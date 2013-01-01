Infortrend大数据时代广电行业应用

从2013年到2019年，娱乐行业数据存储量预计将会增加5.4倍，每年将会增加3.8倍，从14,449PB 增长到50,649PB；从2013年到2019年媒体娱乐行业在存储方面的投入预计将会增加2.3倍，从42亿美元增长到96亿美元。

从2013年到2019年，娱乐行业数据存储量预计将会增加5.4倍，每年将会增加3.8倍，从14,449PB 增长到50,649PB；从2013年到2019年媒体娱乐行业在存储方面的投入预计将会增加2.3倍，从42亿美元增长到96亿美元。（来源: 数据存储年度媒体娱乐行业市场报告）无论是从容量还是产值均有大幅增长，这对存储厂商来说既是机遇又是挑战，抓住这次机会，提高广电行业市场占有率，企业能够更上一层楼，但也对厂家的产品和技术提出更加严格的要求。

从标清、高清到超高清（4K、8K），随着技术的发展，大家对视频的质量要求越来越高，高清的质量意味着需要更加强大的性能，更大的空间，谁能把握先机，就能在这一轮的竞争中获得胜利。

Infortrend作为一个二十多年专业的存储厂商，始终致力于不断提高产品的性能与存储空间，推出的EonStor GS近期更是有重大的突破。作为统一存储，EonStor GS集SAN、NAS和云存储于一个系统，端对端高达450K IOPS，11GB/s的顺序带宽。对于广电行业的用户来说，大家可能更关心的是作为NAS系统，是否能够达到客户的要求。Infortrend经过实际测试，在CIFS协议下，EonStor GS能够提供6GB/s的读速度，3GB/s的写速度，让读写需求很大的非编系统享受"和谐号"的速度。在影片的编辑过程中要处理大量的图像和声音文件，当下大家对影片素材的质量要求越来越高，一般来说45~50秒的素材就要占用1GB，一部完整的作品制作完成需要多大的空间可想而知。EonStor GS通过选配扩展板，最大可支持900颗硬盘，，海量存储空间满足用户未来很长一段时间内的存储需求。

相对于传统的存储系统，云存储以其低成本、高灵活性又能无限扩展的优势受到用户的青睐，但性能受限于网络带宽，数据安全存在很大隐患。EonStor GS整合了智能云数据服务引擎，能够支持各种公有云服务，例如阿里云，Amazon，Azure，Google等，用户通过自身需求选择云分层、云缓存或云备份功能，提高读写速度，保证云存储的性能优势。EonStor GS也支持OpenStack，可以帮助用户创建私有云服务，实现各部门的跨地域资源共享。这对媒资管理有着重要的现实意义，而其本地传输速度可以达到1GB/s，相较其他同类产品成绩卓然。

随着广播电视数字化、网络化的发展，网络与信息系统在电台、电视台、传输网等中的应用越来越广泛，网络广播电视台、IPTV等新媒体的影响力日益增强。做为国家重点行业基础信息网络和系统，广播电视信息系统的安全已关乎到国家安全、经济命脉和社会稳定。存储设备作为通用信息安全设备的重要组成部分，必须提高自身的安全性能，抵挡住内外的攻击，才能为信息系统提供安全的存储空间保障。无论是云端存储还是网络传输，EonStor GS提供全程256位AES数据加密，同时兼容硬盘自动加密（SED），保护数据安全，避免恶意攻击。更重要的是集成SSL，在服务器和客户之间的链接同样实现加密保护。除了恶意攻击，硬盘意外故障、突然断电和自然灾害都会增加数据丢失的危险，为了将这种风险降到最低，EonStor GS整合了各种备份功能，包括智能硬盘恢复（IDR）、快照、本地复制、远程复制和文件级远程同步。全方位保护数据的安全，杜绝因存储设备造成的信息安全威胁。

Infortrend存储产品在广电行业应用多年，客户众多，包括江苏电视台，湖南卫视，上海广电，天津电影制片厂，唐人影视，太和传媒等等，获得大家的认可，积攒了良好的口碑。统一存储、混合云端，新的产品和技术，以用户的需求作为Infortrend研发的方向，我们一直在路上，不断前行。