，但这并不是Commvault想要在推广上强调的，Hammer表示：“这并不是我们推广这款一体机的核心内容。”

当云被作为一个存储层的时候，因为对象的保存方式，这个一体机可实现云计算，Commvault这样表示。

我们知道，机器学习技术正在被用于抵御勒索病毒和其他恶意软件的侵扰攻击。

Commvault的HyperScale软件和HyperScale一体机将直接通过Commvault或者渠道提供给客户。

竞争形势

我们看到像Rubrik和Cohesity等厂商也提供横向扩展的数据保护和管理产品。

Commvault首席沟通官Bill Wohl表示，Rubrik/Cohesity主打的是简化性，但是他认为：“如果你希望为企业服务，就必须是全面的，而不是限制客户。”

“而且关于我们产品很复杂的说法，我们新的用户界面意味着我们并不存在这样的问题（请注意我们在Gartner魔力象限和Forrester Wave中所取得的成绩，我们的用户界面外加强大的编排功能都是我们的优势。）”

Wohl表示，Commvault的一体机支持企业需要的各种功能，而这正是较新竞争对手所缺乏的，例如：

- 支持光纤通道SAN是必要的，因为企业已经在存储上有大量投资，而且这也是确保数据安全和高速传输所必需的

- 原生拷贝数据到磁带的功能，这在恶意软件/勒索病毒时常攻击在线数据的当下是一个拉开差距的优势

- 支持仍然在企业关键系统中运行的UNIX系统

- 采用阵列级快照和复制，支持更快速的恢复，避免网络速度限制和安全弱点

Hammer表示：“Commvault发布HyperScale之后，就没有竞争一说了，Rubrik的时代也将结束。”

Rubrik共同创始人、首席执行官Bipul Sinha回应说：“我看到Commvault已经承认Rubrik是数据管理市场中的颠覆者，这个市场中有备份、恢复、灾难恢复、本地归档和云中归档。我们正在那些最大型的企业中持续取代Commvault，赢得了数百万美元的订单。”

“当Bob在发表像Rubrik的时代也将终结的言论时，他们的紧张表现说明他们把Rubrik视为主要竞争对手。”

“就他们的新产品而言，这仍然是一个传统架构，有着它20多年历史的软件，以及Red Hat分布式存储（Gluster开源存储软件），加上Commvault贴牌的硬件设备。这和在一个盒子内打包了Commvault+Isilon分布式存储没有什么区别。你可能会认为Rubrik拥有采用单一软件的融合架构，这个软件可以实现所有功能，并进行横向的无限扩展。Commvault的新产品实际上是新瓶又装了一次旧酒，以应对一家颠覆传统厂商业务的高速成长起来的新星。”