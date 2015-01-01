HPE即将在3PAR上发布Nimble InfoSight人工智能

HPE总裁Antonio Neri表示，HPE将于未来90天内在自己的高端3PAR存储产品线上提供Nimble InfoSight预测分析软件。

HPE总裁Antonio Neri表示，HPE将于未来90天内在自己的高端3PAR存储产品线上提供Nimble InfoSight预测分析软件。

有合作伙伴表示，将基于云的预测分析平台带入3PAR——几个月前HPE刚刚完成了对Nimble的收购——将会在竞争激烈的存储市场明显竞争格局。

合作伙伴称，将InfoSight的人工智能能力带入3PAR，标志着主流存储厂商第一次能够预测存储故障，并且能够在覆盖从中小企业到大型企业的到端到产品组合上主动解决这些故障问题。

Neri把Infosight称为HPE 10亿美元收购Nimble“皇冠上的宝石”，该平台的人工智能为HPE及其合作伙伴具有了抗衡其他任何竞争对手的巨大竞争优势。“没有人具备这种能力，”他说。

“这表明，我们正在采取措施让混合IT变得更简单。这也是为什么我们这么快就做了的原因。合作伙伴将首先看到的是跨Nimble和3PAR的顺畅体验，AI、预测分析和预测维护覆盖整个存储环境——所有这些都附加了我们的HPE Pointext服务。”

Neri表示，这种预测分析能力将为各种规模的企业大幅度降低存储总拥有成本。“如果我是客户，那么我看重的是正常运行时间和更低的总拥有成本。Nimble InfoSight和3PAR将实现在这一点，它提供了最佳性能、最佳正常运行时间和最低的总拥有成本，针对运行在这个平台上的特定工作负载进行了优化。客户能够以最低成本获得最佳的体验。”

Dasher Technologies是一家位于加州坎贝尔的HPE白金合作伙伴，该公司首席销售官Al Chien称，将InfoSight带入端到端的HPE存储产品组合对于合作伙伴来说是“改变游戏规则之举”。

“把InfoSight同时带入Nimble和3PAR，让HPE存储变得非常强大。这是HPE这一代中最强大的产品和解决方案组合，无论是通过创新还是通过收购获得的。”

有了InfoSight提供跨整个存储产品组合的预测分析能力，Chien预计Daher明年的HPE存储销售将增长50%。“我相信HPE收购Nimble正是看中了InfoSight，这是最关键的。”

具体来说，InfoSight提供了令人信服的洞察力，通过一个无缝的、同构的存储分析和管理平台主动解决工作负载的问题。

IT Partners是一家位于亚利桑那州坦佩的解决方案提供商，HPE顶级企业合作伙伴之一，该公司首席执行官Steve Tepedino表示，InfoSight让HPE走上了下一代基础设施金字塔的顶端。

他说：“我很高兴看到HPE收购了Nimble，以及InfoSight给HPE带来的创新。这将改变游戏规则，在基础设施中拥有这种预测分析，可以提前预测出你一直在设法避免的瓶颈问题。预测分析将会让你先人一步，除了HPE我没有看到其他人这么做。”

Tepedino表示，很难对HPE从InfoSight获得的技术领先性所带来的“光环效应”做出评估。“令人兴奋的是，你可以将InfoSight预测层与HPE OneView管理物理基础设施层相结合。你将会看到服务器与存储结合所带来的好处，因为你可以通过OneView简化管理，通过InfoSight进行预测分析。你可以真正了解HPE作为你可以依赖的基础设施提供商的意义所在。”

Tepedino还提到了Nimble销售队伍给HPE带来的野心勃勃的“猎人”心态。

“Nimble生来是一家纯渠道的公司，HPE并没有触及到这一点。这是对渠道的巨大推动。HPE将同时获得积极的销售团队以及酷炫的技术，这对HPE和渠道来说是双赢的。”

ePlus是一家规模为13亿美元的解决方案提供商，该公司首席战略官Mark Kelly表示，InfoSight完全改变了IT市场的游戏规则，可以主动地解决存储问题。“85%的问题都是自动开启和解决的，不需要任何客户的人为干预。不管客户的规模是多大，现在一切都变得只有一个按钮这么简单。现在你不用再处理那些一直是需要你主动负责的问题，这对客户来说是巨大的好处。”

Kelly表示，有些企业重金投资那些能提供竞争优势的应用，而InfoSight这样的人工智能和分析产品，为这些企业打开了一扇大门。“通常情况下，IT部门中最优秀、最聪明的人才都会被基础设施问题所困扰。利用预测分析和机器学习来为你解决这些问题，让客户可以把精力放在对业务更重要的项目上，而不需要操心数据中心的各种问题。”

Kelly赞扬了HPE首席执行官Meg Whitman带领HPE所做的转型，以及Neri把HPE软件定义战略带入了一个新的高度。“Meg脱颖而出带领公司进行转型。与此同时，拥有工程方面的背景和经验，了解客户和渠道的Antonio，是帮助HPE实现下一代技术新高的完美人选。”

Experis Technology Group是一家位于美国中部波托马克的HPE合作伙伴该公司首席执行官Raymond Tuchman表示，InfoSight提供了3PAR急需的“武器”。“这是惊人的，它让3PAR更具有吸引力。我认为有了融入InfoSight的HPE存储产品组合，我们的存储销售将增长20%-30%。”

Tuchman表示，InfoSight改变了存储市场的力量平衡。“现在还没有竞争对手做到这一点。这就像是有一个机器人在全天候地查看你的存储环境。客户不再需要担心正常运行之间，甚至不需要聘请存储管理员来节约成本。”

Tuchman表示，InfoSight已经为客户主动解决了存储问题。“当出现问题的时候，存储系统可以自动修复，而不需要打电话给我们或者HPE公司。客户很高兴看到这一点。”

Tuchman表示，他看到InfoSight为Experis打开了一扇大门，现在Experis已经提供了3PAR Health Check Service，利用InfoSight分析来提供更具有吸引力的解决方案，为客户提供竞争优势。

“现在Experis和我们的客户可以把更多的时间花在解决业务问题上，这将让我们的客户更有竞争力。”

Tuchman表示，他渴望看到HPE把InfoSight带入SimpliVity和Synergy，进一步提高与其他存储竞争对手的竞争实力。“如果我可以通过SimpliVity和Synergy获得InfoSight，那将是非常棒的一件事。如果我把所有这些结合到一起，我们将会在竞争中胜出。”

GreenPages Technology Solutions是一家战略服务提供商，该公司首席执行官Ron Dupler表示，将Nimble带入3PAR是HPE的明智之举。

“InfoSight一直是Nimble的一项关键特性，客户喜欢这个功能，我们也认为这个功能有很大的价值。这是一个很棒的解决方案，HPE将InfoSight扩展到存储产品线是明智的。InfoSight给HPE的存储池带来了先进的功能和特性。”

Neri表示，他期待Nimble InfoSight能够加速HPE的全闪存销售增长和发展势头。“客户想要得到InfoSight所能提供的自动化和预测分析能力。上个季度，我们的全闪存业务增长了30%。你可以看到Nimble和3PAR两大平台的发展势头，这一势头还在加速中。这是其他竞争对手所不具备的独特优势。从我的角度来看，这对我们和合作伙伴来说这都将是一个加速器。”