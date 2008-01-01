商业传奇访谈：迈克尔·戴尔（Michael Dell）如何看待技术、创新以及云

迈克尔戴尔分享了他对技术、创新、云、AI等等方面的一些观看和看法。他对人工智能毫不恐慌，认为未来世界是人+机而不是机-人。他谈到了公有云，认为不要把云固定到一个地点，云是可以利用的多种方式。

2016年9月, 戴尔科技集团正式宣布完成对 EMC的并购。全新戴尔科技集团诞生，组成一个由戴尔客户端解决方案业务、戴尔EMC企业解决方案业务、Pivotal、RSA、SecureWorks、Virtustream和VMware集合的业务群。2017年9月27日，新的戴尔科技集团成立一周年之际，戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔戴尔（Michael Dell）访华，当天戴尔先生排期满满，受到国务院汪洋副总理的接见，并会晤商务部及工信部领导，受邀到访清华大学，与清华学子畅谈创新企业家精神与领导力发展。同时也抽出45分钟时间接受了包括新华社、经济日报、中国计算机报、懂懂笔记以及至顶网的采访。

戴尔科技集团董事长兼首席执行官迈克尔戴尔（Michael Dell）

迈克尔戴尔分享了他对技术、创新、云、AI等等方面的一些观看和看法。他对人工智能毫不恐慌，认为未来世界是人+机而不是机-人。他谈到了公有云，认为不要把云固定到一个地点，云是可以利用的多种方式。他谈到了一个大的企业如何保持创新力。以及为什么几十年来能够保持工作激情等等。

人工智能：未来是人+机而不是机-人

迈克尔戴尔（Michael Dell）“对人工智能毫无恐慌，我觉得它是一件好事。技术的目的就是要推动人的潜力得到最大化，所以未来的世界一定是人与机合作的世界，而不是机-人，是人+机。”

云：云不是固定的一个地点，云是可以利用的多种方式

至顶网问到，对于云的看法和戴尔科技的战略，Michael Dell认为云不是利用IT的某个地点，云是一种利用IT的方式。戴尔科技能够提供多云环境下让用户自主选择合适的技术。

云不是某个IT的地方，云是一种做IT的方式。。戴尔能够提供多云环境下让用户自主选择合适的技术。

所有客户的反应并不只是去选择公有云或者是私有云。事实上我们在一个多云的环境当中，既有公有云也有私有云，还有各种各样的，例如管理服务、软件即服务等等。

戴尔的概念叫做多云环境，我们的技术就是为了让客户能够在这样多云的环境当中去自如采纳最适合他的技术。

戴尔提供多云环境下的服务策略：

对于公有云业务，既提供自有的Virtustream服务，也会和重要的公有云供应商合作。

迈克尔戴尔（Michael Dell）谈到“Virtustream它是戴尔家族当中一个重要的成员，在公有云方面，从它的高性能低延迟方面，可以说是业界最佳，完全可以和SAP、甲骨文还有一些专业级的应用是同样的水平。” 同时戴尔和几乎所有重要的公有云提供者来进行合作，有密切的合作伙伴关系，包括像AWS或者Microsoft的Azure，或者是谷歌云，IBM云我们都和这些主要的公有云提供者来进行非常密切的合作。

对于混合云策略，戴尔服务于几千个云服务提供商，在中国还建立了一个FRECO混合云联盟，可以让成千上万的企业来利用戴尔的平台获得云计算能力。

企业创新力：创新力归根到底是企业文化的延续

对于至顶网问到戴尔是如何保持像初创公司那种的创新和创造力？Michael Dell 告诉至顶网，创新力归根到底是企业文化的延续。

迈克尔·戴尔认为实际上这是作为CEO的一个非常重要的职责。归根到底就是企业的文化，你要鼓励一种勇于承担风险的文化，不要总认为风险是一件坏事，而是要去拥抱它，认为它是一件好事。

成功的企业需要有实验精神，成功的企业要结合几点方面的成功，战略成功、文化成功、领导力成功和执行成功。除了确保战略、领导力和执行之外，我的一部分重要的工作就是营造这种企业文化。

总的来讲，“戴尔的文化是一种倾听的文化，我们经常说我们长着硕大的耳朵，因为我们要听客户的反馈，因为我们要从客户那里了解，他们尚待解决的需求是什么，以及他们有哪些新的需求。”

“在2013年我将公司进行私有化，这个过程使得我们现在可以去承担比以往更大的风险了。在过去连续18个月私有化以来，我们的客户业务都在有着非常可喜的快速增长。不像一些公司在缩小他们的规模，戴尔科技集团在不断扩大，变得更大，而且我认为这种战略是奏效的。”戴尔谈到。

戴尔科技集团每年持续投资45亿美元用于研发，还额外通过戴尔科技集团资本向聚焦于人工智能、机器学习、物联网、基因组学等未来科技领域的创新初创企业投资1亿美元。

对于未来：重新想象技术和生活的结合

至顶网问到对下一代技术的展望，迈克尔戴尔认为现在是一个数据洪流的时代，物联网、，智能互联的机器设施，海量的连接的节点，再加上很快去将要部署的5G新一代的电信网络，再加上人工智能以及机器学习，所有这些新技术的结合，使得我们有可能重新想象整个的商业和社会将会有怎样新的可能性。在其中，IT起着至关重要的作用，我们把这样一种大趋势称作数字化变革，所有的公司都在非常欣喜和期待地迎接这样的数字化变革，正在思考如何去利用这些最先进的技术，去重新想象我们这些企业能够做些什么。

对于中国创新的看法：电子商务的领导者，在移动支付以及共享经济方面走在世界前列。

迈克尔戴尔认为中国现在是全世界电子商务的领导者，而且中国在移动支付以及共享经济方面都是走在世界前列。中国在全世界的经济舞台上现在扮演着日益重要的一个角色，毫无疑问中国市场在戴尔的业务当中也是这样一个角色，越来越重要。

对于戴尔EMC中国以及存储趋势：

双方在合并的一年内，戴尔科技集团组建了戴尔和戴尔EMC统一销售团队，这个团队负责价值350亿美元的戴尔科技集团渠道和全球渠道计划，目前戴尔和EMC在中国还是各自运营，对于双方的合并，迈克尔戴尔表示，现在其实有很多的工作已经都进展的非常好了，2018年会有一个结果呈现给大家。

迈克尔戴尔（Michael Dell）谈到对存储趋势的看法：第一点是非结构性数据；第二点是全闪存；第三点是软件定义存储。

最后如何保持工作激情和精力？

迈克尔戴尔（Michael Dell）谈到“如果说为什么能够保持这种精力，非常重要的就是你要觉得你所做的工作是有目的和有意义的；第二，要有足够的睡眠，这个很重要；第三，经常锻炼。”

“如果说是什么激励着我，我觉得这份工作是有趣的，我所做的事情对这个世界是重要的，有意义的，是能够带来变化的。我是一个非常热爱科技的人，我乐于见到科技推动人类的进步，改善各行各业所带来的效果，对我来讲，这是无比激动人心的事情。如果有人告诉我，你不能再工作了，我会感到很伤心，因为我很热爱我的工作。”

最后附上Michael Dell在清华大学苏世民书院与学生的对话互动。

主题：数字化转型下企业家精神与创新领导力

王有强院长：各位晚上好！我们都知道戴尔是家喻户晓的一个名字，我相信在座的所有的人都可以讲一个关于戴尔公司的故事，或者和你自己经历有关的一个故事。

戴尔科技现在已经成为世界上最大的IT公司，今天我们非常荣幸地请到了戴尔公司的创始人Michael Dell，现在他将会分享一下他传奇的故事以及非常有价值的经验，他是如何逐步把公司建立起来的。我就闲话少叙，现在请大家共同和我一起欢迎Michael Dell先生！

Michael Dell：非常高兴有机会到这里来，而且有机会跟大家共同来交谈是非常好的，所以跟大家共同在这里进行探讨是非常高兴的。

主持人： 我先做一下介绍，事实上这是一个非常令人惊异的事情，19岁的时候Michael Dell创造设立了戴尔前身，当时他只有1000美金，之后他简直改变了整个IT的历史。到了1992年的时候，Michael Dell成为财富500强最年轻的一个CEO，凭借自己过人的胆识，他开始创造了一些非常大的交易。到了2016年的时候，戴尔合并了EMC，之后创建了戴尔科技集团，Michael Dell也是全球经济理事会的委员，他也是联合国的企业家协会的董事会员。

我先问Michael Dell几个问题，之后就请在座的各位苏世民书院的学生们有机会来进行提问。

比如说在Peter的书中，他曾经说到他特别强调了说你仅仅是跟一般人一样，随着他们所做的随大流，不会有特别大的成就。我们想知道你和别人在看法、见识上有什么样的不同？

Michael Dell：我觉得如果都想出来的话，并不是一件特别好的事情。因为你们也许觉得我肯定很疯狂，我特别喜欢Peter，在晚餐交谈的时候我也特别喜欢他的思维，他的思维是不同的，他特别有好奇心。我觉得好奇心事实上是一种技巧和技术，他所做的一些技术必须是非常独特的，而且是有价值的，你要用不同的视角来解读，这就是和年轻人密切相关的概念。因为你总是有一个先发者的优势，你可以挑战其他的人。

我们都有这样的精神，必须要有一个不同的视角，追求自己在生活当中的旅程。我觉得一些常规的智慧可能经常是错的。如果你想要创建一个商业业务的话，那你觉得这个商业业务和其他人都不同，有特别的特殊性。他应该并不是在你的教课书当中能够读到或学到的，而且其他人也不会同意你。

当时我想要创建自己公司的时候，找了几个人问，你们觉得我疯狂的想法能不能真正实现？所以这就是我如何开始的。

主持人：你的业务是怎么样进展的呢？比如说你是不是做了战略性的财务决策？因为我也是看到了你做的一些决定确实非常大胆，而且对我们来讲非常有教育意义，所以我特别想要知道的是，你做的决策已经完全超出了你的顾问所告诉你的，你是怎么想的？

Michael Dell：事实上如同你所说的一样，我仅仅用了一千美元在宿舍就创建了自己的公司。如果你只有一千的话，每一分钱都要小心地花，这一美元花在这儿，那一美元花在那儿，一分钱都不能乱花。我们也犯了很多的错误，争取不要犯同样的错误，就如同我说的一样，似乎不光是只有我一个人，因为我说的是“我们”嘛，我们现在有15万人了。但是当时我刚刚开始的时候只有我一个人，仅仅是一千块钱的起步费的话，这样这个业务基本上没有什么现金的投入，比如说流动资本、流量存货的管理将会都完全不一样。

我们有一个比较好的优势，一开始竞争对手根本不了解我们究竟在做什么，他们不了解我们的商业模式。因为常规的智慧认为我们完全是按照邮件订单来进行交货的，和常规的智慧是完全不一样这一点事实上帮助了我们，竞争对手轻视了我们，他们不知道我们在做什么。但是客户觉得我们的价值观是对的，我们一旦发现新的机会就会仔细倾听，也会认真思考，看一下资本结构是怎么样的。

我们的PC业务、服务器业务，以及服务软件，一直在全世界不断地扩张。在这个过程当中市场是在不断变化的，所有的事情都是在纷繁不断地发生，这也给我们带来了很多的机会。当我们还是上市公司的时候，总共做了25年，上市期间是比标普股价平均值多27倍。大部分的业务都是PC业务，传统的思维就是觉得PC已经死了，因为现在的主流是移动的业务，还有手机的业务。

主持人：但是事实上这并不完全正确，是吗？

Michael Dell：因为现在仍然是每年会卖掉很多的PC，我们大约在PC业务方面有18个季度的持续增长，而且应该说在这个方面的整个业务增长一直是比较好的。所以我们的股价事实上是上涨了13500%，正是因为在PC的整个行业当中所有人都认为是一个死亡业务的时候，我们却有了这样的增长，所以我们有一个想法，是不是要把所有的股票能够买回来，尽量地买更多的股票回来进行回购，之后我们就重新变回一个私人的公司。我们已经这么做了，而且我觉得这个做法也非常好，这个业务有非常强劲的现金流，而且我们也在全世界大幅度地节省了成本。如果作为私人公司而不是上市公司的话，我们在整个现金的管理方面能够做得更好。

戴尔和EMC一起，每年大约是花费145亿左右，从55亿到22亿就能够看到这一个节省是非常好的。而且我们也能够给自己的股东有更多的红利。在2013年的时候，我们变为一个私营公司，大约在不到一年的左右我就跟EMC的CEO来进行交流，事实上我们早在2001年的时候就已经和EMC来共同进行一些工作，比如说像是存储以及数据中心等等。EMC是收购了一家VMware的公司，现在已经是最成功的世界上关于基础设施软件的一家开发公司。我们在2008年、2009年的时候，考虑到将戴尔和EMC进行合并，但是之后就遭遇了金融危机。因为我们是上市公司，所以当时没有办法进行合并，我们在2013年的时候成为一个私人公司之后，当时PC并没有死亡，那时已经再一次证实了PC根本没有死亡，我们仍然能够卖掉很多的PC，并且有非常强健的现金流，能够很快地支付自己的账款，我和EMC的CEO进行了交谈，我们就开始了这样的过程。考虑一下是能不能够将戴尔和EMC合并在一起。

在去年的所以时候，在9月份的时候就完成了这一个合并，在上一个季度总共收入达到了196亿。我们现在市场的情况也不错。

你想想我当时在宿舍里，只有一千美元，我现在跟大家坐在这里一起交谈，要不断地犯一些错误，然后不断地学习，所以要了解客户的要求，争取不要犯一些错误。

主持人：我们转换一下话题，正如您刚才所说的从过去的决策和错误当中吸取教训。在2008年经济学家报告说，戴尔先生在改变你的商业模式，在和一些商店来建立在中国和印度其他地方的存在，通过合作的方式来进入市场，我想知道在过去的十年当中，你看到这个国家发生了怎样的变化？以及你的商业模式怎样去适应？

Michael Dell：是的，我们在中国有12000个戴尔零售店，在印度有五到六千个戴尔零售店，所有这些可能一直可以铺设到七级城市。我们发现有几点，随着我们进行扩张首先我们发现直销模式，我们是以直销起家的，戴尔从一开始就是做直销的。

直销对戴尔来讲是非常好的商业模式，今天也是如此，与此同时我们也有渠道。随着我们有了越来越多的自己的知识产权，有了更高的利润率，所以在这种情况下就可以去负担得起渠道伙伴在业务当中起到重要作用。今天我们的渠道伙伴项目规模是350亿美元，除了我们的直销业务之外。我们现在要进入四、五、六、七级的城市，总共有12000家中国的零售店。我们不可能全部都由自己来占领市场，我们很多的渠道合作伙伴起到重要作用，这样可以获得乘数效应。

我们是在调整自己的方式来适应，使得我们能够更多地触及更多的客户，建立更多的客户关系，并且持续地、高利润地去运营我们的业务。

我们也发现，在像中国这样的国家里有一些新的要求，要求有所不同。比方说在产品特征、功能方面，我们要进行很多的联合分析，以便能够判断出来究竟哪些产品特征是有价值的。这个答案对于各个市场、对于各个国家是不同的，今天我们在大中华地区有数千名工程师帮我们来开发产品，并不仅仅为中国来开发。我们也在这个区域为全球来开发，我们的战略是“在中国，为中国”，将在很多中国学习到的东西应用到其他发展中国家当中。

现在很难把中国称作是发展中国家，因为中国既是发达也是发展中国家，其实是二者并存的。有这么先进的公司在中国，他们在使用着绝对是世界最先进的世界级的技术，各个国家都处在不同的发展阶段。

我们的业务现在遍及180个国家，戴尔公司3岁的时候就说“我们必须要立足于去拓展美国以外的市场”，至少一半的市场应该是在美国以外的，所以我们会非常忙碌，我们就开始了国际化的进程。我们也有很多全球性企业客户，也追随他们的脚步来到世界各处，所以当你真正去理解所有这些全球性客户的要求，你也变成一个更为强大的公司，而每个国家的要求又不同。

主持人：还有一个跟进的问题，具体到中国你讲了很多“在中国，为中国”的战略，现在你们也是在中国投资很多，展现了你们的承诺。能否跟我们来分享一下戴尔科技对中国的投资以及规划？

Michael Dell：中国是非常特别的一个国家，因为经济体的体量以及经济的增长率都使之非常特别。除此之外在电子和信息产业，中国的供应链发展得非常快，所以去年戴尔科技集团花了大概330亿美元投入到中国，这么多钱的投入，可以说远远超过与我们大量的竞争对手产生的销售收入。我们有能力完全将业务融入本土，对于我们来讲销售我们的产品，中国是一个极好的卓越市场。我们觉得戴尔已经是在中国完全融入本土的一家企业，我们的330亿美元来自于600个供应商，我们在和他们发展着超过十年的关系，这是我们全球供应链的供应商，他们来自于中国。

我们在各个领域推进，他们都相关与中国的未来，比如说人工智能、虚拟现实、智能制造以及拥抱关键的政府倡议等等，从中戴尔也是受益者，作为一个全球性的公司也大获收益。我们认为，中国可以说是全世界竞争性最强的市场之一，中国是一个最大的，同时是增长最快的市场，所以我们希望去学习并且充分参与到这一市场活动当中，我们能够以此而成为更好的一个全球性企业。

主持人：能否具体谈一下未来，是否可以分享一下你现在有什么不同的想法？比方说你认为技术将如何去塑造三十年之后人类的生活？

Michael Dell：这是一个非常好的问题，思考这个问题的一种方式，就是可以回溯过去三十年。三十年前技术是如何影响到我们今天的生活，所以你会发现对于这样一个问题，没有人真正能够在三十年前很好地做一个预测。

但是我认为这个原因就在于，事实上技术变化的方式，技术的不断组合和渗透，以及在用户层面的应用之间紧密相连，这是什么意思呢？如果我们坐在这里看一个半导体的技术或者网络技术，或者是任何的组成部分，我们可以比较科学地去预测有可能出现的学习曲线是怎样的，也就是这些每一个组成部分未来的演进结果是怎样的。

但是如果你想说所有这些技术结合在一起，如何结合，包括在医疗、环境、能源、零售、制造、教育等等行业会有怎样的结果，这个是更复杂的问题，很难回答，但事实上这也往往是很多创新所出现的地方。对于我们公司来讲，我们事实上并不试图解决这些问题，只是想去解决这样一个问题，就是做一个促成者，让所有卓越的事情去发生。如果大家去看超级有趣的一些公司，在过去的五到十年当中不断建立起来，他们事实上并不是科技公司，他们是新的商业模式公司，他们是由于技术的促动而产生的公司，所以说我觉得可以看到大量的激增全新的创新，并不是技术本身的创新，而是在所有的领域，而这些东西都源于技术的支持。

我们看到最大的比如数字化变革，让我们重新地去想象所有这些公司，基于现在信息的可获得性。大家可以想象所有嵌入式的技术，所有的东西其实都是带电的，包括传感器、嵌入式微处理器、智能机、物联网等等，大量智能的设备联网速度远远超过于人们所能够理解的速度在激增。或者我们说微处理器公司，他们有超过1000亿的ARM芯片的授权许可，就是在过去的四年当中，这大概也就是达到了4000亿到5000亿的微处理器核心的数量。我们所看到的一切都是带电的，越来越多看到这些设备的互联。

如果我们去看一些工业公司或者是汽车公司、医疗器械公司，他们生产包括搭造新的房屋、酒店、航空、能源公司，任何一些工业设备公司都在去添加传感器叠加到所有的设备上面。这些传感器产生出来大量的数据，你可以去结合人工智能、计算力、深度学习、机器智能等等，高带宽的网络以及未来5G的电信网，那么突然之间就是大爆炸，萌生了很多新的机会。我们仅仅是这一时代的开始，在过去的三十年可以说是有很多非常惊人的成就，人类的进步以及各种绩效结果对人类来讲都在不断提升。很显然中国更是在过去三十年实现了腾飞，但是就全球来讲我觉得也是刚刚开始这个浪潮。接下来的三十年，更令人期待，将会是非常惊人的！

清华学生提问环节

学生：在2008年，当您做CEO回来重整戴尔的时候，您觉得有什么与众不同？做了什么不同的事情？

Michael Dell：介绍一下历史，在2005年的时候我打开邮件看到《财富》杂志，看起来我好像成了封面人物。我们的公司戴尔，当时是全世界、全美国最受敬仰的公司，超过所有其他的，我觉得很酷啊。我才40岁，有最受敬仰的公司，或许我也要让其他人有机会试试，他们做CEO，我做董事长吧。

结果好像不太成功，情况发生了变化，发生了一些新的事情，软件在发生变化，基础设施、市场在发生变化，还有云计算的模式开始出现。我们原来的商业模式本来是非常成功的，但是在当前的市场情况下可能没有完全得到利用，所以我们要做一些新的东西才行。后来我回来重新执掌CEO的职务，我们非常认真地对待软件、数据中心，开始不断地发展变革我们的公司，我们就这样做了。我们确实进行了大量的投资，也收购了一系列的公司。

这使得我们最终私有化了，事实上我对于我们作为一个上市公司能够改变的速度感到有些挫败，因为作为上市公司不能完全控制这一个公司。而且你还有在上市之后的遍及各地的公司，有的人是有长期战略思维的，有的人只是非常短视，所以如果说你想要做一个决策比较困难，这就是我们为什么做决策使公司私有化。到了2007年、2008年的时候，非常显然地是必须要改变现在所做的事情。有的所做的事情在过去是比较相关的，是能够继续奏效的，但是必须在研发、创新、知识产权，以及在新的领域投资方面做更多的事情，才能够取得持续的成功。

学生：好多世界上的年轻人受到了你的激励，想要对于世界有所影响，也成为一个企业家来改变整个世界。我想说的是，比如说戴尔悄悄地做了一个时间的穿梭机，你能够回到你的20岁的自己，你想要跟20岁的自己说一些什么？另外你想对于所有想要改变这个世界的年轻人说一些什么？

Michael Dell：很显然，生命并不是一次模拟，所以我不知道这个时间穿梭机该怎么工作。但至少是可以分享一些故事，我刚刚19岁创建自己公司的时候，首先前8年的时候基本上复合增长率达到了80%，之后的6年大约每年的复合增长率是达到了60%，所以几乎是在头二十年当中，我们所做的就是在这个商业模式中持续进展，我们获得了500亿的美元的业务。如果说有时间穿梭机的话，他会告诉你Michael Dell说，你只要执行这个商业模式就可以了，你的业务从头9个月的600万，一直到500亿，你只需要这么做就行了，不需要并购其他的公司，你只是需要来执行这个商业战略就可以了。

我也许就会说“这个主意不错，我就这么做”，但是当时没有人这么告诉我。我们也许可能会受到其他的一些事情的分散注意力，我也许会做一些其他不同的事情，我也许会特别后悔当时不对的决定。可是现在的我确实有一个特别成功的人生，我整个的职业生涯也做得非常好。不是说没有小遗憾，也许这一点、那一点可以做得更好一点，但是到目前为止都做的还不错。

你问题的第二个部分就是对世界上想要做出对世界有影响的其他年轻人有什么建议。我觉得对于你们在做的，你们所有的潜力和能力事实上要比你想象的和你能理解的要深入和广大得多，之所以人们止步不前，或者不敢前行，正是因为他们不想犯错误。然后他们太害怕了，对于失败过分恐惧，他们也不想冒险。我高中的时候不算是最好的学生，我不是学霸，当然也不是说我够不聪明，我还是挺聪明的，但是我不是最聪明的。我觉得人们是在特定环境下来运作事情的，人们通常没有冒更多足够的险，这是我个人的看法。

如果说你想要一个完美的生活计划，一点错误都不犯，那你就可以有一个正常的平均收入。但是我觉得很显然这不是我过去的生活曲线，我也无法告诉大家你们应该怎么做，所以你必须要找出自己的道路来。但是我觉得你如果作为一个人类想要激发更多潜力的话，你就必须冒更多的险。当然我觉得世界上胆大的人并不是特别多，我们是缺乏这种人的。这是我看到的最大的不同。

学生：你曾经说到2013年戴尔之所以变成一个私有公司，主要是避免股东短期的利益，你现在觉得你将戴尔变成私有化，是不是解决了这些问题？你的公司今后在竞争当中仍然能够列在整个的竞争对手的前头，在这样不断萎缩的市场当中的秘诀是什么？

Michael Dell：事实上，我觉得在我们过去的一些PC业务当中，有18个季度每一个季度都是在不断增长，而且我们也比市场的其他竞争对手的平均值增长得要快。如果我们要看一下在变成私有之前的18个月，有时候增长，有的时候有一些损失，所以最后就决定咱们现在需要在R&D投资方面进行更多的投资，然后我们看看能不能增加自己的市场份额。

在于对于一个上市公司而言，当然我并不是说作为一个上市公司一定是一个坏的事情，因为上市后整个的市场能够在资本发展方面是有非常好的事情。1988年我们上市之后，不断地要把自己的资金做到更好，现在我们在集团项下也有两家上市公司。但是如果你来运作一个上市公司的话，比如说作为一个上市的公司假设说收入是10亿，然后80美元一股，所有顶级的人基本上就是考虑到这10亿美元的收入，这就是我们的一个黄金法则。无论是金融时报等等，大家都是在说10亿美元，这就是我们最终的目标，一定要达成。

通常会有一些团队当中的新人说：“我有这么一个想法，我知道在今后挣一亿美元、两亿美元，但是现在需要进行一些投资。”可是大家都不愿意做这个投资，因为我们要完成刚才所说的黄金法则，就是一定要挣到10亿美元。对于一个上市公司CEO而言，我们只能有一些短视的目标。这么做也许会有一些益处，比如说给我们带来短期的效益。但是如果你想要改变自己的商业以及不断地往前发展的话，这将变得比较困难。

而且同时你如果要想一下你的业务不断地进行延展的话，如果你看任何金融新闻消息，或者是华尔街时报、金融时报所有的金融媒体的话，你会看到一些评论就是说公司运作得怎么样，表现怎么样，这种战略怎么样，这种战略是好的还是坏的，是不是应该把这个部门剥离掉，是不是应该并购另外的公司。如果说你是这个公司之外的一些人，你基本上是五到六级之下的一些人，他会讨论你的公司，你也许觉得并不是特别好，大家都在谈论你的公司，或者说你的妻子或你的家人看到了这些新闻的话，就会说你为什么不去Google工作？咱们现在就能够买一直想要的第二套房产了，你现在工作的这些公司已经陷入了一些麻烦，在电视上都被曝光了，大家都在谈论。

这对于公司内部的人，可能是非常令人沮丧的一件事情。而且如果说你有一个控股的公司，既可以是上市公司，也可能是私营公司。控股的股东就从一开始进行投资，无论说是客户成功，还是创新等等，我们中间就没有任何的差距了。如果说你有一个战略进行投资就好了，你看看它是否对你的工作团队带来激励，这样就可以直接做出一些决定。这和其他的上市公司的决策程序是不一样的，如果说所有的事情都是非常好的话，你就可以一直不停地往前进展。

当然，上市公司不是一个坏事情，因为我们一直在不断增长，在厂商的表现也是非常好，这是非常好的事情。我们基本上是完全变革了自己的公司业务运营的方法，变成了私营公司之后，作为一个私营公司而言，当然是有更多的现金流，并且也有更强的战略地位。当然在我们集团内部，本身也有上市公司。

学生：我知道现在许多的学者和学生都对于数字货币非常有兴趣，请问戴尔作为一个最早以及最大的开始接受比特币，你们也有这方面的一些经历，你对于今后的区块链的看法是什么？如果想要进行大规模的关于这些方面科技的应用，最大的挑战是什么？

Michael Dell：我们一旦看到有的人做一些事情的话，我们就会引起注意。正如说社交网络、社交媒体兴起的时候，就发现这个很有意思，其中到底发生了一些什么？我们是不是能够学习一些事情？数字货币当然也是其中的一个事情。我觉得区块链是一个非常有意思的科技，它是不是能够改变我们的数据库的科技，还有一些金融的市场运作，作为一个公司我们在考虑这些问题。

我们确实接受比特币，但是我们只是立刻把它去兑换成为美元了。我们是这样想的，你们所有的人离开学校之后就会就业，对吗？希望你们能找到工作。那么你们会有多少人接受比特币的薪酬呢？你们有多少人愿意拿比特币作为薪酬呢？三个。有多少人不想接受比特币的薪酬。也许这就是回答了您的问题。

区块链是非常有趣的技术，但作为一个投资者，我并不想自己大量的价值都放在数字货币上。我觉得这是非常有趣的，但是我不打算将我大量的资本转换成为数字货币，至少现在还没有做这个准备。所以当一个客户来了，同我们用比特币购买产品，我们立刻会把它转换成为美元，大概是有15万人曾经找到我“你们能不能支付给我们比特币呢？”所以这个现象是很有趣的。

学生：您是全世界最富有的人之一。我想知道，您是否相信您有一种义务在一生当中将大部分的财富进行捐献呢？

Michael Dell：实际上我会的，但我并不觉得究竟是不是一种义务，实际上我已经在做慈善了我想当你把很大的一部分财富进行分享，这是非常好的。我非常有幸，和我的太太能够建立一个基金会。我觉得在世界上创造了很积极正面的影响，我们认为这是我们极大的一种责任。

但这算是一种义务吗？也许是，也许不是，对这一点我还不确定。我觉得这是非常高度个人化的事件，最终你可以把钱花了，也可以把钱用在其他的地方，你可以去赠送，或者是你可以投资于一些慈善事业等等。其实一个人能花多少钱呢？当然你可以享受一下。所以你也可以赠送给其他人一些，但是你也不想给他太多，因为这也不是很好的方法。大部分怎么样呢？大部分一定是捐献给慈善事业的。

学生：Michael Dell先生，您谈到了上市公司和私营公司的方面的想法是非常有趣，当时您没有那么多的选择，假设有一个人处在与您相似的情况下有很多的选择，在这种情况下您是否在一开始会改变上市的决定呢？因为您如果预知未来发生的事情。

Michael Dell：我觉得上市的主要原因是要获得资本，投资者获得流动性，或提高公司的知名度，很显然当我们上市的时候其中一个原因就是希望能够为客户所知，让他们认为我们是可靠的公司，因为我是一个23岁的CEO。所以很多人会说“这个孩子在弄什么，在搞什么？我们能相信这个23岁的孩子帮我们运营好吗？”在某种意义上来讲，上市也是帮助我们公司来获得支持，包括像高盛等等，大家都觉得是在支持一个优秀的、伟大的公司。所以上市对我们是起到帮助的。就今天来讲，你会看到有很多的公司会更长期地保持私有，因为他们有资本渠道，很显然这给他们提供了更高的灵活性。

另外，我也认为还有一些其他的结构可以考虑，也就是说在VMware有一个投票权控制结构，会看到双级别股票。这是一种方式让创始人或大股东继续对公司保持控制。有一些公共市场上面的股东并不喜欢，但是在这种情况下可以选择其他公司，用不着选择这家公司的股票。所以我认为所有这一切要取决于具体情况，对我们来讲作为一家今天这样的公司，我今天肯定是享受了作为私营公司的灵活性。如果看我们的财务绩效，大家都可以知道的。虽然我们是一家私营企业，但是我们的财务绩效都是按期发布的，你会看到有一些波动的，总的来讲是向上增长的，但是是有上下波动的。如果我们试图去预测结果，上市公司都必须要有比较精确的结果预测，如果是那样的话我们就不敢承担什么风险了，最终可能只能获得非常平庸的回报了。大家可以看到我们和EMC以及VMware的整合，这样的一些大宗交易很难得到上市公司股东的投票支持。即便说整合非常成功，我们所产生的协同效应远远大于一开始的预期，我们现在已经在过去的一年偿还了100亿美元的债务，所以这是一个非常好的成功的并购。

学生：戴尔先生，晚上好！我来自于德国。我有一个问题是有关于中国市场，你觉得对中国市场在接下来十年当中最大的障碍是什么？

Michael Dell：你是说中国经济吗？我不太确定你的意思说什么方面的最大障碍？

学生：我的意思是，比如说数字化转型的最大障碍。

Michael Dell：我觉得中国经济前景非常积极的，在一个动态的市场当中可能向前走三步、后退一步，或者向前两步后退一步的过程，不会是直线上升的，总会是有曲曲折折的。但是中国经济的未来展望是非常健康，当然在信息技术、电子产业方面我觉得也是很健康，有越来越多的创新是来自于中国本土，这一点非常有趣。而且这些创新会越来越多地去出口，中国经济很大程度上还依赖于出口，我认为这一点不会在未来十年中发挥戏剧性的变化。或许可能会有一些迁移，但是我们一直都是充满信心的，对于发展中经济，尤其是中国很显然是其中发展最好，也是最大的发展经济体，是充满信心的，很乐观。但是如果看一下在世界经济当中，只要人均GDP略有增加就会极大的催生技术的消费，今天的技术发展使得IT传统的边界已经被打破，做任何事情都需要IT了。

学生：非常感谢您今天的分享！我非常喜欢，我有一个问题。您说了您是在19岁的时候从大学退学开办了公司，您当时的思维方式是怎样的？因为我19岁的时候都是在打电脑游戏，还不知道一生要干什么，我想知道那时候您想的有多大？会想到四、五年之后是CEO，十年之后达到公司这样的情况，您当时的思维是什么？

Michael Dell：我在大学大一的时候是进行了很多IBM电脑的升级，并且进行销售。我当时是个孩子，我卖了大概一个月5万美元，就是在我的宿舍。后来变成了一个月8万美元，我想如果我有一个办公室会挺好，或许我应该买一条领带，这样可能能卖10倍之多。所以当时我是白手起家，也没有什么可输的，所以就敢于承担风险。我就想，我干脆去创办这家企业，如果成功的话我会继续做，如果不成功就会回学校继续学习，没问题，所以我就这样做了。

我永远都可以去看一下说，现在我一个月已经50万美元的收入了，未来可能会有十倍，到一千万、五千万，从五千万到一个亿，到一个亿之后可能会看到十亿，从十亿可能会看到三十亿，从三十亿可以计划一百亿，所以我觉得这个是无穷的。

一开始我觉得这个计划是疯狂的，但是实际上的增长远远超过了疯狂计划的速度，所以是要一步一步来的。但是我19岁的时候可没有想到过将来会运营一家600亿美元的公司，就像19岁大部分的孩子一样，我只是没有办法去做这种难以置信的长期规划。

主持人：今天晚上最后一个问题。

学生：非常荣幸能够倾听Michael Dell的发言。我的问题是关于您的个人价值观的，我们所有的人都非常崇拜您的成功，并受到感召。能不能讲一下为什么要做您所做的事情，以及每一天是什么激励着您？

Michael Dell：我觉得我们所做的事业是非常重要的，在全世界产生重要的影响，我们的产品和服务被成千上万、成千万上亿的全球人使用，他们确实给世界带来了不同，无论是在医疗还是教育或产业当中，技术都产生非常大的影响，对世界带来了积极的影响。这并不仅仅激励着我，而且也是非常有趣的工作，带来了很多乐趣。

所以我有这样的幸运做这样的事情，对于我来讲是一种极大的回报，也是非常有趣使我身陷其中的。如果有人告诉我，以后你不能再做这个工作了，我会非常伤心，因为我很爱这份事业。因为我们觉得在世界上是带来了一些积极重要的改变，我们所做的其中的一件事情，就是能够使得更多的人有接触到科技的机会。因为在这个方面，我们还有特别多的工作要做。

而且我觉得我是一个极度乐观的人，我认为这是你以乐观的方式来进行生活，是一个人正确的生活态度，争取使自己乐观起来、更加乐观一些。我觉得对于科技而言，在我们的世界当中起到越来越重要的角色，所以对于我来讲现在所做的事情是我的荣幸。

主持人：我们要非常感谢Michael Dell先生今天跟我们度过的一晚上，下面就请王院长来为Dell先生颁发担任苏世民书院荣誉导师的邀请函，感谢！

王有强院长：感谢Michael Dell的远见，以及对学生和老师的鼓励，我知道你已经有了非常多的荣誉，但是我还是想再给您一份我们这里的荣誉。

主持人：Michael Dell先生，您刚刚给美国得克萨斯州的飓风捐献了3600万美元，我要代表相关的人员对他表示感谢。