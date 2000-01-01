浪潮存储持续发力中高端市场，100%+年比增长

10月17日，浪潮在京举办"智享无限，高端领航"-- 2017年浪潮存储高端业务战略暨智能全闪G2-F新品上市研讨会。依托智慧计算，浪潮存储聚焦场景化，不断探索企业数字化、智能化转型中数据存储的需求变化，推进存储高端技术创新和高端市场布局。

10月17日，浪潮在京举办"智享无限，高端领航"-- 2017年浪潮存储高端业务战略暨智能全闪G2-F新品上市研讨会。依托智慧计算，浪潮存储聚焦场景化，不断探索企业数字化、智能化转型中数据存储的需求变化，推进存储高端技术创新和高端市场布局，2017年上半年在存储中高端市场实现三位数增长。

浪潮存储高端路线聚焦在智能存储平台、软件定义存储和全固态存储三大存储主流领域，基于企业业务场景，联合ISV做了大量技术和商业模式方面的创新，成为可信赖的数据存储专家。"自2015年发力高端以来，浪潮存储连续2年在高端存储市场销售额增长超过130%；在2017年上半年，浪潮在中高端市场再次获得三位数增长。其中面向中高端市场的智能存储G2平台上市半年销售额近2亿，面向智慧计算CBD海量数据场景的软件定义存储销售额同比增长212%，覆盖政府、金融、通信、能源等重点行业，获得了业界认可。"浪潮存储产品部总经理孙钢表示。

此外，浪潮新一代智能全闪G2-F在今天正式上市，将更加聚焦闪存技术与企业级高可靠数据存储平台的融合，进一步丰富浪潮智能存储G2产品体系，满足IO密集型企业关键业务的数据存储需求。

浪潮存储产品部总经理 孙钢

智能存储G2：重新定义企业级存储，半年销售额近2亿

今年2月，浪潮提出了"以智变，迎万变"的理念，将统一存储进行全平台整体升级，以智能为核心，正式推出新一代智能存储G2平台，推动数据存储进入智能时代。智能存储G2平台包括AS2000G2系列、AS5000G2系列、AS6000G2系列和AS18000G2系列。上市半年来，浪潮智能存储G2平台迅速打开市场局面，完成产品快速切换，销售额近2亿元。

浪潮智能存储G2产品家族

这一期间，浪潮存储在政府行业、金融行业、能源行业、教育行业、医疗行业、企业等领域更是实现了规模化覆盖，承载大量关键业务。在华中科技大学、广东省高级人民检察院两个单项目订单实现超千万，实现产品批量应用，并在农行集采、交行SAN存储采购、卫星等项目上都实现了突破。

其中，浪潮存储在华中科技大学苏州脑空间信息研究院集采项目中，提供了近20套浪潮智能存储AS5500G2，不仅帮助该研究院构造了高带宽、低时延数据传输环境，还实现了比传统解决方案节能15%，节省费用30%的目标；此外，浪潮还提供了浪潮DPS备份软件、物理磁带库TL3000，组建了高可用的备份容灾方案，确保了研究院存储系统的安全性与可用性。

浪潮智能全闪G2-F正式上市，完善G2布局

在智慧计算定义的CBD场景下，云计算、大数据、深度学习等第三平台业务快速发展，数据库、VDI、虚拟化、SAP、大数据分析等数据随机访问业务应用越来越广泛。企业数据存储平台在保障可靠性的基础上，对性能需求越来越迫切。历经五年预研、两年开发， 智能全闪G2-F正式上市，标志着浪潮聚焦闪存技术与企业级高可靠数据存储平台的融合，进一步提升浪潮存储G2产品体系能力，满足IO密集型企业关键业务的数据存储需求。

浪潮智能全闪G2-F新品上市

这款基于企业级智能存储平台的全闪存存储，针对SSD特性进行从全闪存存储架构、效率到可靠性的优化，驱动闪存技术与企业级高可靠数据存储平台的融合，满足IO密集型企业关键业务的数据存储需求。首批发布三款智能全闪产品，分别是入门级智能全闪AS2600G2-F、中端智能全闪AS5500G2-F和中高端AS5800G2-F，可根据企业的应用模式、数据量级提供灵活的全闪方案。

高端技术方面，浪潮智能全闪G2-F提供基于智能的缓存MASP架构，缓存优化技术，通过数据即存即计算，优化闪存存储性能，系统最大可达260万IOPS。提供混合云分层技术，轻松实现可应用上云。

另外，智能全闪G2-F提供顺序化条带写入优化的硬压缩技术。通过硬压缩、消0技术减少实际写入的数据量，再通过顺序化条带技术提升数据写入效率，降低SSD写放大，写性能提升2-4倍。同时，G2-F提供业界领先的闪存优化的企业级智能数据存储平台。通过SSD全局磨损均衡、SSD故障检测等闪存优化，提高闪存平均使用寿命至5年以上；通过真A-A架构，双控/多控的数据一致性技术，实现6个9的企业级存储可靠性。

场景化定制，浪潮软件定义存储增长212%

伴随数据的爆发增长，企业对数据服务，数据感知层面提出了更多的需求，支撑业务的IT数据中心将向软件定义化进一步升级。

2017年上半年，浪潮软件定义存储销售额同比增长212%。这源于浪潮在软件定义存储领域定义了云计算、大数据、高性能、视频监控、媒资、互联网+、超融合七大一级场景和超过上百个二级应用场景，针对场景开展存储系统的深度优化，以"开放、融合、智能"的软件定义存储设计理念和特性为桥梁，将应用与技术在浪潮的软件定义存储产品上实现对接。

比如在动漫制作领域，浪潮为华强方特构建起了以浪潮AS13000为核心，联合智能存储AS5300G2平台、DPS备份系统等存储产品，为华强定制了动漫影视制作提供千万级小文件并发的SDS大平台。此外还为方特东方神画乐园的全球最大立体电影播放系统提供了8K超高清特种电影数据制作平台。浪潮存储提供海量数据服务，助力华强方特在主题乐园、动漫业务走出一条"文化+科技"的品牌路线。

联合ISV，浪潮存储发力生态建设

"浪潮的生态合作伙伴业务增长很快"，浪潮存储产品部总经理孙钢表示，"2017年上半财年浪潮合作伙伴的存储业务大幅增长，在金融、能源、医疗、广电、视频监控等行业都达到了较高的增长，浪潮与ISV厂商进行了广泛合作，在200+个客户的项目中取得突破。这证明了浪潮存储渠道策略具备较强的市场竞争力，也增强了浪潮在产品体系布局的信心"。

首先，在医疗行业，浪潮存储与心医国际、卫宁、天健等ISV开展战略合作，主攻医院信息化项目建设。

其次，在广电行业，浪潮存储与捷成、索贝、维鲸视界等开展战略合作，打造面向广电行业业务的联合方案，全国推广。

再次，在监控行业，浪潮存储与科达战略合作，聚焦智能交通、平安城市、雪亮工程等细分行业，联合方案推广，进一步洽谈与海康、波粒、英飞拓、立元的战略合作。

此外，在业界影响力方面，2017年上半年浪潮召开了首届分析师大会，汇聚来自IDC、Gartner、Forrester ，451 research、中桥等调研公司超过50位分析师，共话存储技术发展趋势及行业发展动态，获得了分析师们的高度评价。

坚持高端，智变前行

近几年，浪潮取得了中国数据存储市场的快速发展，并在高端存储领域持续发力。未来，浪潮存储仍会持续加大研发投入，对产品不断进化，以满足用户的需求变化，同时和合作伙伴一起创造一个面向未来的开放生态，为我们的最终用户提供一个端到端的全部重新优化的智能存储平台解决方案。