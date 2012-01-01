 Splunk收购竞争对手Rocana的部分员工和技术资产

两大商业智能平台提供商之间的激烈争论似乎将要尘埃落定：Splunk表示将收购竞争对手Rocana的部分技术和知识产权资产。

两大商业智能平台提供商之间的激烈争论似乎将要尘埃落定：Splunk表示将收购竞争对手Rocana的部分技术和知识产权资产。但是这次交易的财务条款没有披露。

一直以来，Splunk被公认为商业智能领域的领先者，提供一系列软件产品来监控和分析机器生成的大数据。Rocana知名度要弱一些，但是提供了类似的针对DevOps的高级分析、大数据和可视化工具集，为应用和承载这些应用的数据中心提供更高的透明度。

两年前两家厂商之间围绕其各自产品优越性的争论影响颇大。Rocana先是发布了一篇博客文章，其中详细罗列了Rocana与Splunk产品的四个主要区别。Rocana的文章声称Splunk使用过时的架构，无法跟上迅速发展的IT趋势。Splunk也不甘示弱，发表了一个停止令更猛烈地回击Rocana。

现在看起来Splunk和Rocana已经悄悄地将分歧放在一边。周一发布的公告中并没有提及之前的争论，公告中还透露称，Rocana的几名技术人员将加入Splunk，两家公司完全握手言和。

Rocana共同创始、首席技术官Eric Sammer表示："Splunk是目前市场上应用最广泛的机器数据和分析平台。我们很高兴加入Splunk团队，为其帮助客户将数据转换为答案的愿景做出贡献。"Splunk公司首席产品官Richard Campione对Rocana在大规模数据系统方面所做的工作也表示出同样的赞赏。

Splunk表示，它将采用Rocana的技术和团队构建自身产品的机器学习能力，所以未来几个月它的平台将会进行一两个更新。