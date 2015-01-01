东芝已与SK海力士在闪存代工方面达成合作关系

东芝公司将可能与SK海力士在闪存代工业务方面达成合作关系，此即意味着其与西部数据公司组成的合资企业恐已走到尽头。

东芝公司将可能与SK海力士在闪存代工业务方面达成合作关系，此即意味着其与西部数据公司组成的合资企业恐已走到尽头。

近期，西部数据与东芝之间有关闪存业务代工厂谈判的更多细节已浮出水面。

今年，东芝方面正在四日市建设Fab 6以增加其3D NAND芯片产量，因此在东芝公司的下一财年中，3D NAND的芯片产量预计将达到四日市芯片总量的90%。东芝表示Fab 6是由该公司独立投资所建，但西部数据公司认为其与东芝方面的合资条款显示其能够亦有权参与该项投资，故而就此向法院申请强制介入。

据《日经亚洲评论》报道称，西部数据公司与东芝方面正在就WDC能否参与Fab 6发展的第二轮投资展开谈判。东芝内存业务总裁Yasuo Naruke就西部数据公司的投资意向做出了以下表示：“如果双方可以一起投资，我们则能够充分利用规模经济的优势。尽管目前双方之间存在许多问题，其中包括法律纠纷，但双方都将采取积极的态度尽快地解决这些障碍。”

以上提及的西部数据公司与东芝公司之间的法律纠纷所涉及的广度远超于现在的Fab 6投资事件。该法律纠纷主要是WDC方面关于东芝出售其内存业务的声明，具体内容为西部数据公司认为东芝无权将其持有合资股权的内存业务出售给由贝恩资本牵头的联盟组织，而该联盟组织成员包括西部数据公司的竞争对手金士顿内存公司、SK海力士与希捷公司。

此外，由于东芝方面认为未来对于闪存的需求将会持续增长，故而其将在Fab 6附近再建造一个新的闪存业务代工厂——Fab 7。然而，除非西部数据公司在法律纠纷问题上能够有所让步，否则西部数据合资企业将无权使用Fab 7。

Naruke表示，东芝公司与闪存制造商SK海力士之间的所有合作关系都将独立于西部数据公司的四日市闪存代工业务，并且SK海力士也不能对四日市代工厂进行投资。此外，Naruke补充称，若西部数据公司的仲裁法庭程序以某种形式阻止了东芝与西部数据公司在Fab 6方面的联合投资，西部数据公司将无法染指由Fab 6生产的96层3D NAND。

对此，Naruke表示：“我认为双方能够以其他方式达成和解……面对与三星公司的竞争，双方合作终究胜过独自作战。”

另外，东芝方面还计划在岩手县北上市建造另一家代工厂，而这家代工厂似乎将独立于其与西部数据公司的合资企业之外。

西部数据公司方面的问题是什么呢？该公司在处理有关东芝内存业务出售方面的战略与战术已然决定其必然将面对这番处境，即东芝出于威胁，表示将与SK海力士开展合作关系。该合作关系则意味着SK海力士仍能够运营四日市代工厂，并与西部数据公司形成了竞争关系，而这即可能让Fab 6完全脱离西部数据公司的控制，从而让西部数据远离未来闪存技术发展。

而从西部数据公司的角度来看，其面对的似乎是一家冥顽不灵的合作伙伴，且后得目前正处于一叶障目的状态。就目前来看，也许只有市场顶端的结构变化能够让西部数据公司与东芝再次进行理智的沟通，从而重新恢复让双方互利互惠的局面。