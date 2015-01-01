 赛门铁克向Azure迁移关停5个数据中心 为服务器和存储厂商敲响警钟

安全软件提供商赛门铁克将把105个诺顿数据中心应用迁移到微软的Azure云中。

安全软件提供商赛门铁克将把105个诺顿数据中心应用迁移到微软的Azure云中。

这些应用包括声誉评分、安全遥测、高级威胁保护。赛门铁克将把自己的电子商务系统带入Azure，并计划针对一些内部IT服务使用，包括容器、机器学习和平台即服务。此举将在2018年3月前完成。

核心财务应用和其他应用仍将保留在内部，赛门铁克采用了一种混合云的战略，称迁移到Azure不仅将解决成本，还会提高性能和安全性。

这对微软来说也是一个好消息。赛门铁克将把大部分IT负载迁移到微软的云中，这意味着赛门铁克不再需要运行这些应用的服务器和存储。

赛门铁克全球25座数据中心中的6个即将关闭。这对赛门铁克的服务器和存储提供商、这些服务器上运行的软件的提供商来说都是一个坏消息。

对于全体服务器和存储提供商来说都是一个坏消息，因为赛门铁克刚刚告诉所有自己的企业客户说，把应用迁移到公有云是一件很好的事情。相信部分企业客户将会跟随赛门铁克的脚步，将应用迁移到公有云缩减他们的本地数据中心资产。

接下来，服务器和存储销售将会减少，市场将会缩水，将会出现涟漪效应。

同时，面向云提供商的服务器和存储销售量将会增加，但是这些提供商倾向于购买组件来搭建他们自己的系统，主流提供商可能不会从中受益。

假设在接下来的几年中，企业服务器和存储市场将有20%迁移到公有云，那么这将会带来怎样的影响。

市场将会萎缩，无法容纳下现在这么多的提供商。我们预计占主导的主流提供商将会更加（相对来说）主导，实力弱一些的厂商将会受到冲击，意味着这些厂商可能会被收购，成为较小规模的、可生存下来的利基提供商，或者消失。

在服务器和超融合基础设施一体机市场，我们看到HPE和Dell是两大提供商，接下来是白盒提供商（浪潮、超微等），以及一系列其他提供商，华为、联想、Nutanix、思科、富士通、日立、Scale等等。我们在这里故意把服务器和HCIA放在一起，是预计规模较小的提供商会有一些整合。

在存储方面，因为整合程度不如服务器领域那么高，所以会有相对较大型的提供商。不过我们预计接下整合的步伐会加快，因为HCIA（服务器SAN）将占领更多存储市场。

较大型的厂商包括Dell、HPE、NetApp和IBM，其次是一系列较小型的厂商例如Pure Storage、Vantara（以前的HDS）、Kaminario、Tegile、Tintri、华为、富士通、NEC、DDN、Infinidat、Oracle、Panasas和一些初创公司，Apeiron、E8、Exceleto、Formation、Pavilion、Vexata等。

然后还有一些软件存储提供商（例如Datacore、Nexenta、Scality、Cloudian等），备份/数据保护提供商，元数据提取厂商，拷贝管理器和HSM重新创建厂商，大数据分析厂商，容器数据存储厂商，云网关/复制和归档厂商……这里有太多太多的厂商。

如果赛门铁克因为采用公有云而关闭近1/5数据中心的举动成为企业IT范例，那么对服务器和存储行业的整合压力将会增加。如果这个比例上升的话，压力将会进一步加大。

提供商在日益萎缩的本地TI市场中引导服务器/存储开发的方向，这个能力将变得只管重要，因为如果引导错误将会让厂商陷入困境，想想Violin Memory、Imation、Data Gravity、Coho Data，为我们敲响了警钟。

但是还有很多市场利基厂商实现了对市场的主导。这回归到老式的商业游戏规则——变大、变专、或者被淘汰。想想Dell（变大）、DDN（变专）还有Data Gravity/Coho（被淘汰）。