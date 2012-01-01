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Infortrend发布4与8盘位存储，打通EonStor GSe入门级产品线最后一公里

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Infortrend发布两款最新的存储产品，这两款产品属于EonStor GSe Pro 1000系列，采用小型的4盘位与8盘位设计。即使在空间非常有限的情况下，也能完全支持数据保存、文件共享与云融合等功能。

来源：至顶网存储频道 2017年9月28日

关键字：NAS 存储管理 Infortrend

Infortrend发布4与8盘位存储，打通EonStor GSe入门级产品线最后一公里

Infortrend发布两款最新的存储产品，这两款产品属于EonStor GSe Pro 1000系列，采用小型的4盘位与8盘位设计。即使在空间非常有限的情况下，也能完全支持数据保存、文件共享与云融合等功能。并且所有的RAID功能都可以轻松运行SAN/NAS应用。对于广大的Infortrend入门级产品用户，特别是中小型企业，现在有一条完整的产品线可供他们选择。

Infortrend发布4与8盘位存储，打通EonStor GSe入门级产品线最后一公里

EonStor GSe Pro 1000系列提供结构紧凑的1U4盘位或2U8盘位规格，内置NAS系统，搭载4核处理器，配备四个1GbE端口，提高整体运行效率。同时也支持AES-NI硬件加密引擎，降低CPU负载，保证系统的性能与安全。另外，双冗余的电源确保服务的连续稳定，对于监控、备份、文件共享、邮件服务器等应用来说，这是非常理想的选择。

简单的存储管理、完整的数据服务，是中小型业务在存储使用上的基本要求。针对这一特点，EonStor GSe Pro融合了两种不同的产品定位，小型机架式EonStor GSe Pro 1000系列主打入门级存储，而EonStor GSe Pro 3000系列则提供更高的性能，而且还能容纳最多436颗硬盘的超大空间。

Infortrend发布4与8盘位存储，打通EonStor GSe入门级产品线最后一公里

Infortrend产品企划部高级总监高明贤先生表示："新的小型机架式EonStor GSe Pro发布，进一步完善了我们的产品线，对广大入门级用户具有非凡的意义。亲民的价位、小巧的机身，绝对是深受成本与空间限制的中小型企业首选的存储产品。"

同时，高速的2U 8盘位EonStor GSe Pro 3008现已问世，面向强调性能的用户。

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