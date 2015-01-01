DRAM和闪存的给力 让美光第四季度表现抢眼

来自DRAM和闪存的大笔收入，让美光公司CEO Sanjay Mehrotra非常开心。第三季度业绩已经不错了，但相比第四季度真是黯然失色。

来自DRAM和闪存的大笔收入，让美光（Micron）公司CEO Sanjay Mehrotra非常开心。第三季度业绩已经不错了，但相比第四季度真是黯然失色。

虽然此前美光对2017财年第四季度的收入预期中间点为59亿美元，但是最终收入为61.4亿美元，因为供不应求导致价格和盈利上涨。

去年同期美光的收入为32.2亿美元，上个季度为55.7亿美元，分别同比增长了90.7%和10.2%。

净收益为23.7亿美元，相比之下，去年同期是亏损1.7亿美元，上个季度盈利16.5亿美元。

该季度DRAM销售量环比增长5%，NAND销售量增长3%。DRAM和NAND平均销售价格分别增长了8%和5%。

全年的业绩也非常抢眼，收入为203.2亿美元，净收益为59亿美元。去年同期这两个数字分别为123.9亿美元和亏损2.76亿美元。

新任CEO Sanjay Mehrotra在声明中演示不知庆祝的语调：“美光发布了出色的第四季度和财年业绩，表现出稳健的执行力和对我们内存及存储解决方案的强劲需求。我们预计医疗行业的基本面将持续到2018年。”

SSD正在取代磁盘，计算机需要更多内存，AI和自动驾驶应用正在推高对内存和NAND的需求，这让一趋势稳定地持续下去。

看起来不错。Sanjay在财报电话会议上表示：“第四季度的业绩促成了出色的一年……全年收入、盈利能力和自由现金流也创下了公司新高。”

美光所有业务部门都有增长：计算和网络、移动、存储和嵌入式业务部门。

不过，他也指出了SSD收入遇到的一些波折：“在第四季度末，我们发现并纠正了部分TLC 3D NAND产品中闪存组件出现的问题。我们暂止中止出货受影响的产品，因为他们还在努力制定解决该问题的解决方案，该问题只在少数性能条件下才会出现。因此，该季度我们的SSD环比有所减少。现在我们重新开始出货，预计将在第一季度恢复SSD收入的环比增长。”

如果没有发生这个问题，美光的收入和利润还会更高一些。

Mehrotra列出了5个战略重点：

1、“推动我们成本竞争力达到一流水平，而这主要是通过加速DRAM和NAND等领先技术方面的产出比例。”

2、“快速地、可预见地、符合产品发布窗口地为客户提供解决方案。”

3、“加速我们向高价值解决方案的过渡。我们打算引导行业部署具有颠覆性的内存和存储解决方案。”

4、“与大客户开展更摄入的协作与合作。”

5、“强化我们对团队的专注，投入最优秀的人才，推动一种赢得胜利的文化。”

第4项可能意味着美光将让其完整的Quantx 3D XPoint永久性内存产品更快速地推向市场，美光已经让英特尔使用Optane产品运转起来了。

这将意味着美光成熟的存储系统业务运转速度越来越快。

Mehrotra没有确认美光下一代3D NAND是96层技术。他说，已经取得了良好的进展，我们将会在2018年看到这种技术的推出。

当被问及在DRAM和NAND方面追赶三星时，他说：“在过去几年时间，美光在让先进技术准备就绪、将这些技术批量生产方面落后于竞争对手。”

他并没有预测美光何时会赶超三星，只是说：“推动加速新技术的量产，继续缩小在成本方面的差距，这是多年来我们一直在做的，我们已经取得了很好的进展。”

那么收购呢？“我我们未来并不排除收购的可能。目前，我们的重点是我上面提到的优先事项，包括成本竞争力和强化收入中的高价值组合。”

现在美光的现金很充沛，有可能进行下一代技术产品的投资，同时面对稳健的需求环境，有望在未来几个季度增加收入和利润。

所以陷入合作困扰的WDC和东芝，要注意了。