 搞什么鬼？Windows Server 1709版本正式取消Storage Spaces Direct

正视现实吧，Storage Spaces Direct已然不复存在,微软方面现已将对Storage Spaces Direct（即微软版本的VSAN）的支持能力在本周二发布的Windows Server 2016 1709版本中删除。

正视现实吧，Storage Spaces Direct已然不复存在。

微软方面现已将对Storage Spaces Direct（即微软版本的VSAN）的支持能力在本周二发布的Windows Server 2016 1709版本中删除。

整合于Windows Server集群中硬盘驱动器的Storage Spaces可用于为运行于该集群内的应用程序提供单个逻辑容量池。这对于超融合型基础设施（HCI）设备系统而言具有重要甚至是必要的作用——而Windows Server 2016本身也相当重视对HCI设备的支持。

Storage Spaces Direct，顾名思义，负责管理各直接附加型SAS、SATA或SSD驱动器。然而，Windows Server 1709版本在其发行说明中声称：

Windows Server 1709版本中不再配有Storage Spaces Direct功能。如果在运行Windows Server 1709版本时调用Enable-ClusterStorageSpacesDirect——又称之为Enable-ClusterS2D——将会收到一条错误信息，具体为：“该项操作请求不受支持。”

与此同时，现在亦不支持将运行有1709版本的服务器中引入Windows Server 2016 Storage Spaces Direct部署方案当中。

为什么？

Storage Spaces Direct公布于微软今年9月的Ignite会议，并且该项功能似乎作为支持超融合型Windows Server内部系统向前推进的关键性组成部分。

所以，Storage Spaces Direct支持似乎不太可能被从Windows Server中永久删除——这也许只是一项临时性措施。我们已就此联系了微软公司以了解这方面的具体信息，有关内容将在获得微软方面确切回复之后立即更新。

本周，最新的Windows Server版本已于网上发布，该产品是微软方面决定采取新的一年两次发布周期之后推出的首个版本。

该产品具有“经过更新的Server Core容器镜像，专门面向移动上传场景作出了优化。在迁移过程当中，客户可将现有的代码库或应用程序以最低代码变更水平迁移至该容器内。此外，升级后的Server Core容器镜像较以往缩小了60%。现有，我们还更新了Nano Server容器图像，其大小几乎减少了80%——因此更适用于全新的云应用程序或微服务架构。”

假如您错过了此次更新，Nano Server——一款于2015年发布的精简版服务器操作系统——现已进行降级并可在主机平台上运行于容器之内的操作系统当中。同时，Windows Server还引入了原生Linux容器支持能力，并且“1709版本中的平台构建工作已经完成，Docker工作也已接近尾声。”

诚然，此次版本的升级更新无疑值得赞许; 但对于系统管理员而言，这将只是种无用的安慰，因为他们将很难判断其超融合型基础设施中的直接附加存储支持能力将迎来怎样的未来前景。