Gartner：内存助力2017年全球半导体收入增长19.7% 

据Gartner预测，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长19.7%。这将是自2010年从金融危机中恢复所实现31.8%以来的最大增幅。

据Gartner预测，2017年全球半导体收入预计将达到4111亿美元，比2016年增长19.7%。这将是自2010年从金融危机中恢复所实现31.8%以来的最大增幅。

Gartner研究总监Jon Erensen表示：“内存将继续推高半导体市场，预计2017年该市场将增长57%，这主要是由于供应和需求的变化导致价格上涨。内存特别是DRAM的短缺进一步推高半导体收入。这一趋势还将蔓延到其他半导体领域，以及非光学传感器、模拟、分立和图像传感器，所有这些预计在2017年的增长将超过10%。”

Erensen表示，“进入第四季度，我们将密切关注内存成本的上涨和组件的短缺。内存正在推动电子设备的物料清单成本上涨，我们开始看到定价增长被OEM转嫁到成本的提高上。”

2018年半导体市场预计将增长4%，达到4740亿美元。Gartner预计该市场中在2019年将下滑1%，内存市场将为主导厂商增加新的供应量。