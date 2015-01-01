智能互联时代 联想在助力智慧化转型中做了点啥？

济南的九月，秋高气爽，碧水绿荫，大街上已不再像烈烈夏日一样，浓浓的秋意已扑面而来。在这个金九银十的收获季节，联想创新科技大会走进泉城济南，与齐鲁人民共同见证了联想在人工智能、大数据领域的全新战略布局。

济南的九月，秋高气爽，碧水绿荫，大街上已不再像烈烈夏日一样，浓浓的秋意已扑面而来。在这个金九银十的收获季节，联想创新科技大会走进泉城济南，与齐鲁人民共同见证了联想在人工智能、大数据领域的全新战略布局。

联想创新科技大会济南峰会现场

"在人工智能驱动的新时代，联想的使命是成为这一轮'由AI驱动的智能变革'的推动者和赋能者。"在此次大会上，联想集团高级副总裁、数据中心业务集团中国区总裁童夫尧一开场就表明了立场。

可以看出，在如火如荼的AI时代，作为业内知名企业，联想已经开始发力人工智能领域，提出通过"设备+云"、"基础设施+云"两大战略，为人工智能提供从前端到后端的全面支持，助力客户智能化数字化转型。

完整基础架构助力企业转型

在如今的智能互联时代，大数据、AI的高速发展使各行各业都在拥抱全新的数字化智能化转型，对于目前企业的转型过程，联想集团副总裁、首席研究员田日辉认为主要有两大阶段，一是数字化本身；二是CPS，即数字双胞胎。在未来的数字化转型首先是CPS，但CPS只是数字化的基础而非全部。

联想集团副总裁、首席研究员田日辉

事实上，联想在此次大会上也一直在提数据智能化。"一方面是要整合数据，另一方面是智能化。"田总对于数据智能提出了自己的观点，他认为，利用多元化数据统一平台去分析是数据智能的基础，其最终的目的是为了让数据产生价值，运用智能化的手段去分析数据，同时跟企业原来的业务系统，如财务、采购、市场等相互结合，将数字转变为真正有价值的资产，实现利益最大化。

的确，在大数据、AI盛行的当下，大数据是基础，是企业转型中不可忽视的一环。为了帮助企业更好地实现当下的转型变革，其实联想数据中心业务集团在不久前也发布了全新的IT基础设施产品，即ThinkSystem数据中心基础设施和解决方案产品组合以及ThinkAgile软件定义的解决方案，满足不同类型客户对于计算力的不同需求，从而为企业的智慧化转型提供强有力的基础保障。

差异化优势奠定行业地位

提到联想在大数据领域最核心的优势，田总总结为实践和人才两个层面。虽然联想本身是高科技制造企业，但联想会与不同行业客户在一起，将自身的科学周期和业务周期结合，助力客户实现利益最大化。

此外，联想此次还阐述了联想"智慧化"方案全景图，并对不同行业解决方案和技术解决方案在内的"智慧化"能力要素及金融、医疗、制造等众多行业创新落地成果做了介绍。

据联想数据中心业务集团中国区首席架构师毕巍介绍，对于不同行业的不同属性，联想也会提供差异化的解决方案，将不同行业的几个客户应用场景提炼总结形成APP，取其精华是重点工作。如在智慧城市建设领域，联想借助ThinkSystem和ThinkAgile基础架构，有效促进警务、政务、互联网数据融合；在智能制造方面，联想通过一体化决策系统，实现与供应链上下游生态伙伴高度协同，全面助力各行业客户智慧化转型。

除此之外，在助力企业转型及AI发展的进程中，联想宣布成功交付北京大学高性能计算校级公共平台集群，为北京大学的科研创新提供了强有力的支持。据悉，该集群采用了常温直接水冷技术解决CPU和内存散热问题，系统性能、节能效果均有提升。

联想作为业内知名企业，在企业级市场深耕多年，其大数据智能平台、ThinkSystem系列等均为当下人工智能的高速发展提供了支持。未来，联想将继续发挥自身在产品及解决方案上的创新能力，开启智慧计算的新纪元。